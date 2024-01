SAYIN HÜKÜMET EDENLER

24 BİN TL’Yİ SİZLERE VERELİM

BAKALIM GEÇİNEBİLECEK MİSİNİZ?…

Bizim bildiğimiz asgari ücretin belirlenmesindeki faktörler, ekonomik koşullar, enflasyon, ve yaşam maliyeti gibi etkenlerdir. Fakat bu ülkede ve ülke yönetimlerinde neye göre hesaplanıyor daha bu sırrı çözen olmamıştır. Ancak, ne yazık ki bu ülkede dengesiz etkileşimin, denetimsizliğin, kafaya göre ev kiralarının, hayali onca verginin varlığından ve bu kendilerinin belirlediği asgari ücretin gerçek yaşam maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu anlamakta güçlük çeken bir HÜKÜMET VE ONUN YAVERLERİ var.

Aylık giderler, asgari ücretin yetişemediği bir hızda yükselirken, çalışanların gelirleri aynı oranda artmamaktadır. Sanırsınız ki HÜKÜMET edenler bu ülkede yaşamıyor. Başka bir ülkede yaşayıp, bu ülkeye yardım yapıyorlar gibi davranıyorlar. Bırakın o yüzer binlik(100.000) maaşlarınızı gelin sizlere de asgari ücret (24,000) TL verelim bakalım ayın sonunu getirebilecek misiniz? Bakalım sağlık alabilir, evlat okuta bilirsiniz? Sterline endeksli ev kirası ödeyebilir misiniz? Su ve elektrik faturalarınız yaptırabilir misiniz? Evinize et, tavuk, hellim alabilir misiniz?



24.000 Bin TL…

HEY YAVRUM HEY…

Bir de o el sıkışmaları yok mu. Sanırsınız ki halk için savaşıp galip geldiler.

*BİR EV KİRASI 10/15 bin TL ARASI…

*BİR KİLO ET 600 TL…

*1 ADET HELLİM 110 TL…

*GÜNLÜK ÇOCUK OKUL HARÇLIĞI 150 TL…

(Verebilen varsa tabi)

*SAĞLIK İLAÇLARI EN DÜŞÜK FİYAT 300 TL…

*AYLIK KULLAN YADA KULLANMA SU FATURASI 500 /1000 TL ARASI…

*AYLIK ELEKTRİK 2000 TL’DEN AŞAĞI DEĞİL…

*BİR DOKTOR VİZİTESİ 800 TL…

*BİR ÇOCUK BEZİ 45 ADET 375 TL…

*OKUL HARÇLARINA NE DEMELİ BİR ÇOCUK YILLIK 160 BİN TL..

Sayarsın sayarsın da bitmez. Marketlerde ki gıda fiyatları her gün an be an değişiyor. Ekmek, et , süt , hellim hepsi asgari ücret daha masada konuşuluyorken başlandı zamlanmaya. Zincirleme peş peşe zamları neye göre yapıyorlar hiç soran yok. Şimdi başlayacak TÜM VERGİLER , TÜM HARÇLAR , TÜM ELZEM OLANLAR ZAMLANMAYA. Ne anladı bu halk, bu artışdan sorarız sizlere?

EY HÜKÜMET ERKANLARI, EY TUZU KURULAR

Sizler yüzer binlik maaşları ceplere indiriyorken. Devletin her türlü imkanını o oturduğunuz koltuğa bahane ederek kullanılırken. Çakmak Hasan, kibrit Hüseyin her biriniz bir yana çekerken. Kendinizi ve yandaşlarınızı bol bol doyuruyorken . Nerdesin İstanbul, nerdesin Ankara , nerdesin Özbekistan diye adım adım yurdum diye geziyorken. El eliyle hayatlarınızı yaşıyorken, halkı zerre kadar düşünmeyen bir yönetim ve kendine sadece kendine çalışan bir saltanatlığa mahkum edilmiş ve pişmanlıklar içinde yaşayan bir HALK var ettiniz.

Halk bir yandan enflasyon, öteki yandan döviz ile boğuşurken belirlenen asgari ücreti çok büyük bir iş yapmış ve başarmışsasına edaları ile yaptığınızın tek şey kendi maaşlarınıza bir o kadar daha zam yapmaktı . Halk için gerim gerim davranıp bir şey yaptığınızı sanıyorsanız, çıkınız ve dolaşınız marketleri, kasapları , okulları ve gelen faturalara bir göz atın bakalım VERDİĞİNİZ ASGARİ ÜCRETLE , HALKTAN ALDIKLARINIZ ADİL Mİ?

Siz Hükümet edenlerin, çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmek ve adil bir ücret politikası oluşturmak konusundaki sorumluluğunuz büyük. Yani en azından diğer ülkelerde bu böyle. Bu kadar enflasyon ve dövizin altında ezilen halka reva görüleni yine gördük. Kendileri de ye babam ye. Sayenizde bir gün bu ülke yabancılardan ve de isminden ibaret kalacak. Bitmek bilmeyen bir LALE DEVRİDİR gidiyor. Artık sonuna gelse de kurtulsa bu halk.

NE DEMİŞTİNŞZ KOCA KOCA AĞIZ DOLUSU 24.000 BİN TL ASGARİ ÜCRET.

HARCA HARCA BİTMEZ…

KARAKUŞ