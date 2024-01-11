Bazı meslektaşlar artık koro halinde çağrıda bulunmaya başladılar...

Yerli vatandaşa casinolar serbest olsunmuş!

Aslında şu anda yasak filan yok...

Bir araştırsınlar,haftanın 7 günü casinolar yerli vatandaşlarla dolu!

Zaten artık kış sezonundayız, turist de gelmiyor, slot makinelerin çoğu yerlilere kaldı...

Yasak dediğiniz de haftanın bir gününde yapılan polis baskınları!

Baskın derken de zaten her işletmenin poliste ahbabı var tanıdığı var, polis daha gelmeden bilgi alıyorlar...

Hatta bazı polis arkadaşlar denetleme bile yapmadan çayını kahvesini içip mekandan ayrılıyor!

Dostlar alışverişte görsün meselesi...

...

Casinoların yerlilere de açık olmasını savunanların tek bir ortak iddiası var...

Bet salonları çok daha kötü!

Girenin çıkanın haddi hesabı yokmuş...

Kesinlikle doğrudur!

Bet salonları en tehlikelisi...

Hele de sanal bahisler tam bir felaket!

Bir kısmı zevk olsun diye at, köpek yarışlarının başında bahis yapıyor ama...

Çok daha önemli kısmının da tek hedefi para kazanmak!

Zaten ekonomi tepe taklak aşağı iniyor ya, işte o zaman bahisler de casinolar da insanların karşısına bir umut olarak çıkıyor...

Ama tek gerçek var adı üstünde kumar, kumarda da genelde kazanan kumarhane işletmeleri oluyor!

Hayatını kumara adayan ve batan Serdar Ortaç ne diyor;

Belki bir kazanırsın ama 2 de kaybedersin...

...

Casinolara giriş çıkışlarda kesinlikle bir sistem değişikliğine gidilmelidir...

Asgari ücretli, dar gelirli, özellikle öğrenciler korunmalıdır!

Yıllardan beridir ister bet olsun ister casinoların çok ailenin sonunu getirdiği gerçeğini unutmamak gerek...

İradesi olup eğlenmek maksadı ile gidenleri buluruz ama iradesini kaybedip, dükkan kapatan, çocuklarının okul paralarını ödeyemeyip bunalıma düşenleri de biliriz!

Casinoların ülke ekonomisine olan büyük katkıları da yadsıyamayız...

İstihdam ve diğer katma değerler de öyle!

Birçok sektörü desteklediğini de...

Ama onlar kazanacak diye siz kendi vatandaşınızı koruma altına alamazsanız ardından gelecek olan sosyal patlamaların da tek sorumlusu olursunuz!

...

Bizim özellikle meslektaşlarımızdan beklentimiz kumar konusuna bilimsel ve sosyal gözlüklerle bakmasıdır...

Kumar artık bu ülkenin ne yazık ki kötü bir kaderidir ama kazandığı parayla ayın ortasını bile getiremeyen kumar merakı sonuçta felaketin de başlangıcıdır!

Ayrıca kumar yerliden daha çok turistler için ancak özendirici olmalıdır...

Bundan para kazanan ve çalışanını ödeyen devletin çok daha hassasiyet içinde olması kaçınılmazdır!

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Kabine değişiyor mu?

Son bir haftada gündemin tepesine oturan kabine değişikliği iddiaları artık zıvanadan çıktı...

Siyasi kulisler bu konuyla çalkalanıyor hatta isimler bile zikredilmeye başladı!

Oysa gündem kesinlikle bu olmamalıdır...

Olacaksa da bir an önce olsun da hep birlikte kurtulalım!

Bu ülkede sıkıntılı olmayan hiçbir konu yoktur...

Devlet de hükümet ve diğerleri de yaşanan sorunlara ortak çözüm yolları arayıp halkın refah seviyesine odaklanırsa en azından iyi bir amme hizmeti yapmış olurlar!

Ortaklar birbirine girdi...

T ve kiralık araç izinleri Başbakanın talimatıyla iptal edildi ama hükümetin iki küçük ortağının kavgası halen devam ediyor...

Bu da bize gösteriyor ki bizde genelde iktidar olmak topluma hizmet etmekten öte tamamen partisel ve bireysel menfaatler için geçerli!

Önceden devlet olanakları ve tabi ki arka kapı istihdamları arka kapıdan, paylaşılarak yapılırken, izinler konusunda diğer partiler nemalanamayınca olan oldu, ortalık fena halde karıştı!

Hepiniz Allaha havalesiniz...

MESAJ KUTUSU

Sayın Ersin TATAR, UBP’nin önde gelen ailelerinden birisinin YÖDAK’da başkan değişikliği için düğmeye bastığı ve kulis çalışmalarını hızla sürdürdüğü konusunda yoğun mesajlar gelmeye başladı. Parti gücünü de arkasına alabilirse de kesin ğözüyle bakılıyormuş, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Cevdet YILMAZ, hazır camii açılışı için ülkemize gelmişken YÖDAK konusuna da bir el atmanız memleket için hayırlı olacaktır. Bu kurumun diplomasının tartışılması Güney’de alay konusu olurken, üniversite sektörü için artık olumsuz şartlar yaratmaya başladı.

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Sayın Mustafa SÜTÇÜ, Spor Dairesi Müdürü olarak Akçay Muhtarlığının bölgeye kazandırdığı spor kompleksi çalışmalarına tek bir gün bile katılmamanız bölgede üzüntü ile karşılanıyor. Böyle tesisleri ziyaret etmeyip de nerelere gideceksiniz biraz ilgi lütfen!

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Sayın Hasan KILIÇ, DAÜ’de maaş kesintisi yapılıp 13’ncü maaşlar ödenmezken çalışandan şimdi de oto park ücreti talep edilmesi sanırız bardağı taşıran son damla olarak tarihe geçecek. Keyfi kararlar ileride yönetimi zorlayabilir uyarma ihtiyacı hissettik!

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Sayın Kasım KUNİ, cinayet zanlılarının polis tarafından değil de yine bazı sabıkaları olan kişiler tarafından yakalanması kafalarda çeşitli soru işaretlerini de b aberinde getirdi. Kamuoyunu aydınlatıcı detaylı bir açıklama yapmanız elzem hale geldi!

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, asgari ücret konusunda hem işçinin hem de işverenin memnun kalacağı rakam belirleyeceğiniz söylemi kafaları allak bullak etti.Hatta bazıları bunu devlet katkısı sağlayacağınız yönünde değerlendirdi, merak ve özlemle bekliyoruz!

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Sayın Hazar ERGÜÇLÜ, bir dizi daha başlamadan önce bile 10 milyonluk izlenme rekoru sağlıyorsa demek ki çok daha fazlasını ekranlara bağlayacaksınız demektir. Kıbrıs Türkünün gururu oluyorsunuz başarılarınızın devamını dileriz.

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Sayın Suat GÜNSEL, müjdeli haber nihayet geldi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın teşrifiyle cami açılışını hayırlısıyla bugün yapıyorsunuz. Bugün devlet erkanının törene eksiksiz katılımı da artık kesinleşti, hayırlara vesile olsun...

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Sayın Durali GÜÇLÜSOY, DPÖ Müsteşarı olarak Maraş depreminin ilk gününden itibaren bugüne kadar yaptığınız katkılar acılı ailelere de bir nebze merhem gibi geldi. Moral ve motivasyon bakımından hayli emeğiniz geçti, tebrik ederiz. Bundan sonra bütün gözler dava sonucunda olacak...

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Sayın Hasan HASTÜRER, eninde sonunda ülkenin en iyi kelle paçacı mekanını keşfetmiş ve damak tadına varmışsınız. Bazı gizli kalmış mekanlarda sonuç sürprizlerle dolu oluyor değil mi? Şimdi sıra aşure keşfinde annem yakında ülkeye geliyor...

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