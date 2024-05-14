Narin hanım makamı devrettikten sonra gerçekleri ortaya dökmeye başladı...

Söyledikleri var makam sorumluluğu nedeniyle söyleyemeyecekleri var!

Ama şu birkaç kelime çok önemli;

Sorunları çözülmemiş yargı güçlü olamaz...

Çekin artık nereye çekerseniz çekin!

Sadece 5 kelimecik...

O kadar çok şey ifade ediyor ki!

Kim bilir belki içinde yargıda alınan bazı yanlış kararlar karşısında ellerinin bağlı olduğunu bile içeriyordur...

En azından şimdiye kadar hiçbir Yüksek Mahkeme Başkanı’nın gösteremediği cesareti göstermiştir!

Bu bile mahkemeler adına olumlu bir gelişme olarak görülebilir...

...

Aslında bu sözleri genele de yaymak gerek!

Sorunlar çözülmüyor...

Çözmeyen ya da çözemeyen gelmiş geçmiş tüm hükümetler!

Birçoğu da kangren haline dönüşmüş...

İşte sağlık sistemi ortadadır!

Gelen, giden bakanlar ne dedi;

Sağlıkta sistemsizlik sistem olmuş...

Çok da doğru bir tespit aslında!

Gelen de giden de aynı şeyi söylüyor ama sistemi sil baştan değiştiremiyorlar...

Kiminin işine gelmiyor, kimi de üzerinde büyük bir baskı hissediyor!

Çünkü sağlıkta rant düzeni artık ayyuka çıkmış...

Sistemi eleştiriyorlar ama değiştirmek işlerine gelmiyor!

Siyasilerin tek derdi kimse kendilerini eleştirmesin...

Çünkü bir kez daha seçilme korkuları var!

Korkuyorsan zaten niye bir sürü sözler vererek o makama oturdun...

...

Eğitimdeki sistem başka bir alem...

Burada öncelik maddi sıkıntılar!

Ayrılan bütçe utanç verici...

Gelen de giden de bunu söylüyor ama gelin görün ki çözüm üretmek için parmağını oynatan yok!

Tam gün eğitim diye bir şey başlattılar ellerine yüzlerine bulaştırdılar...

Piyasayı da özel okulların kucağına oturttular!

Astronomik fiyat konuşuluyor, veliler kızgın ama devlet bu işi yapamayınca özel okullara ellere mahkum...

Devlet niye tam günü beceremiyor?

Çünkü kaynak yetersizliği var ortada...

Aynen Narin hanımın dediği gibi;

Çözüm yoksa güçlü bir eğitim sistemi de yok!

Doğru söze ne denir ki...

...

Bir de hayati önem taşıyan kurumlardaki yetersizlik söz konusu!

Polis ve sivil savunma teşkilatı bir de itfaiye...

Eleman yok, araç gereç yok, ilgi ve alaka ona keza!

Söylenen tek şey büyük özverilerle çalışıyorlarmış...

Bir de utanmadan alkışlıyorlar!

Ses var ama görüntü yok...

Yine kaynak yok diye yalan söylüyorlar!

Çünkü arka kapı istihdamları her geçen gün artıyor...

Tamamen siyasi nedenlerden oluşuyor bunların hepsi!

Onlar için çözüm toplumsal olmaktan çoktan çıkmış bireysel bir durum kazanmış...

Devletin önemli kurumlarının gücünden daha ziyade kendi güçlerini korumak ve artırmak için canla başla çalışıyorlar!

...

Sevgili okurlar;

Bu ülke çok küçük bir ülkedir...

Eğer küçük ülkelerin büyük sorunları varsa bunun sorumlusu ülkeyi yönettiklerini sananlarındır!

Sorunlara çözüm üretilmeyince de kangren haline dönüşmektedir...

Ne demek bu ülkenin gerçek nüfusu bilinmiyor?

Önünde engel mi var, varsa da söyle!

Ülkenin gerçek nüfusunu bilmeden çözüm mü üretilebilirmiş?

Kendi kendilerini kandırıyorlar...

Kim bilir belki de işlerine gelmiyor!

Gerekçeleri neyse artık...

Anlamakta güçlük çekiyoruz!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Kudret ÖZERSAY, sahte diploma ve rüşvet olaylarında listede artık sadece torpilli olanlar kaldı onların da yakında mahkeme önüne çıkacağı söyleniyor hele bir de eski bakan var ki ismi deşifre olursa eğer milletin dudakları kesinlikle uçuklayacak gibi görülüyor, emin olabilirsiniz...

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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, Ayla öğretmenin bir ihmal nedeniyle hayatını kaybetmesi sadece ailede değil toplumun genelinde infialle karşılandı. Bundan sonra da size düşen bu ihmali yapan ya da yapanları ortaya çıkarıp bedelini ödetmek olmalıdır zira artık bundan böyle kimse devlet hastanelerine güvenmeyip özele kaçacak!

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Sayın Emrah YEŞİLIRMAK, sahte diploma konusunda en azından itirafta bulunmanız bile kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Bir de dokunulmazlığınızın kaldırılmasını isteyip yargılanma sürecini başlatmanız en azından sizi yanlış yola sürükleyenleri deşifre edecektir.

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Sayın Mustafa NAİMOĞLLARI, Hayvancılar birliğinin başında olduğunuz günden beri sorunlara çözüm üretmek yerine hükümetleri eylemle tehdit etmeniz artık kabak tadı verdi. İthal et eninde sonunda gelecek vatandaş biraz olsun nefes alacak, daha fazla diretmeye de gerek yok!

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Sayın Ahmet SAVAŞAN, THY’den indirim istemeniz yerine ha keşke hükümetinizin söz verdiği yeni ve yerli uçak şirketi için bir girişimde bulunsanız da soruna köklü çözüm üretseniz hem daha gerçekçi hem de daha mantıklı bir yol olacaktır. Sahi ülkeye 3 yeni şirket kazandırılıyordu ne oldu acaba?

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Sayın Günay KİBRİT, engelli insanlarımızın sorunlarını çözmek için artık sitem dolu basın bildirileri yerine sokağa dökülseniz de derdinizi anlatsanız kim bilir kendilerinin yüzlerinin kızarmasına neden olabilir. Bu arada 20 istihdam konusunda size danışan hiç oldu mu yoksa eski tas eski hamam meselesi mi geçerli dersiniz!

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Sayın Asım AKANSOY, partinizin yeni genel başkan adayları konusunda nabız yoklamalara başladığınız ve partililerinizde hayli olumlu görüşler aldığınız konuşulmaya başlandığını biliyor muydunuz? Özellikle muhalif kesimin büyük desteğine sahipsiniz...

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Sayın Aslan BIÇAKLI, Göçmenköy’ün tarihi bir başarıya imza atması ayaklarınızın yerden kesilmesine neden olmuş. Demek ki artık kurumsallaşma şart oldu özellikle bölge gençliği bu konuda girişimde bulunmanızı isteyen mesajlar göndermeye başladı...

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Sayın Mert ÖZDAĞ, bazı okurlarınız ‘Pazar’ gazetesinin ne anlama geldiğini bilmiyor olsalar gerek ki eleştirilerde bulunmaya başladılar. Oysa şu sıralar siyasetten daha ziyade sanat ve kültüre çok ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz, umarız onlar da gün gelir bunu anlarlar...

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Sayın Turgay MİSK, spor camiası final maçındaki yönetiminizin kusursuz olduğunu konuşmaya başladılar. Tebrik eder başarılarınızın devamını temenni ederiz. Yılların tecrübesi olarak artık o kadar da olacak değil mi?

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