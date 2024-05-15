Öncelikle hükümet kamuoyundan özür dilemelidir...

Geçen bayram ne demişlerdi;

Vatandaş bayramda mangalsız kalmasın diye et fiyatlarına narh koymuşlardı!

Bunu da icraat diye satmışlardı...

Beceremediler!

Denetleyemediler...

Sonuçta ya kasaplar et satmadı ya da bilmem ne işlemi diye fiyatları yüksek fiyata sattılar!

Başarısız bir operasyon oldu...

Eti yiyen zaten her zaman yiyor da dar gelirli gram ile almaya başladı!

O da yemekte et kokusu olsun diye...

Ya da kilosu 150 TL’ye kemik alıyor onu da yemeğe katıyor!

Evin içinde et kokusu tütsün diye...

...

Hükümet bu kez çok önceden yapması gerekeni yaptı...

Kurban bayramına yetişir mi bilemeyiz ama ithal ete izin vererek en azından ülkede rekabet ortamının oluşmasına olanak sağladı!

Gümrük ve fonların da kalkmasıyla eminiz ki et fiyatları yarıya yakın fiyatlara kadar düşecek...

Eminiz ki daha çok eve artık et girecek!

Belki öyle kilolarca alınmayacak ama bir eve et girmesinin psikolojik yanlarına da ortaya koymak gerek...

Sadece çocuklar değil yetişkinler için de en azından eve et alabiliyor motivasyonu yaşanacak!

Geç de olsa doğru bir karardır...

Tabi ki o kadar kamuoyu baskısına rağmen bu karar niye gecikti diye de sorabiliriz ama...

Bu konuda ortalığı çok da karıştırmamak gerek!

...

Bu karardan sonra hayvancı kızgın...

Küplere bindi!

Tehdit etmeye devam ediyorlar...

Hafta başı da sokağa döküleceklermiş!

Her zaman yaptıkları gibi yani...

Trafiği kilitleyecekler, Meclis bahçesini mandıraya çevirecekler, kim bilir belki de bir takım arbedeler bile yaşanacak!

Temennimiz değil ama artık ne yaşanırsa yaşansın moduna girdik...

Zira yıllarca şımardılar ne dedilerse yaptırdılar!

Güney’den kaçak et bile getirdiler...

Çünkü onların derdi tasası toplumun ihtiyaçları değil kendi bireysel kazançları oldu hep!

İçimizden oh olsun demek gelse de ona da gönlümüz razı olmuyor...

...

Düşünsenize bir kere...

Güney ile Kuzey arasında sadece birkaç yüz metrelik bir mesafe var!

Hava aynı, su aynı, güneş aynı...

Orada satılan eti biz burada iki katı ödeyerek alıyoruz!

Bunun mutlaka bir bilimsel açıklaması da vardır ama bizde buna kafa patlatacak bir makam yok işte...

Hükümet geç de olsa doğru bir karar üretmiştir!

Umarız da kararlı duruşlarına devam ederler...

Ortalık hayvan pisliği olacak, trafik kilitlenecek gibi bir derde düşmezler de ithal et kararından geri adım atmazlar!

Zaten atarlarsa da rezil rüsva olurlar...

Eminiz ki bireysel değil toplumsal menfaatler gözetilerek alınan kararlarda başarı kaçınılmazdır!

...

Anlayamadığımız bir konu...

Zeytin ülkesiyiz ama üç kağıtçılıkta üstümüze yok!

Tağşişli zeytin yağları piyasada cirit atıyor...

Uygun olmayan üretim yani!

Daha fazla kazansınlar diye katkı maddesi koyuyorlar...

Yasaya aykırı hareket ediyorlar!

Sonuçta da idari ceza uygulanacağı açıklanıyor...

Para cezası yani!

Adı üstünde sahtekarlık, aynı diploma ve reçete sahtekarlığı gibi...

Bu ayrıca sağlığımızı da tehdit ediyor!

Şimdi sorsak niye para cezası diye...

Kesin diyecekler ki yasalar öyle!

Değiştirin kardeşim yasaları o zaman...

Bu kadar mı zor yani?

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ceyhun KIROK, bölgenizde şu sıralar bir helikopter pisti yapımı projesinden bahsedilmeye başlandı umarız da doğru değildir. Zira gerçek olursa hem bölge turizmine büyük darbe olur hem de bölge halkı buna kesinlikle karşı çıkar, uyarma ihtiyacı hissettik...

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Sayın Ersin TATAR, makamınıza gelen bir vekil arkadaşa Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda sorduğunuz soruya cevabını duyunca bir hayli öfkelendiğiniz konuşulmaya başlandı. Demek ki bu kez bir hayli zorlanacaksınız önleminizi şimdiden almanız iyi olacaktır...

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Sayın Ünal ÜSTEL, Türkiye’deki tasarruf seferberli kararından sonra sizin de aynı uygulamayı bizim ülkede başlatmak için kurmaylarınızla çok özel bir gelişme gerçekleştirmişsiniz. Geçen yıllar çok denendi ama sonuç alınmadı umarız bu kez sıkı bir denetimle başarılı olursunuz...

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Sayın Şener LEVENT, Holguin ile çok özel bir görüşme yapınca bizimkilerin morali bir hayli bozulmuş diye duyduk. Bunu bile bahane ederek görüşmelerin yapılmaması için karar üretebilirler ha keşke görüşmeyi deşifre etmeseydiniz...

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Sayın Niyazi KIZILYÜREK, birilerini AP’ye göndererek Kıbrıslı Türklerin kendilerini göstermesi konusunda yaptığınız açıklama samimiydi dersiniz? Ya da siz o makama gittiniz de Kıbrıslı Türklerin yararına bir icraat mı gerçekleştirdiniz de bizim haberimiz olmadı!

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Sayın Fikri ATAOĞLU, Bakanlığınız uhdesinde bulunan Koop-Süt’ün battığı yönündeki haber ve yorumlar doğru mu? Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için detaylı bir açıklama yapmanız artık şart haline geldi değil mi?

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Sayın Bertan ÖZERDAĞ, Yüksek Mahkeme Başkanlığına seçilmeniz hukuk çevrelerinde memnuniyetle karşılandı. Sorumluluğunuz görüldüğünden çok daha fazla zor çünkü bu ülkeyi yargının sorunlarını görmemezlikten gören bir hükümet yönetiyor, kolaylıklar ve sabırlar dileriz...

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Sayın Koral BOZKURT, başarı dolu yıllardan sonra MTG’den ayrılık kararınız bölgede çok da hoş karşılanmadı. Birilerine hayli kızgın ve dargın olduğunuz belli ama bu konuda hiç renk vermiyorsunuz. Ayrılık kararından vazgeçmeniz için kapınız çalınacak hazırlıklı olun...

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Sayın Mehmet HARMANCI, İstanbul ziyaretinizde İmamoğlu ile yapılan görüşmeden sonra çok ciddi projelere imza atmanız bekleniyor diye duyduk. Umarız bundan birileri huzursuz olmaz dikkatli olmak gerek değil mi?

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