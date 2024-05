Biz kıytırık diyorduk, bazı çevreler bu nasıl bir tanımlama diye bizi eleştiriyordu...

Görüşümüz hiç değişmedi!

Devlette hiçbir olumlu gelişme olmadığı için kıytırık devlet tanımlamasına devam edeceğiz...

Çünkü devlette sistem çükmüş durumda!

Nereye el atsanız elinizde kalıyor...

Sistemin sil baştan değiştirilip yeni bir düzen kurulması gerekiyor ancak tünelin ucunda böyle bir ışık gözükmüyor!

Gün içinde kimle görüşsek, sohbet etsek ciddi bir moral, motivasyon kaybı yaşandığına şahit oluyoruz...

İnanır mısınız bu kayıplar garibandan daha ziyade varlıklı kesimde görülüyor!

Dar gelirli insanımız her şarta hazır, tecrübeleri var ama ensesi kalınlar öyle değil...

...

Fatih Altaylı, sahte diploma skandalı için KKTC için ‘dandik’ kelimesini kullandı...

Dandik argo kelime ama Türkçesi niteliksiz demek!

Hani bizimkiler her fırsatta yüce devletten bahsediyorlar ya, Altaylı böyle düşünmüyor...

Niteliksizsiniz diye yüzümüze vuruyor!

Biz utanıyoruz da bizimkiler utanıyor mu pek zannetmiyoruz...

Aksine sahte diploma tanımlamasına karşı çıkıp geçersiz diploma diyenler bile var!

O zaman Fatih Altaylı kesinlikle haklıdır!

Çıkıp ortaya bunun aksini söylesinler...

Söyleyemezler çünkü ellerinde elle tutulur bir şeyleri yok!

...

Türkiye’de bir hayli okunan ve izlenen bir gazeteci bize ‘dandik’ diyor...

Beyler biz gerçekten dandik miyiz?

Değilsek niye susuyorsunuz Allah aşkına...

Altaylı’ya cevap versenize!

Başta Cumhurbaşkanlığı ve diğer tüm makamlarda oturanlar...

Susuyorsunuz bir de üstüne buzlu soğuk su içiyorsunuz öyle mi?

Türk bayrakları altında Türkçülük basıyorsunuz ama birileri çıkıp devleti dandik olmakla suçlarken sesiniz soluğunuz kesiliveriyor...

Bu şanlı, şerefli devleti ilelebet böyle mi yaşatmayı düşünüyorsunuz yoksa!

Anlamak mümkün değil...

Belli ki dandik devletin dandik yöneticileri olmayı da kabul ediyorsunuz demektir!

Elbette tercih sizin...

...

Üç-beş kadın arkadaşın sohbetine kulak misafiri olduk...

O gün akşamüzeri güneyde alış veriş yapma günüymüş, masa üstünde Eurolar geziyor!

Geçen var geçemeyen var...

Geçemeyenler geçecek olanlara para veriyor!

Listenin başında da et var...

Dana, kuzu, ciğer, pirzola siparişleri yoğunlukta!

Orda şu kadar bizde bu kadar...

Çünkü arada iki katına yakın fark var!

Sigorta bedeli olan 30 Euro’yu paylaşıyorlar...

Yine karlı, yine karlı!

Ette artık tamamen Güney’in eline kaldık...

Anlayacağınız teslim edildik yani!

Birisi dandik deyince de kızmayın lütfen...

Devletiz ama vatandaşın sıkıntılarını çözemeyen bir devletiz!

Eserinizle gurur duyabilirsiniz...

...

Jale Refik Roger belli ki bu sıralar Sivil Savunma’ya kafayı takmış...

Diyor ki, teşkilattaki yeni araçlar var ama itfaiyede yok!

İtfaiyeye verilsinmiş...

Daha da ileri gidiyor, Sivil Savunma’nın rolü acil müdahale değilmiş!

Bir de müdahalelere geç gidiyormuş...

Bize göre meclis kürsüsünü boşuna meşgul ediyor çünkü boş konuşuyor!

Biraz soruştursa itfaiye ile teşkilatın sürekli irtibatta olduğunu, birlikte çalıştıklarını öğrenirdi, demek ki buna tenezzül etmedi...

Siz adı üstünde milletin vekilisiniz!

Hem de tüm kurumların elbette...

Yalan, yanlış bilgileri nereden alıyorsunuz, açıklamalarınızda bir kasıt mı var bilemiyoruz ama bir kahvelik sohbette bulunsanız yüzünüzün kızaracağından eminiz!

...

NOT: Kısa bir yurt dışı gezisinden sonra 14 Mayıs Salı gününden itibaren yine bu sayfada birlikte olacağız. Sağlıcaklakalın...(L.Ö.)

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, acil olarak Ankara’ya davet edildiğinizden dolayı hafta sonu KKTC’deki tüm etkinlik programlarını iptal ettiğinizi duyduk, hayırlara vesile olsun artık. Detaylar bilinmemekle birlikte önemli bir takım projelerin görüleşeceği yönünde yorumlar yapılıyor...

...

Sayın Ersin TATAR, Türkiye’de önemli bir gazeteci arkadaş KKTC’den ‘dandik’ olarak benzetme yaparak büyük hakaretlerde bulunuyor ancak devletin en üst makamından tek bir açıklama bile yapılmıyor. Bu mantıkla devletin sonsuza kadar yaşatılması mümkün müdür?

...

Sayın Levent UYSAL, bizden bazı gazeteci arkadaşların aracı kullanarak sizin ile dirsek temasında bulunduklarını öğrendik, hayırdır bir takım taleplerde mi bulunmaya başladılar acaba diye merak ettik. Umarız haftaya geldiğinizde geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleyip perde gerisini aralarsınız...

...

Sayın Kasım KUNİ, önceki gün üzerinde uyuşturucu ile yakalanan, polisin üzerine araç süren, bir genç arkadaş her nedense içeride 24 saat bile kalmadan salıverilmiş diye duyduk. Bölgede ünlü bir işadamının oğlu olması kendisine ayrıcalık sağlıyor olabilir mi?

...

Sayın Emrullah TURANLI, Ercan’da çalışan özel güvenlik görevlilerinin maaşlarında gecikme olduğu yönünde şikayet mesajları almaya başladı. Hayati değer sahip bir görevde olanların ceplerinde para olmazsa akılları nerede olur biliyor musunuz?

...

Sayın Erhan ARIKLI, kurultayı kazasız belasız atlattıktan sonra iktidar ortaklarınızdan bazı ailelerin partinize üye oldukları yönünde bilgiler gelmeye başladı. Umarız büyük ortak centilmenlik anlaşmanızı ihlal ettiğiniz için kırılıp gücenmez...

...

Sayın Enver EREN, hayvan kaçakçılığı konusunda bazı olayların peşine düşülmediği yönünde ihbarlar yapılmaya başlandı. Güzelyurt Polis Müdürü olarak bölge insanı bu konularda çok daha hassas olmanız gerektiği yönünde mesajlar gönderiyor, haberiniz olsun istedik...

...

Sayın Ahmet TUĞCU, Kıb-Tek’teki yolsuzluk olayları konusunda polise verdiğiniz bilgiler sonrası önemli gelişmeler beklendiği konuşulmaya başlandı. Bu arada yeni isimlerin de listeye girdiği iddiaları var, yakında cümbüş desenize...

...

Sayın Bulut AKACAN, gençlere sosyal konut yapılması konusunda hükümete yaptığınız sert eleştiriler işe yaramış olsa gerek ki teşekkür mesajlarınız gelmeye başladı. Devletin yapamadığını ha keşke iş insanları gerçekleştirip hayır duası alsalar ne iyi olurdu değil mi?

...

Sayın Cengiz ERÇAĞ, başarılı bir bankacılık yöneticiliğinden emekli olduktan sonra çok sayıda finans kuruluşundan astronomik rakamlarla teklifler aldığınızı söyleniyor, karar vermekte hayli zorlanıyormuşsunuz. Hesap kitap işi önemli de sağlıktan öte bir şey de yok değil mi?

...