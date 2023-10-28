Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okul tamiri bütçesi konusunda gerekli desteği alamayınca maliyeye yüklendi...

Çavuşoğlu, “Eğitim Bakanlığı'na gelen kişi, yanında matbaayla gelip para basmıyor” dedi!

‘162 okulu yenilemek mümkün değil’ diyor bakan Çavuşoğlu...

Mermer, sıva düştüğünde Milli Eğitim Bakanlığı'na saldırmayı da bırakın diye ekliyor...

İnşaat mühendislerinin kurulan deprem komitesine sunması gereken projelerin henüz yüzde 5'inin geldiğini de hatırlatıyor.

Önümüzde ciddi bir sorun duruyor!

50 yıldır eğitim için neredeyse hiçbir şey yapılmamış...

Deprem konusu da gündeme gelince şimdi önümüzde birikmiş bir sorun var.

Öyle bir sorun ki eğitim bakanı bile şikayetçi.

Maliyeye gerekli desteği vermiyor diye sitem ediyor...

Gerçekten kim kime dumduma bir durum!

Okul yapmayı bırakın tamir edemiyoruz. Okulu yapsak öğretmen bulamıyoruz.

Geleceğimiz tehlikede!

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Konu okullardan açılmışken kantinlerin durumundan da bahsedelim.

Sosyal medyada velilerin şikayetlerini görüyoruz.

Öncelikle kantinlerin denetimi kimin elindeyse bu işi sıkı tutmasında fayda var.

Birincisi hijyen, ikincisi sağlığa zararlı gıdaların kantinlerden çıkarılması ve fiyatlar.

Çocukların tükettiği ürünlerin ne kadar sağlıklı olduğuna dair bir veri var mı elimiz de yada çocuklara neyin satılıp satılamayacağı konusunda bir kriter.

En çok şikayeti fiyatlar konusunda görüyoruz.

Hayat pahalı ama okul kantinlerindeki fırsatçılık başka şeye benzemez.

Özellikle devlet okullarında çocukların piyasaya göre daha uygun fiyatlara alışveriş yapması gerekmez mi?

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Av mevsimi yarın başlıyor.

Ülkede binlerce av tutkunu var. Kimileri için av bir yaşam biçimi.

Ancak doğadaki canlıların bir zevk uğruna öldürülmesi çok da hoşumuza gitmiyor.

Aslında avcılığın hakkını verenler doğanın bekçileridir. Doğanın doğal döngüsüne katkıları bile vardır. Ancak kuralına göre avlandıkları takdirde.

Duyarlı avcılarımıza tekrar hatırlatmakta fayda var bu dağa hepimizin ve bu canlıların evi de bu topraklar. En azından kurallar konusunda hassas olalım ve birbirimizi uyaralım.

Yaralanmaların da önüne geçmek için çok dikkatli olmak gerekiyor bunu da unutmayalım.

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Cumhuriyet yarın 100 yaşında oluyor.

Küllerinden doğan bir milletin tertemiz, aydın, çağdaş bir ülke olma yolunda attığı en güzel adımdı cumhuriyet.

Ebedi başkomutanımız ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün milletine en güzel armağanı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını hem kutluyor hem de son nefesimize kadar cumhuriyetin bekçileri olarak yaşayacağımıza söz veriyoruz.

Nice 100 yıllara!..

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“Mülk satışları!”

“KKTC'nden mülk almaya, Moskova’dan mahallece gelenler var..

Emlak ofislerinde kuyruklar oluşuyor..

20 Ekimde lansmanı yapılan 2 bin 460 dairelik projeye 6 bin talep geldi..

Yüzlerce proje var..

Proje üzerinden satın alanların mülkü, proje bitiminde 2 katı fiyatına çıkacak..

90 bin sterlinlik dairenin kira getirisi en az 900 sterlindir..

İskele bölgesinde alıcıların sadece %3'ü Türk..

Ülkede sadece kiralar değil, konut değeri de hızla yükseliyor..

KKTC'nde de ofisi bulunan Türkiye gayrimenkul danışmanlık şirketi The Best Invest'in bir üst düzey yöneticisinin açıklamalarıdır bunlar..

Cheers..

Not:

Bizim gibi küçük bir ada ülkesi olan AB üyesi Malta'da yabancılara, en az 750 bin Euro değerinde mülk alması durumunda satış yapılıyor ve satın aldığı mülkü kiralaması da yasak..

Toprak satışı hepten yasak..

Neden yasak?

Çünkü 2 karış bir adadır, satarsa topraksız kalacak..

Yerlilerin fahiş kiralar ödemek durumunda kalmasını ve artacak konut fiyatları nedeniyle konut da satın alamayacak hale gelmesini önlemek için konut satışında zorlu kriterler uyguluyor..

Öngörmüş..

İleriyi görmüş..

Önlem almış..”

(Dilek Yavuz YANIK)