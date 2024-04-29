Bu başlık bir siyasi partinin kurultay öncesi heyecanıyla bir parti başkanı tarafında dile getirilen konuların özetidir.

YDP kurultayı şu sıralarda gerçekleştiriliyor.

Bu yazı kaleme alındığı sırada sonuç belli değildi.

Zaten seçim sonucu değil konumuz, seçim öncesi.

Parti genel başkanı Erhan Arıklı’nın partide kendinden sonra en çok destekçisi olan Talip Atalay ile ilgili söyledikleri, yaptıkları…

Öncelikle kanlı bıçaklı olduğu Bertan Zaraoğlu ile kuzu sarma olması.

Siyasi hırslar yollarını ayırmış iki ismi nasıl bir araya getirdi.

Kavgada söylenmeyecek sözler nasıl unutuldu.

Siyaset böyle bir şey işte…

Zaroğlu olayını anlamaya çalışırken Arıklı ve Atalay arasındaki restleşmeye bakalım.

Dün Arıklı sosyal medya üzerinden partililerin kafasını karıştıracak paylaşımlarda bulundu.

Önce Mevlüt Çavuşoğlu’nun adını da kullanarak ‘AK parti’nin kurultaya müdahale etmediğini biliyoruz ama..’ dedi ve sonra AK parti genel merkezine şikayette bulunacaklarını söyledi.

Arıklı şunları yazdı;

Bugün Türkiye’den Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağabeyi ve Alanya İlçe Başkanı olduğu iddia edilen iki kişi, yanlarında Karayolları Müdürü Dürdane Acı ile birlikte İlçe Başkanlarını ve YDP nin bazı önemli isimlerini dolaşarak AK Partiden geldiklerini ve Sayın Talip Atalay’a destek istediklerini söylemişlerdir.

AK Parti Kıbrıs Temsilcisi Sayın Fahri Yönlüer, bunun kişisel bir ziyaret olduğunu ve AK Partinin asla bu Kurultayda taraf olmadığını söylemiştir.

Biz AK Partinin Kurultayda taraf olmadığını zaten biliyoruz da bu şahısların bu hadsizliği nasıl yaptıklarını bilmiyoruz.

Yarın bu kişilerle ilgili gerekli işlemler yapılacak ve AK Parti Genel Merkezine şikayette bulunulacaktır…

Pazartesi itibari ile de Sayın Düradene Acı hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

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Kurultay sonucu özellikle Arıklı önde çıkarsa takip edelim bakalım gerçekten bir şikayette bulunacak mı..?

Daha sonraki paylaşımında da YDP’ye FETÖ operasyonu yapıldığını iddia etti.

Atalay’ın FETÖ cü olmadığına inanıyoruz ama son iki gündür Türkiye’den yapılıp gizli hesaplardan üyelerimize gönderilen videolara bakınca, YDP ye tam bir FETÖ operasyonu çekildiğini üzülerek görüyoruz.

Anlamadık şimdi FETÖ operasyonu kime yapılıyor.

Talip Atalay ile FETÖ kelimeleri aynı paragrafta defalarca kullanılıyor ama operasyon Arıklı’ya yapılıyor.

Hatta Arıklı kendini Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında yargısız infaz edilen asrın ihanetine uğrayan askerlerimizle bir tutuyor.

Arıklı’nın sözleri şöyle:

YDP YE FETÖ OPERASYONU...

Değerli YDP li kardeşlerim,

Bugün Genel Başkanımızı Parti Meclisimizi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımızı seçmek için Kurultayımızı yapıyoruz.

Sayın Genel Sekreterimiz Talip Atalay da, Genel Başkanlık için benimle yarışıyor.

Biz ikimiz de Kurultayın temiz geçmesi için azami gayret gösterdik. Özellikle Talip Atalay'ın geçmişte FETÖ iddiası ile Diyarbakır’da tutuklanması da dahil onun hakkındaki iddiaları gündeme getirmedik, getirmek isteyenlere engel olduk.

Çünkü yetkililerimiz, bize onun FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını söylediler. Yetkililerimize inandık. İnanmaya da devam ediyoruz.

Onun FETÖ cü olmadığına inanıyoruz. Ama son iki gündür Türkiye’den yapılıp gizli hesaplardan üyelerimize gönderilen videolara bakınca, YDP ye tam bir FETÖ operasyonu çekildiğini üzülerek görüyoruz.

Tıpkı Ergenekon ve Balyoz operasyonlarında, Türk Ordusunun değerli komutanlarına, bürokrat ve akademisyenlerine mesnedsiz iddia ve iftiralarla nasıl operasyon çekilmiş ve bu değerli kişiler yargısız şekilde nasıl infaz edilmişlerse, aynı operasyon, aynı eller tarafından şimdi bana karşı yapılıyor.

Talip Atalay FETÖ cü olmayabilir. Ama FETÖ nün onu kullanarak YDP yi ele geçirmek istediği gayet net gözükmektedir. FETÖ nün neden YDP yi ele geçirmek istediğini ise bugün Kurultayda yapacağım konuşmada anlatacağım.

Tekrar söylüyorum. Talip Atalay'ın FETÖ cü olduğuna inanmıyorum. Ama beni devirmek isteyen gücün, FETÖ olduğu son derece açıktır...

Bugün bana vereceğiniz oylar, YDP ye operasyon çekmek isteyen güçlere de bir cevap olacaktır. Sayın Talip Atalay ise, bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Partimizin şerefli bir üyesi ve Milletvekilimiz olarak yanımızda yer almaya devam edecektir...

Arıklı’nın kurultay esnasında yaptığı bir manipülasyondur.

‘Gözünün önündeki kırmızı baloncukları düşünme‘ derseniz bir insana ilk olarak kırmızı baloncuklar gelir aklına. ‘Talip Atalay FETÖ cü değildir ‘ diye birden ortaya çıkarsanız da akla ilk ne gelir siz düşünün.

Cumhuriyet tarihimiz boyunca hatta daha da eskiye gidebiliriz bu toprakların en büyük hainlerinin çıktığı bu örgütün adı o kadar çok sulandırıldı ki, şahsi menfaatler için o kadar çok kullanıldı ki artık ciddiyetini bile kaybetti.

Artık bırakalım bu birbirimiz hiç görmeyecekmişiz gibi siyasi emeller uğruna çirkinleşmeyi.

Siyaset çirkinliklerimizi işimize gelmeyince üstümüze kusan bir yapı olmasın.

Bu ülke için neler yapabiliriz tek gayemiz olsun.

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MESAJ KUTUSU

Sayın Kasım KUNİ, sahte diploma skandalında elinize ulaştırılan 100 kişilik listeden sonra şimdi yeni bir liste ve yeni bir üniversitenin önümüzdeki günlerde gündem olacağı konuşulmaya başladı. Bu arada kurduğunuz özel ekip büyük özveriyle çalışıyor ama çalışan sayısının artırılması gerektiği söyleniyor...

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Sayın Ünal ÜSTEL, sahte diploma tutuklamaları konusunda dosyaları kapatma konusunda hayli suçlandığınız ancak yeni tutuklamalar başlayınca özellikle siyasi rakipleriniz hayal kırıklığı yaşamaya başladılar. Umarız şu an gösterdiğiniz titizliği devam ettirirsiniz...

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Sayın Özdemir BEROVA, kumarhanelerin devlete olan vergi borçlarının indirilmesi konusunda ciddi bir bilgi kirliliği yaşanmaya başladı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için detaylı bir açıklama yapmanız gerektiği yönünde mesajlarınız gelmeye başladı...

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Sayın Sarper ALTINCIK, bazı medya organlarında yayınlanan söylentilerden sonra kamuoyundan açıklama yapmanız için yoğun mesajlarınız gelmeye başladı. Bu arada bazı hukukçu arkadaşlarınız da sonuna kadar yanınızda olduklarını ve olacaklarını belirten destek mesajları gönderiyorlar. Bize göre yine de küçük bir açıklama şarttır...

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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, başarılarla dolu Yüksek Mahkeme Başkanlığı’ndan sonra emeklilik hayatınızda bazı kitap çalışmalarınızın olacağı konuşulmaya başladı. Kim bilir bilip de görev sürenizce konuşamadığınız ne bilgiler elinizde vardır değil mi? Dört gözle bekleyeceğiz...

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Sayın Kemal DÜRÜST, yurt dışından bazı eski dostlarınız ve kadim arkadaşlarınız size ulaşamadıkları yönünde sitem mesajları gönderiyor. Onları bu kadar merak içinde bırakmanız doğru değil, kendilerine dönüş yaparsanız en azından meraklarını gidermiş olacaksınız...

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Sayın Ahmet KAPTAN, başarılı programlarınızın yanı sıra ayın zamanda konuk olarak da katıldığınız yayınlarda siyaset ve sendikacılık tecrübelerinizi de yansıtmanız izleyenler tarafından memnuniyet ile izleniyor. Tebrik eder başarılı yayınlarınızın devamını dileriz...

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Sayın Murat KÜÇÜKÖZDEMİR, genel müdürü olduğunuz işletmeye sor birkaç haftadır bilinçli olarak karalama kampanyası başlatıldığı biliyor muydunuz? Ardında bazı önemli isimlerin de bulunduğu söyleniyor, önlem almanızda yarar görüyoruz...

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