CTP Milletvekili Sevgili Sıla Usar diyor ki;

13 Eylül tarihi kara gündür!

Burada biraz detaya ihtiyaç var...

Bize göre de kara gündür ama Sıla hanımın dediği gibi değil!

Çünkü bu tarihten itibaren devletin ensesinden geçinenler yargı önüne çıkarılmaya başlamıştır...

Ama Sıla hanım belli ki kendi meslektaşlarını sahiplenmek adına böyle bir açıklama yapmıştır!

Siyasi yönü olabilir mi olabilir...

Ama yine de eksik bir açıklamadır!

Eğer Sıla hanım sahte reçete skandalına karşı çıkıp, suçluların bir an önce yargılanmasını da söyleseydi bambaşka olurdu...

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Yine bize göre 13 Eylül tarihi temiz toplum için operasyon başlatılmasının tarihi bir başlangıcı olabilirdi...

Uzadıkça uzadı, bazı hekim ve eczacılar kelepçelendi ama genelde tümü zan altında kalmıştır!

İnsanlar tam 4 aydır kapı ne zaman çalacak diye endişeli bir süreç yaşamış ve yaşamaya devam etmektedirler...

Tamam yargı elbet günü gelince kararını verecek ama bu işler biraz gecikince de olan adalete olan güvene oluyor!

Madem ki ortada bir suç var, suçlu var adalet mekanizmasını hızlandıracaksın ki çürük elmalar ortaya çıksın ve bedelini ödesin...

Bizde öyle olmadı!

Tutuklamalar 4 aydır devam ediyor, ne zaman biteceği de belli değil...

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Ortada bir de çok ciddi bir iddia var...

Burada küpürü kesilen ilaçların Güney’e gönderildiği bilinen bir gerçek!

Oraya giden ilaçlar ne oluyor?

Kimine göre yeni kutulanıp piyasaya sürülüyor...

Kimine göre de bunlar Güney’de konuşlanan PKK kamplarına veriliyor oradan da Türkiye’deki PKK kamplarına gönderiliyor!

Tabi ki bu görüş teyide muhtaç ama en azından bunlar kulislerde konuşulanlar...

Eğer öyleyse vay halimize...

Durumlar anlayacağınız görünenden çok daha karışık sorun da çok büyük!

4 Ay değil 44 ay geçse davaların sonlanmasını beklemek saflıktan başka bir şey olmaz...

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Bir de ilgili bakanlığın gizli başka bir gündemi var...

Bundan birkaç ay önce çok kez gündeme getirmeye çalıştık!

Sahte yeşil reçeteler tabi ki...

Hani şu eczanelerin yeşil reçete olmadan veremeyeceği birçoğu uyuşturucu içeren ilaçlar!

Ortalıkta bazı hekimlerin adları da geçiyor...

Tek bir reçeteyi 2 Bin TL karşılığı yazıyorlar!

Eczanelerdeki fiyatları da daha uçuk...

Sıra aslında ona geliyor ama sahte reçete skandalındaki yargı süreci beklenenden daha fazla geciktiği için bakanlık bu konuyu şimdilik gündeme getirmiyor!

Zira getirirse daha fazla başı ağrıyacak ve yine bazı hekim örgütleri meslektaşlarını koruma içgüdüsüyle bakanlığa karşı savaş açacak...

Sağlıkta yaşanan sorunlar da katlanarak artacak!

Yine de ortada bir suç ve suçlu varsa kesinlikle deşifre edilip yargı yolu başlatılmalıdır...

Geç gelen adalet, adalet değildir mantığıyla!

Hükümet edenler kendi bakanlarına sahip çıkıp bu konuda da çürük elmaların temizlenmesi için üzerine düşen görevi hiç gecikmeden yapmalıdır...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, bazı hastane ve kliniklerde izinsiz tüp bebek servislerinin olduğu yönünde ihbarlar gelmeye başladı özellikle de İsraillilerin buralara hayli rağbet gösterdiği ve yoğunlaştıkları iddia ediliyor. Araştırmaya uygun görürseniz bir üzerlerine gidin deriz!

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Sayın Kudret ÖZERSAY, yapılan son kamuoyu yoklamasında barajı geçip üçüncü parti konumuna yükseldiğiniz konuşulmaya başlandı. Son aylardaki çıkışınızın bunda büyük payı olduğu düşünülürse doğru yoldasınız demektir. Bu sayede partinize katılımları da artırabilirsiniz...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, reçete skandalında yargı süreci devam ededursun artık sahte yeşil reçete kepazeliğinde düğmeye basmanız bekleniyor. Zira bazı paragöz hekimler yeşil reçete yazıp ceplerini doldurmaya hala devam ediyorlar. Bu konuda sümen altı etmeye de hiç gerek yok!

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Sayın Salih CANSEÇ, yılan hikayesine dönen Güngör çöplüğü ihalesinde ilgili odalar kendi görüşlerine yer verilmediğinden şikayet ederken ihaleye bir siyasinin de dahil olduğu yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Yılların deneyimi olarak umarız dik duruşunuza devam eder milletin parasının heba olmaması için karar üretirsiniz...

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Sayın Murat ŞENKUL, bir çok belediye bölgelerindeki okullara maddi yetersizlik nedeniyle ilgi gösteremezken sizin tüm emlak vergilerini okulların hizmetine yönlendirmeniz bölgede memnuniyetle karşılandı. Başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz...

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Sayın Hakan TÖREHAN, ülkede bir ilki gerçekleştirerek Turgay Kerimoğlu gibi bir kariyeri takımlarınızın başına getirerek sporda yeni bir dönemi de başlatmış oldunuz. Çıta hayli yükseliyor umarız bunun karşılığında da artık şampiyonluklar ardı ardına gelir...

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Sayın Metin ATAN, özel sendikalaşma yönündeki açıklamalarınız gayet kayda değer ancak hangi patron buna izin verir onu da düşünmek gerek değil mi? Bunu ancak yeni bir yasa ile uygulamaya geçirmek gerek zira kesinlikle hayal bile olamaz!

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Sayın Arif SARI, İhtiyat Sandığı danışmanlığı için siz bakanlıktan ücret istemediğinize göre kim ya da kimler böyle bir ücreti layık gördüler şeklinde soru işareti dolu mesajlarınız gelmeye başladı. Detaylı bir açıklama yapmak ister miydiniz?

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Sayın Sinan GÜNEŞ, Ercan’da Meteoroloji Dairesi’nin ihtiyacı olan hayati önem taşıyan cihazların halen tedarik edilmediği bu nedenle bazı uçakların iniş yapamadığı konusunda şikayetler gelmeye başladı. Bu konuda bakanlık nezdinde girişimde bulunmanız isteniyor!

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