NE ÖDÜYORSUNUZ O MAAŞLARI

DİREK DEVLETİN HAZİNESİNE ATINIZ

SU, ELEKTRİK, YOL, ET, EKMEK, YAKIT

OLARAK SİZLERE GERİ GELİYOR ZATEN…

Dur durak yok be kardeşim. Zamlar konusunda o kadar güzel çalışıyorlar ki , muazzam bir görev aşkı ile yanıp tutuşuyorlar. An be an artık gün değil her an fiyat değiştirmek için düğmeye basıyorlar. En pahalı ülkeler arasında yerimizi çoktan aldık. Yırtınıyordunuz ya tanınacağız diye, hiç uğraşmayın hiç zahmet etmeyin. Yönettiğinizi zannettiğiniz bu ülke PAHALILIĞI , ZAMLARI, YABANCISI, KARANLIĞI, USULSÜZLÜĞÜ, MAADE SATIŞI ile TANINIYOR zaten.

Market denetleyeceklermiş, fırsatçılığa göz açtırmayacaklamış, öyle boyayıp böyle satacakmış. Yahu Allah aşkına bu açıklamaları bari yapmayın artık be. Yandı millet kavuruldu, yetmiyor yelteniyor artık. Başını kaldıramıyor artık pahalılıktan. Farklı farklı marketlerde , aynı ürün farklı farklı fiyata satılıyor. Reyonda fiyat başka, kasa da bambaşka. Avuç içi kadar ellim iki lokmalık 120 tl. Bir kahve 53 tl. Yoğurt sanırsın ki altın memeden sağılan süt ile yapıldı.

Bir kere olsun sözünüzün ardında durun ya. Bir kez olsun halkın yanında olun. Söyledikleriniz ile yaptıklarınız birbirini tutsun. Ne kadar daha yiyecek, yedirecek dolduracaksınız o cepleriniz? Ne kadar daha halka maskeleriniz ile konuşacaksınız. Az kaldı be az. Sayılı gün çabuk geçiyor. Tepe takla olacaksınız. Hepiniz artık o koltuklardan kalkacaksınız. Şimdi yiyin bakalım ne kadar yiyecekseniz.

Nereye el atsa halk , ertesi gün aynı fiyatı bulamıyor. Akaryakıt dilber misali yerinde duramıyor. Süt 5 tl indirim yapıldı, ardından 5 ürüne zam yapıldı. Yak arkadaş her türlü çalacaklar, alacaklar, yiyecekler. Halka ver 24 bin TL’yi sizlerin alın yüz bin ve üstünü ne ala memleket. AYNEN ÖYLE SİLZER İÇİN NE ALA MELEKET BURASI. Çok sayın devlet erkanları sizin hanımlar hangi marketlerden alış veriş yapıyor? Süt, et , ekmek fiyatını biliyor mu sizinkiler?

2 veya 3 çocuklu ailelerin nasıl geçindiği konusunda bir bilginiz var mı? Devlet faturalarını yatıramayan vatandaşından haberin varı mı? Peki evladına harçlık veremeyen ailelerden haberiniz var mı? Sizin torunlar özel okullarda oluyorken. Sağlığı için ilacını almayan sigortalı hastalarından haberiniz var mı? Gramları çalınan ekmek fiyatlarından haberiniz varı mı? O elektrik faturalarının miktarlarından haberiniz var mı? Ya su faturaları sanırsınız ki herkesin bağı bahçesi var.

YOK HİÇ BİRİNDEN HABARİNİZ YOK SİZİN….

Sizin Ankara ‘da hangi toplantı olacak. Konya’da hangi açılış var. İstanbul’da hangi fuar var onlardan haberiniz var. Sizin bu ay alacağınız maaşınızını servetlerinize ekleyip faizlerini hesaplamalarınız var. Sizlerin biri biri ile kavga edipte, siyaset podyumunda boy göstermeniz var. Sizin torun hangi üniversiteyi , hangi ülkede okuyacak planlarınız var. Halktan daha ne kadar alıp bütçenize destek yapabilirsiniz hesaplarınız var.

Çalanı polise yargıya, öleni toprağa, kırılan kırıldığı yerde, karanlıklar içinde, müptezeller sokalarda, arabı, çorabı ülkenin her yerinde. Katili bunun içinde. Tacizcisi, tecavüzcüsü milletin arasında. Bunlar ve daha bir çok şeyi pas geçerek ülke yönetiyorsunuz ALKIŞ 👏

Bir yağmur yağdı memleket ELLİ ALTI OLDU. Hanginizin umrunda? Okulların hepsi yıkıldı yıkılacak başta eğitim bakanlığı ol ak üzere hanginizin umrumda? Ölen ölene sağlık bakanlığı dahil hanginizin umrunda? İlaç yok olan da kafaya göre satılıyor hanginizi rahatsız ediyor hiç birinizi.

Kaç kilosunuz be beyler? Kaç yıl daha yaşayacaksınız? Ne yaptınız bugüne kadar? Neyi başardınız? Emirleri bir kenara koyup kendi ülkeniz için çalıştınız mı? Birilerinin sözünden çıkmayıp nasıl ülke ekranıyız diyebilirsiniz kendinize? BU ÜLKEYİ GERÇEKTEN SİZLER Mi YÖNETİYORSUNUZ? SİZLERİ KİMLER YÖNETİYOR? Kaç tane lüx arabanız var beyler? Banka mevduatlarınızın faizleri ne kadar? Tüm bunların cevabını verecek olan kravatlı, takım elbiseli diplomalı biri var mı?



YEDİNİZ BİTİRDİNİZ ÜLKEYİ. TOPRAKLARDAN PARSEL PARSEL SATTINIZ, HALKTAN KOVA KOVA ALDINIZ.

HALKIN EMEĞİNİ ÇALMAK “USTALIK İSTER”

EN BÜYÜK USTALARA İTAFEN…

KARAKUŞ