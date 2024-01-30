Dünyaya açılan tek kapımız Ercan Havaalanı…

2024 yılında hedef 5 milyon yolcuyu ağırlamak!

Bin bir zorlukla eksiklikleriyle açıldı. Modern bir tesis.

7/24 canlı ve aktif. Turistler geliyor, öğrenciler geliyor KKTC’ye gelir gelmez ilk intiba bu alanda oluşuyor kafalarda.

Tanınmayan bir ülkeyiz, ambargolar altındayız ve bunu kırmaya her şeye rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

Ülkeye gelenlerin bu ülke hakkında fikir sahibi olabileceği birçok görsel var ama alanda.

Banka reklamları, kumarhane reklamları falan adım başı.

Zannedersiniz ki ülkenin adı Halkbank…

Eksik olan bir şey var ama!

Hangi ülkede olduğunuzu anlamak epey zor.

Tek bir bayrak yok.

Bayrak bir kumaş parçası olabilir ama çok önemli bir simgedir. Heleb izim gibi bir ülke için.

Hava alanı bir hudut noktasıdır ve bu noktalarda ülkelerin bayrakları olur.

Sizi bir bayrak karşılar.

Kumarhane reklamı banka reklamı değil.

En azından alana girişte çıkışta bir yerlerde bir bayrağı olmalı bu tesisin.

Rum tarafına mı geldik KKTC’ye mi belli değil…

***

Hadi bayraksız kimliksiz Ercan’dan çıktık diyelim veya yolda gidiyoruz.

Zifiri karanlık bir yol sizi bekliyor.

Daha yeni yapılan tünelin bile ışıkları doğru düzgün yanmıyor.

Eski Ercan’dan yenisine giden yol kapkaranlık.

Göz gözü görmüyor. Hele yağmur da varsa görüş açınız neredeyse yok.

Dünyaya açılan penceremiz berbat bir halde.

Yol boyu ne bir yeşillendirme ne bir çevre düzenlemesi var.

İlla Türkiye parasını gönderecek, başına adam dikecek de öyle bir şeyler olsun bu memlekette.

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Büyük tepki toplayan süt zammı sonrası süt fiyatlarında indirime gidildi. Gelen tepkilerin ardından süte yapılan 10 TL'lik zammın 5 TL'si geri alındı.

Kurum sütte yaptığı zamdaki kar payından feragat etmiş.

Bakan Fikri Ataoğlu, halkı koruma adına 41.5 olan 1 litre sütün fiyatının marketlerde 36.5 TL olarak satılması yönünde karar aldık diyor.

Sizler bu kararları önceden muhakeme edip ölçüp tartıp böyle absürt zamlar yapmamak için oturuyorsunuz.

Zam yapıldıktan sonra tepkiye göre hareket edecekseniz bu indirimin de yaptığınız şovun da hiçbir kıymeti yok.

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Süt gibi et de bir temel gıda…

Fiyatı ise bu aralar altın gibi değerli.

Hem dar ve orta gelirli bu fiyata et tüketemez hem de kasabı, restoranı iş yapamaz.

Hayvancısı ayrı isyan ediyor, kasabı ayrı vatandaşı ayrı.

Et fiyatlarını belirleme konusunda devletin eli zayıf.

Euro ile satılan Güney’de bile fiyatlar daha ucuz.

Kıymanın kilosu bile 500 TL olmuş.

Ülkedeki hayvan sayısı yetersiz her türlü olumsuzluk var.

Konuşmayan harekete geçmeyen tek kesimse yetkililerimiz.

Bakıyorlar sadece…

En ufak bir hamle önlem hareket yok.

Seyrediyorlar…

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MESAJ KUTUSU

Sayın Erhan ARIKLI, Yeni Ercan açılalı aylar oldu ancak hem dış hem de iç mekanda tek bir bayrağın olmaması önce burada çalışanlar sonra da görenleri hayretler içinde bırakıyor. İki bayrak dikmek bu kadar mı zor anlamakta güçlük çekmeye başladık!

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Sayın Hüseyin PAŞA, ev ve işyerlerine elektrik bağlamalarda depozito ücretinin 8 Bin TL’ye yükseltilmesi vatandaşlar arasında tepkiyle karşılanıyor. Kıb-Tek’i eğer bu yöntemlerle ayağa kaldırmayı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Daha bakalım AKSA’nın alacakları için ne gibi yöntemler bulacaksınız merakla bekliyoruz!

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Sayın Hasan KILIÇ, DAÜ çalışanları maaşları ve geleceklerinin ne olacağı konusunda yoğun soralar yöneltmeye devam ediyor. Rektör olarak artık ziyaretleri bir yana koyup çalışanları ve kamuoyuna detaylı bir şekilde bilgilendirmeniz şart oldu, camiada huzursuzluk hat safhaya çıktı!

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Sayın Umut ÖKSÜZ, bu hafta bütün gözler sizin üzerinizde olacak ayrıca baskıların da .eklenenden daha fazla artacağı konuşulmaya başlandı. Bu konuda en büyük rakibiniz muhalifleriniz olacak bakalım onları kolayca ikna edebilecek misiniz yoksa reçetelerde yaşanan kaos daha da artacak mı?

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, 8 Bin Euroluk danışman maaşını konusunda geç de olsa yaptığınız açıklama umarız bir çoğunu tatmin eder. Bu arada sendikalar ile aranızdaki ipler kopmak üzere onlara da ayrı bir ilgi göstermeniz gerekiyor, taktılar mı bir daha bırakmıyorlar!

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Sayın Niyazi SANAL, internet gazeteciliği ve televizyon yatırımlarından sonra şimdi de sıranın basılı gazeteye geldiği ve bu nedenle büyük bir operasyon başlattığınızı duyduk kolaylıklar dileriz. Bakalım medyaya bu kadar büyük yatırımların ardından hangi sürprizlerle karşılaşacağız merakla bekliyoruz...

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Sayın Oya TALAT, hafta sonu gerçekleştirilen hamsi festivalinde en çok da horon tepildiği sırada aranmışsınız. Özellikle bölge halkı yokluğunuzun hissedildiğini belirten mesajlar göndermeye başladılar, umarız bir dahaki sefere onları öksüz bırakmazsınız!..

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Sayın Talip ATALAY, depreme dayanıklı binalar konusunda yaptığınız eleştiri dolu açıklamalar gayet yerinde ancak bunu bir iktidar vekili olarak yapmanız biraz manidar olmadı mı? Hadi muhalefeti anlarız da iktidar vekillerini bu konuda anlamak kesinlikle mümkün değil!

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Sayın İlgen BAĞCIER, sadece başbakanın değil eşinin de siyasi çalışmalarında büyük özverilerle koşturmanız dikkatlerden kaçmıyor. Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsunuz o da artık çok ayrı bir konu değil mi?

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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, son günlerde medya ve kamuoyunun önüne daha fazla çıkmanız ve yaptığınız uyarıcı açıklamalar dikkatlerden kaçmıyor. Olası bir kabine değişikliğinde şansınız bir hayli yüksek bu sıralar tempoyu düşürmemeniz salık veriliyor...