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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah ve Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarında tutuklanan zanlı O.Y. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu maddeler bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından, Haspolat Lefkoşa’da zanlı O.Y.’ye ait ikametgahta Mahkeme emri ile yapılan aramada ikametgahın yatak odasında yatak şiltesinin altında tütün cüzdanı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile birlikte 17 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis aynı oda içerisinde masa altında yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerilerinde az miktarda uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet kraşer tespit edilerek onlarında emare olarak alındığını aktardı.

Tabanca ve mermi kovanları da emare alındı

Polis memuru Erdem Han ev içerisinde yapılan aramalarda ayrıca 7 adet 7.65 çapında boş mermi kovanı bulunduğunu evin bahçe kısmında yapılan aramada ise mavi renk kapaklı bidon içerisinde markası ve seri numarası meçhul siyah renk 7.65 mm'lik tabanca bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Analiz ve balistik inceleme bekleniyor

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlı O.Y.’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddelerin analize, silahın ise balistik incelemeye gönderildiğini kaydetti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini; uyuşturucu ve silahı Haspolat’ta eski gece kulüplerinin yakınlarındaki boş bir arazide ağacın altında çantada içerisinde bulduğunu iddia ettiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinin araştırılacağını, beklenen analiz ve balistik inceleme sonuçları olduğunu belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 8 gün tutukluluk emri

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.