Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapay zekâ, yazılım ve bilişim sistemleri olmak üzere mühendislik fakültesinde 3 bölüm başkanlığı yürüten bir profesörün, 13 yıldır Kanada tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

KKTC, usulsüz diploma skandalıyla uğraşırken cinsel saldırı ve cinayete teşebbüs iddialarıyla aranan Prof. Dr. Fadi Al Turjman’ınYDÜ’de 3 bölüm başkanlığı birden yürütmesi ‘pes’ dedirtti.

İnterpol tarafından aranan bir suçlunun KKTC’ye elini kolunu sallayarak girmesine mi yanalım yoksa ülkenin en büyük üniversitelerinden birinde görevlendirilmesine mi?

Üniversite’den konuya ilişkin bir açıklama duymadık ama Bakanlar Kurulu Prof. Dr. Al Turjman’ınsınırdışı edilmesi anlamına gelen yasaklı göçmen ilanı kararını resmi gazetede yayımladı.

KKTC’nin İnterpol ile doğrudan ilişkisi bulunmuyor bu yüzden bu ilişkiyi Türkiye üzerinden sağlıyor. Bu ilişkide bir sorun olduğu da bu şekilde ayyuka çıkmış oldu.

Öte yandan YDÜ gibi üniversitelere gelen hocalarında iyice bir araştırılması gerekiyor. Nerde kaçak göçek hoca, doktor varsa YDÜ’yü mesken haline getirmemeli.

Yoksa bu tür İnterpol tarafında aranan suçlular ‘ucuz işçi’ olarak mı çalıştırılıyor…

İnterpol tarafından aranan hoca olayının yarattığı güvensizliğin YDÜ’de de usulsüz diploma olayları var mı acaba şüphesini akıllara getireceği kuşkusuz.

Kanada İnterpol tarafından aranan suçluların listesini internet üzerinden tüm dünya ile paylaşıyor. Bu listeye baktığımızda Kuveyt asıllı Fadi Al Turjman’ın adını göremiyoruz. Tabi pasaportu da sahte değilse…

Şimdi gelelim işin diğer olumsuz yanına. Bu haber Türkiye medyasında geniş yer buldu. Usulsüz diploma olaylarından sonra üstüne bu skandalın duyulması ülke eğitim sektörüne büyük bir darbe vuracak.

Bu olumsuz algı zincirini nasıl kıracağız dersiniz… İşimiz artık eskisinden daha da zor.

Yerli ve milli Fly Kıbrıs’a ne oldu!

Fly Kıbrıs adında Kıbrıs Türküne yerli ve milli diyerek kakalanan bir hava yolu şirketimiz olmuştu.

Fiyatlar düşecek hava ulaşımında güzel günler bizim olacaktı. Görkemli açılış kutlamaları, reklamlar, ilk uçuş şovları falan derken kaybolup giden bir yerli hava yolu girişimi daha gördük.

Dünyanın en çok aldatılan kandırılan halkı olma yolunda hızla ilerliyoruz…

Bugün 1 Nisan!

Her yıl 1 Nisan’da şaka günü dolayısıyla insanlar birbirlerine şakalar yapar eğlenir. Ülkemizde medya organları da bu tür şakalı yayınlara yer verirdi.

Bazı şakalar gerçekten çok da inandırıcı olurdu.

Şimdi öyle bir noktaya geldik ki ne şaka yapacak dermanımız ne de şaka kaldıracak gücümüz kaldı.

Neden mi?

Duyduğumuz her haber artık şaka gibi.

Gerçek ile şakayı ayırt etme muhakememizi kaybettik.

Absürt bir haber duyduğumuzda artık hiç şaşırmıyoruz.

Maalesef bu hale geldik…

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MESAJ KUTUSU

Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, 125 kişilik yangın ekibi çalışmalarında torpilli bir kesimin listenin başına konulduğu yönünde şikayetler gelmeye başladı. Seçimi nasıl yapacaksınız bilemiyoruz ama şeffaf ve adil olmanız konusunda hassasiyet göstermeniz bekleniyor...

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Sayın Doğuş DERYA, Lefkoşa Polis müdürlüğü önündeki Maypa’ya destek eyleminde görüntü kaydeden bir kadın gazetecinin elinden ser bir şekilde aldığınız telefon görenler tarafından hoş karşılanmadı. Söz konusu meslektaşımıza bir özür borcunuz var umarız gecikmeden gönlünü alırsınız...

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Sayın Tarkan KIZILTUĞ, yeni atamalar sonucu Lefkoşa Polis Müdürlüğü makamına getirilmeniz hem teşkilatta hem de Başkent’te memnuniyetle karşılandı. Bölgelere özel ekipler kurarak güvenliği sağlayarak teşkilatta önünüzü açmanız bekleniyor, hayırlara vesile olsun...

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Sayın Zeki ÇELER, partinize genel başkan olduktan sonra ciddi çalışmalara başlayacağınız ve önce ülke genelinde anket çalışması yapacağınız sonra da parti gazetesini hayata geçirerek parti çalışmalarına yeni bir sistem getireceğinizi duyduk, doğru bir zeminde doğru bir karar aldınız, yolunuz açık olsun...

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Sayın Rıfat GÜNAY, bazı banka yöneticileri önümüzdeki süreçte kredi kartlarında patlama yaşanacağı yönünde kulisler yapmaya başladılar. Merkez Bankası Başkanı olarak şimdiden tedbir almanız gerektiğini bildiren mesajlar göndermeye başladılar, haberiniz olsun istedik...

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Sayın İbrahim KANAT, bayram tatili uzatılarak 9 gün ilan edildi ancak bazı BRT çalışanları bayram dışındaki tatil günlerinde ek mesai verilmeyeceği yönünde şikayetlerde bulunmaya başladı. Bay-Sen olarak haklarının korunması için girişimde bulunmanızı istiyorlar...

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Sayın Arif KIZILYÜREK, çok değerli kardeşimiz oğlunuzun zamansız ölümünü üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin...

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Sayın Suat YELDENER, teknoloji çağında bir türlü e-devlete geçen bu ülkenin yöneticileri sizin gibi bu konuda uzmanlığını kabul ettirmiş bir kişi varken acaba niye sizden yararlanmıyor dersiniz? Siyasetin bir cilvesi mi yoksa bilmediğimiz başka bir neden mi var dersiniz?

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Sayın Erdal ÖZCENK, DAÜ’de çalışanlar arasında kafa karışıklığı devam ederken yönetim olarak artık detaylı açıklama yapmanızı isteyen çok sayıda mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bir de bazı üniversitelerin DAÜ’ye kanca taktığı tartışmaları başladı, acil bir açıklama lütfen...

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Sayın Ahmet ÖZORUN, Vakıflar Bankası genel müdürlük makamı boşalınca yönetim kurulu başkanı olarak bu göreve sizin getirileceğiniz konuşulmaya başlandı. Bir kaça aday dava var ama ağırlık sizden yana, şimdiden hayırlı olsun...