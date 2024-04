ÜLKENİN ÇÖKÜŞÜ HIZLANDI

BAŞLARIN BAŞI HALA KUMDA…



Her yerden yanık kokusu geliyor. Ardı arkası bitmeyen ve belli bir süre daha , bitmeyecek olan pisliklerin taşıp taşıp kaynadığı günler devam ediyor. Çorabı sökenden Allah razı olsun. Bir çimdik attı akış bitmiyor. Yasa dışı her ne varsa, hepsi bu ülkede filizlenip serpiliyor ve etrafa dökülüyor. Boğuluyoruz artık. Nefes almak bile güçleşti. Güzel olan tek şey çocuklar ve hayvanlar oldu bu adada.

Her yandan çukura çekilişimize seyirci kalıyoruz. Bir yandan siyasi istikrarsızlık, bir yandan kötü yönetim, öbür yandan yolsuzluk, daha öbür yandan iç çatışmalar, hiç ama hiç bitmeyen dış müdahaleler ve güç mücadeleler içinde yoğrulup çırpınıyoruz. Bu hızlı çöküşe ah vah diyerek seyirci kalıyoruz. Kimsenin yapılanlara yorumdan başka yapabileceği bir şey yok. Aslında var ama YOK. Yapılacaklar yapılır da korku her şeyi engeller. Evdeki bulgurdan olmayalım mantığı ile itilen çukur ve karanlık kimseyi korkutmuyor.

Ekonomik açıdan, yetersiz politikalarımız, kaynakların kötü kullanımı, borçlanma sorunlarımız, gelir adaletsizliği ve krizlerimiz, bu ülkeyi bitirme noktasına getirdi. Sosyal olarak, etnik, toplumsal huzursuzluğumuz, eğitim ve sağlık sistemizdeki içler acısı çöküş, insan haklarımızın ihlalleri, çocuk ve gençlerimizin geleceklerinin bile isteye ÇALINMASI.

Hayatlarımızın hata ve umursuzluk yüzünden yok olması. Bunları her gün yaşıyor ve yaşamaya mahkum ediliyoruz. Birilerinin cepleri dolarken, halkın da geleceği maddi ve manevi yok oluyor. Birileri yolsuzluk, usulsüzlük , çalıp çırpma ile merdiven basamaklarını yüz yüz çıkarken, zavallı vatandaşın bastığı basamağı bile yıkmaya çalışılıyor.

Her yeni güne sallana sallana uyanıyoruz. Memleket çarpışan araba arenasına döndü. Trafik kazları günde beş tane oluyor ve en az ikisi ölümle sonuçlanıyor. Sağlıkta ilaç eksiğimiz hep varolan bir olmazsa olmazımız. Eğitimi soracak olsanız artık TİCARET HANE tabiri çok daha doğru olacaktır. Ekmek (Büyük) 70 tl satılmaya başlandı. Bu yaz çocuklarınıza 100 tl dondurma alacaksınız. Vergiler halkın sırtına yüklemeye devam ediyorlar.

Ülkemiz, yanlışa giden yolda ilerlerken silinmeye doğru gitmektedir. Sorunların farkına varılması ve buna karşı etkili önlemlerin alınması hiç bir yetkilinin asli görevi olarak benimsenmiyor. Ülkemizin kaderine terk edilmiş gibi görünmesine rağmen, birçok insan hala umutlu ve kararlıdır. Kısacası ülkemiz, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Ekonomik sıkıntılar, siyasi belirsizlikler, toplumsal huzursuzluklar ve pek çok sorunla başa çıkmak zorunda kalmaktayız.

El birliği ile “İNŞA” yok bizim ülkede. El birliği ile “YIKMA” vardır. Bunu her gün , heryerden, her şeklide görüyor ve yaşıyoruz. Güven sıfırın altına düştü. Toplumsal huzursuzluk alabildiğine var oldu , fakat hala bir kıpırdanma yok olmayacakta . Herkes kendi yolunu bitirme çabasında. Gazete manşetlerinde bir tane güzel haber göremeyen siz sayın yöneticiler ; hiç mi oturup düşünmüyorsunuz ya? Hiç mi deniyorsunuz bu ülke nereye gidiyor diye? Hiç mi rahatsızlık duymuyorsunuz? Yahu ülkenin güzel anıldığı tek bir olayı yok be. Ülke battı, çöktü bitti siliniyor artık. Ülke artık başka ülkenin insanlarına ait olma yolunda ilerliyor.

Yapışan tüm suçlar zamana yayılıyor. Biri bitmeden , öbürü başlıyor. Sabah kalınız bakınız medyaya en az öğleye kadar 10 tane farklı yerde suçlar işleniyor. Her şeyi polise oradan da hukuka teslim ederek üstlerinden yük atmaya çalışıyorlar. Yasa getirme görevlerinin aralarında yoktur. Başta olmak sadece cep doldurmak onlara göre. Gerisi “YIKTIN PERDEYİ EYLEDİN VİRAN”. Ülke ülke om aktan çıkıp, sığınmacı ve herkesin ülkesi olmaya hızla gidiyor. Alkışlar sizler için çok sayın yönetim.



ELLİ YILIK MASKELİ BALONUN, SAHTE YÜZLERİ. KAPILARIN ÖÜNDE HEP AYNIDIR AMA ARDINDA HEP AYNIDIR YERLERİ. MİLLETİN HAKKINI YERKEN HİÇ DOYMAZ GÖZLERİ. BESLERLER HEP YALAN SÖZLERİ. KENDİLERİNDEN BAŞKA YOKTUR DERTLERİ. SÖZ KONUSU KOLTUKLARIYSA HERKESLE UZLAŞIR ELLERİ. HEP KENDİLERİNE MECBUR HİSSEDERLER SİZLERİ.

AMA ARTIK BU MASKELİ BALOYU BİTİRMEK SİZLERİN HALKIN GÖREVİ. ÜLKEMİ YIKANLARA İNAT, İNŞA BİZİM İŞİMİZ OLSUN. GÜNÜ GELECEKTİR ELBET…



KARAKUŞ