Sahte diploma skandalıyla çalkalanan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin patronları da artık sessizliklerini bozarak bizim basına değil ama Türkiye basınına açıklamalarda bulunmaya başladılar...

Gönül isterdi ki eğer skandal burada patladıysa burada da konuşsunlar!

Bu konuda birkaç kez çağrıda bulunmuştuk, yine çağrıda bulunuyoruz...

Buraya denetimi ele almak için çok sayı güvendiğiniz yetkiliyi gönderdiğinizi biliyoruz!

Hatta bazıları ile de görüştük skandalın görüldüğünden çok daha büyük olduğuna ikna olduk...

Bir de ciddi boyutta bilgi kirliliği var ya, bunun önüne geçilmek için resmi açıklama yapmak şart olmuştur!

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Uzun bir sessizlik döneminden sonra MHP Milletvekili Levent Uysal yine Türkiye basınına bir takım açıklamalar yaptı...

Bu açıklamalar basına yansıdı ve bazı isimler de telaffuz edildi!

Açıklamasında deniliyor ki;

“Şu anda hukuki işlemler devam ettiği için sonuçları bekliyoruz. Hukuk müşavirlerimiz yazılı soruları cevaplıyorlar. Yanlış bir yapı oluşmasın diye bekliyoruz. Araştırmalar devam ediyor. Allah yukarıda şahit detayları bekliyoruz. Bir şeylere zarar vermemek için sessiz kalıyoruz ama şundan emin olabilirsiniz. Burada şöyle bir usulsüzlük var diye biz başvuru yaptık ve araştırmayı başlattık. Yanlış anlaşılmamak için müdahil olmuyoruz. Hukuki süreç devam ettiği için beklememiz daha doğru olur diye düşünüyoruz.”

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Bu açıklamada aslında şöyle bir savunma hissettik;

Bu olayı hiçbir yetkili makam filan ortaya çıkarmamıştır...

Bizzat yolsuzlukları kendi yönetimleri belirlemiş ve polise suç duyurusunda bulunmuşlardır!

Zira hortumlanan paralar dudak uçuklatacak boyutlara ulaşmıştır...

Bir de bizim görüştüğümüz bazı okul yöneticileri diğer okullara da dikkat çekmiş ve bunlar ortaya çıkınca olayın tahmin edilenden çok daha büyük olduğunun ortayla çıkacağını iddia etmişti!

Şimdi toplum sadece ‘bugün kim tutuklanacak’ sorularının yanında, ‘şimdi sıra hangi okulda’ merakı içine düşmüştür...

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Okul patronlarının artık konuşmaya başlaması olumlu bir gelişmedir ancak bu açıklamalar artık bu ülkede de yapılmalı, bizzat yerli basın ve mensupları ile buluşarak bilinmeyenler de su yüzüne çıkmalıdır...

Bunun da olacağının 31 Mart seçimlerinden sonraya bırakıldığı duyumlarının gerçeğe dönüşmesini temenni ederiz!

Üniversiteler sektörü son yıllarda katma değer olarak turizm sektörünün de önüne geçmiştir, Kıbrıs Türkünün geleceği için hayati önem kazanmıştır...

Kesinlikte tek bir üniversite değil, tümünde yaşanan olumsuzluklar masaya yatırılmalı ve topallamaya başlayan sektör eski günlerine dönmelidir!

Bu konuda YÖK’ün Kıbrıs çıkarması ve önce YÖDAK’tan başlayarak tüm sektöre neşter vurulması tek seçenek olarak görülmektedir...

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Dün ülke yeni bir iddia ile çalkalandı...

Bu kez YDÜ’nün Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkanı’nın yasaklı göçmen olduğu ortaya çıktı ve bu medyada hızla yayıldı!

Suçlamalar da müthişti...

İnterpol tarafından kırmızı bültende aranan Fadi Al-Turjman nelerden suçlanıyordu;

Saldırı, cinsel saldırı, öldürmeye teşebbüs, zorla alıkoyma!

Bu da demektir ki olayın boyutu tahmin ettiğimizden çok daha büyük olup, sadece sahte diploma alan ve verenlerle değil, bundan böyle öğretim üyeleriyle de genişlik kazanmıştır...

Hızlı ve derin araştırma, gerçeklerin kısa sürede öğrenilmesi şart hale gelmiştir!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Kudret ÖZERSAY, dün Serdinç Maypa’nın tutuklanmasının hemen sonrasında sosyal medyada tutuklama sırasının size geldiği yönünde yorumlarda bulunulmaya başlandı. Gerçekleri ortaya koyanlar artık tutuklanmaya başlarsa sıranın kimde olduğu da artık gündemin tepesine oturacaktır...

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Sayın İrfan GÜNSEL, üniversitenizde bir bölüm başkanının interpol tarafından kırmızı bültenle aranması ve yasaklı göçmen ilan edilmesi önümüzdeki günlerde başınızı fazlasıyla ağrıtacağa benziyor. Umarız gerekçeleriniz mantıklıdır zira bu olay başka gelişmelere de gebe olacaktır!

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Sayın Erhan ARIKLI, araç kayıtta çalışan eksikliği nedeniyle bir arabanın devri neredeyse bir haftayı bulduğu için artık çalışanlardan da şikayetler gelmeye başladı. Diğer bazı dairelerde çalışanları fasulye ayıklarken burada çalışanların eziyet çekmesi kabul edilemez!

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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, rüşvet iddiaları konusunda muhalif partilerden daha ziyade kendi partililerinizin parmağının olduğu yönünde mesajlarınız gelmeye başladı. Hani derler ya insana en büyük kötülük en yakınından gelir, doğru söylemişler değil mi?

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Sayın İlkan VAROL, eğer sitem ettiğiniz gibi medya Ombudsman raporlarına gerekli ilgiyi göstermiyorsa bunda eminiz ki sizin de iletişim eksikliği yönünde hatalarınız vardır. Bu konuya eğilirseniz kesinlikle ilgi de kendiliğinden artacaktır...

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Sayın Cengiz ERÇAĞ, başarılı bir genel müdürlükten sonra emekliğinizin başladığınızı memnuniyetle öğrendik. Vakıflar Bankası genel müdürlüğü için şimdiden beşten fazla aday adayı siyasi güçlerini kullanarak bu makama oturmak için büyük yarış içine girdiler, yeni yaşamınızda huzur ve mutluluklar dileriz...

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Sayın Ayhan ARIKLI, YDP kurultayı öncesi partililer arasında isim vererek paylaşımlar yapmanız kardeşinize ancak yarar değil zarar verir. Bu süreçte sessiz kalmanız gerektiği yönünde mesajlarınız geliyor, haberiniz olsun istedik...

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Sayın İbrahim ÖZGÖÇMEN, devlette hemşire camiasında olan neredeyse tüm meslektaşlarınız bayram tatilinde çalışmak istemedikleri yönünde şikayet mesajları göndermeye başladılar. Bu konuda gerekli girişimleri başlatmanız ve karalı olmanız isteniyor...

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Sayın Mustafa TÜMER, ani bir rahatsızlık sonucu tedavi altına alındığınızı üzüntü ile öğrendik, büyük geçmiş olsun, biran önce sağlığınıza kavuşmanızı temenni ederiz. Acaba diyoruz yeni makamınız çok da uğurlu gelmedi mi size dersiniz? Bu arada gözü olanlar kıpırdanmaya başladı...

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