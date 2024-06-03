ŞU MARKETLERİ

BİR ZAHMET DENETLEYİN

VATANDAŞ SİSTEMATİK

SOYULUYOR…



Şu asgari ücret nağmeleri çalmaya başladığı anda, başlıyorlar etiket değişmeye. Stok ürünlerini iki katı fiyatla değişerek satıyorlar. Marketler, günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için sıklıkla ziyaret ettiğimiz mekanlardır. Ancak, marketlerde yaşanan denetimsizlik sorunları, hem tüketiciyi soymakta, hem tehlikeye atmakta hem de ekonomik dengesizliklere yol açmakta. Her allahın günü etiket değişikliği yapılıyor. Allah’ın dondurması, Allah’ın meyve suyu 20 tl birden artıyor. Ekmeği, sütü , hellimi ve diğer temel ürünleri anlatmaya mecalim yok. Duvara konuşarak işlerin çözülmediğini anlayalı çok oldu.



Gıda ve Tarım Bakanlığı gibi ilgili kurumlar tarafından marketlerde düzenli denetimler neden yapılmıyor? Bu denetimlerde, ürün güvenliği, hijyen koşulları, etiketleme ve fiyatlandırma gibi konular beden titizlikle incelenmiyor? Tek tek market ismi mi yazmak gerekiyor? Yeterli personel yok mu? Bu görevi icra edecek kurumlar neden varlar ki? Öyle arada çıkıp da , üç beş market denetlemesi yapıp onu da reklam tadında göstererek olmuyor işte. Yüne söylüyoruz her Allah’ın günü zam üstüne zam yapıyorlar. Dün aldığınız , bugün aynı fiyata almak mümkün olmuyor.

Asgari ücret belirlendiği an itibari ile , başlıyorlar kafaya göre etiket değişmeye. O muazzam elektirk kurumu deseniz alfa avcı gibi pusuda ver % 13 zamı. Ardından belediye hortlayacak. Sonra veriler , sonra ehliyet, sonra seyrüseferler, sonra sigortalar , sonra eğitim yuvaları , sonra sağlık ve böyle böyle vermeden almaya başlayacaklar sırası ile. Başı boş bir ülke yaratılar. Denetimsizliğin açığı ile kim neye, ne yaparsa işleri ile uğraşıyor. Tüccarı ayrı dert, marketi ayrı dert. Olan zavallı emekçiye olmaya devam ediyor.

Bir verip yüz almak tek derdiniz sizin. Aldığınız onca vergi ile taş taş üstüne bile koymaktan aciziniz. Nereye karar yiyeceksiniz be arkadaşlar? Batamaya giren ülkede, şatafatlı yönetim var. Sizin maaşlarınız 200 binlere yaklaştığı için , marketten her gün zamlı ürün almak sizlere batmaz. Sağlık, eğitim, günlük yaşam , hayat idame ettirmek ve bunun gibi bir çok elzem gider , sizlerin gram umrunda değil. Koltukçular yer genişletmeye devam. Servet karalamaya devam. Seyahatler son sürat. Bağlantı, görüşme , yerinde ziyaret etmeler sizlerde bitmez.

Rafta başka bir etiket fiyatı, kasada bambaşka. Nedir be bu? Eee o eski fiyatı değiştirmeyi unuttular. Kasacının hiç bir suçu ve günahı yok tabi ki. Baştaki paşa ne emrediyorsa , onlar da onu yapmakla mükelleftir. Eee köy sahipsiz olunca, korkusuz dolaşan çok olur. Verdikleri 3 kuruş maaş ile, vatandaşlardan muazzam bir hayata kalma performansı bekleyenler var. Kimmiş onlar? bakın yukarıya görürsünüz. Hepimizin bildiği o yiyip yiyip doymayan tayfa. Gelip de bir türlü gitmek bilmeyenler. Gram vatandaşı düşünmeyen ve görevlerini bile yerine getirmekten aciz bir sistem kurucularının kurbanlarıyız.



ŞU ASGARİ ÜCRETİ, ARTIK ALET ETMEYİN EMELLERİNİZE.

HER DEFASINDA VATANDAŞA PAHALI PATLIYOR…

KARAKUŞ