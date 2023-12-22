Biz de zannettik ki ülkede temiz eller operasyonu için düğmeye basıldı...

Meğerse yanılmışız!

Çalışma Bakanlığı sahte reçete skandalını polise taşıdı...

Çok hızlı bir şekilde de tutuklamalar başladı!

Polis de doğrusu iyi bir başlangıç yaptı...

Bu ülkede başbakanlık ve meclis başkanlığı yapmış çok değerli bir isim Sibel Siber’in kelepçeli görüntüleri ise sanki de olayın akışını biraz değiştirdi!

Konu Sibel hanım olmasa da eminiz ki şu anda durum bambaşka olurdu...

Vicdanları yaralayan kareleri o tarihten itibaren görmedik!

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Şimdi herkes şu soruyu soruyor;

Tutuklanan hekim, eczacı ve çalışanların bundan sonraki akıbeti ne olacak!

Şu anda bunu bilen kimse yok...

Sonuçta son sözü yargı söyleyecek ama bizde yargının anında karar üretmesi mümkün mü?

Sırf 30 bin mazbata dosyası raflarda bekliyor...

Çünkü imkanları bu kadar!

Yıllardır ağlayıp sızlıyorlar ama gelmiş geçmiş hükümetler bir türlü onları görmedi...

Onun için sahte reçete skandalı için açılan soruşturmanın anında sonuçlanmasını beklemek saflıktan öteye geçmez!

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Meslek örgütlerinin yaptığı eylemler ve açıklamalar hayli etkili olmuş ki siyasiler ansızın garip konuşmaya başladılar...

Ortada bir sahtekarlık devletin ensesinden haksız kazanç var mı kesinlikle var!

Zaten birçoğu da bunu itiraf etmiş durumdalar, yargının vereceği kararı bekliyorlar...

Ama bazı siyasilerin açıklamalarına bakınca hayretler içinde kalıyoruz!

Neymiş hükümet onlardan özür dilesinmiş...

Siyasetin gözü kör olsun!

Vitrine oynamalar yine başladı...

Hem de hiç tahmin edemeyeceğimiz olanlar illa ki özür diyorlar!

Ortada resmen bir nitelikli dolandırıcılık olduğu halde...

Oldu olacak onlara madalya da takalım mı?

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Bu ülkede son yıllarda siyaset ekşimişti ama şimdi görülüyor ki çirkef kokmaya başladı...

Hükümetiyle, muhalefetiyle temiz eller operasyonu başlatacaklarına suçunu itiraf etmiş olanlardan bile özür dilenmesini istiyorlar!

Yahu bu memleket tel tel dökülüyor, kimin eli kimin cebinde belli değil, nereye elinizi atsanız elinizde kalıyor, daha yargı bile karar üretmeden bu aymazlık da neyin nesi...

Anladığımız kadarıyla temiz eller için iyi bir başlangıç olacakken siyasiler hem de siyasi rant nedeniyle bu soruşturmaların önünün kesilmesini istiyorlar!

Biz de buradan öneriyoruz;

Sahte reçete skandalı kapatılsın, geniş katılımlı bir törenle devleti hortumlayanlara madalya takılsın!

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Son denemde emlak ilanları da bir tuhaf oldu...

Özellikle İskele ve yöresi!

Sosyal medyaya ilan vermişler;

Daireler İskelede en büyük casinoya sadece 350 metre mesafede!

Adamlar resmen kendi dairelerin değil casinoların reklamını yapıyorlar...

Zaten ülkede kumar bağımlılığı var, bunu nasıl artıracaklar diye iyice saçmalıyorlar!

Bu işler artık rayından çıkmıştır...

Memleket sahipsiz kalmış ama bunu ne gören ne de duyan var!

İçler acısı halimizle bakalım nereye kadar debelenip nereye toslayacağız...

Hakkımızda hayır!

MESAJ KUTUSU

Sayın Rifat GÜNAY, yıpranmış yaban paraları Merkez Bankası’nda değiştirmek isteyen vatandaşlar paraların kabul edilmemesi karşısında tepkilerini dile getiren mesajlar göndermeye başladılar. Haliyle paralar güneyde harcanmaya başlanıyor, umarız konuyla ilgili bir çare üretirsiniz!

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Sayın Deren OYGAR, son birkaç haftada özellikle domuz gribi ve corona hastalıklarda artış gözlendiği bakanlık olarak nasıl bir önlem alacağınız merak konusu olmuş ki yoğun mesajlarınız geliyor. Hastalıklar tavan yapmadan bakanlık olarak sorumluluğunuz çok büyük, uyarma ihtiyacı duyduk!

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Sayın Fehmi GÜRDALLI, Türk Ajansı Kıbrıs’ın kuruluş yıldönümünde özellikle siyasilerden tebrik yağmuru yaşanıyor ama bir tanesi bile yeni bina konusunu gündeme getirmeye akıl erdirmiyor. Güzelim bina karkas halinde çürümeye terk edildi siz de zor şartlarda mucizeler yaratmaya devam edin...

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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, çam kese böceği ilaçlamasında bu yıl hayli gecikince özellikle çevreciler tepki dolu mesajlar göndermeye başladı. Bu arada gecikme parasızlıktan mı kaynaklanıyor yoksa ihale konusunda her zaman olduğu gibi şaibeler mi var?

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, DAÜ’de yaşanan kriz günlerinde çalışanların bir kısmının işten durdurulmasını isteyen açıklamalarınız halen gündem olmaya devam ediyor. İnsanların ekmek paralarıyla oynamak bu kadar kolay olmamalı değil mi? Çalışanbar bir özrü hak ediyor!

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Sayın Birol KARAMAN, parti camianız artık aktif siyasete girme sırasının size de geldiğini düşünmeye başladı. Olası bir erken genel seçim ihtimaline karşı şimdiden hazırlık olmakta yarar var. Zira yeni yıla girerken sürprizlere hazırlıklı olmak gerek değil mi?

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Sayın Reşat AKAR, medya kulislerinde gazete matbaanızı satışa çıkardığınız yönünde söylentiler yapılmaya başlandı. Eğer doğruysa biraz beklemekte yarar görüyoruz çünkü ufukta basıyı medyada çok büyük yatırımcıların ülkeye geleceğe iddia ediliyor...

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Sayın Servet-Adil ÖZYILKAN, pek muhterem annenizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah...

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Sayın Nidai SALİŞ, yılların Fenerlisi olarak GS forması ile poz verince sizin kuşlar takımını çileden çıkardınız. Siz isteyin yeter ki biz size 4 yıldızlısını hemen bugün gönderelim.

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