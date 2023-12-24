EY SAĞLIK BAKANLIĞI

HER GÜN ÖLÜYORUZ

ADINA “ANİ” “KALP” KRİZİ DİYEREK

SADECE SEYİRCİ KALIYORSUNUZ…



Yok öyle milleti galyana getiriyorsun, korkutuyorsun, endişelendiriyorsun. Geçiniz bunları artık. Defa kez yazdık yazmaya da devam edeceğiz. Sorguluyoruz cevap alana kadar da sorgulayacağız. Evet gerçekten KORKMAMIZ ve ENDİŞELENMEMİZ gereken bir boyuta ulaştı artık bu ANİ ÖLÜMLER. Daha önce de defa kez yazdık, anladık , bu ÖLÜMLERE bir araştırma yapın bunun sebebini öğrenin diye kaç kez sorduk. Her platformda bu ANİ ÖLÜMLERİN gerçek sebep ve kaynağını anlatın ve bir çare çözüm varsa hep birlikte bulup aşalım dedik. Dedik de kime diyoruz.



Yok sağlıklı beslenelim, yok spor yapalım , yok sigara , alkol ve kötü alışkanlıklardan uzak duralım. Stres yapmayalım HEMDE BU ÜLKEDE … Yok ÜÇ AYDA BİR KALP kontrolü yaptıralım. Yok şu ilacı kullanalım. Yok bunu yapalım. Yahu geçin Allah aşkına bu filozofik sözleri ve nasihatları. İnsanlar ÖLÜYOR bak anlama güçlüğü çekenler için bir daha yazıyorum insanlar HASTANEYE YETİŞMEDEN OLDUKLARI YERDE ÖLÜYORLARRRRRR. Sonra da salgın bir hastalık ve bulaşıcı bir virüsü gibi hep aynı , hep mide bulandıran , çıldırtan aynı açıklama “KALP KRİZİ ve KALP YETMEZLİĞİ”

Bilimsel verileri bir kamuoyu ile paylaşın bakalım. Anlatın bu halka NEDEN ÖLÜYORLAR. Anlatın nasıl bir yanlışın içinden geçip , durmadan kayıplar yaşadığımız. Battı balık yan gider misali , hiç birinizi bu ÖLÜMLER hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Rahatsızlık dahi duymuyorsunuz. Bu ülkede ilaç eksikliğine benzemiyor sayın yetkililer bu KAYIPLAR. Bu ÖLÜMLER endişe verecek boyuta geldi ve geçti bile. Her geçen gün bu artarak devam ediyor. Bir gün içerisinde 3 kişi ANİ oldukları yerde hayatlarını kaybediyorlar.

Aşı ile ilgili açıklama yapmamaktaki ısrarlarınız da çok düşündürücü. Gözle görülebilir bu tabloyu anlıyor, adınız gibi biliyor ama açıklamaya korkuyorsunuz. Yani şu aşağıdaki tabloyu ilkokul çocukları anlamış durumda. Neymiş bakalım tablomuza…

BU KKTC VERİLERİ...

DEVAM EDELİM

Ve günümüzde ANİ ölümler bu sayıların üzerine çıkmış durumda. Hadi bize bunları açıklayın? Hadi bu insanlar neden ÖLÜYOR açıklayın. Aşılama nasıl ki sizin görevinizidi , bu GARİP , ANLAŞILMASI GÜÇ, HAP AYNI TAKTIĞINIZ İSİM İLE ANİ VAKALARIN SEBEPLERİNİ DE AÇIKLAYINIZ. Bu sizlerin görevi sayın SAĞLIK YETKİLİLERİ.

Aşılar genellikle yoğun bir şekilde test edilir ve dünya çapında yürütülen araştırmalar ve klinik deneyler sonucunda onay alır. Kaç zamanda onay alındı bu saçma hastalığın AŞISI? Her ilacın yan etkisi olduğunu bilecek zeka ve araştırmaya sahip insanlarız. Savunmanız bu aşıların yan etkileri de tabi olacak diyorsanız. ÖLÜM OLMAMALI bu yan etkiler. Tabloyu yukarda gördünüz.

Aşıların kullanımıyla ani ölüm vakaları, rastlantısal değildir. Tamamen sebebidir. Bunun aksini ispatlamadığınız sürece TEK NEDEN AŞI olarak görülecektir. Tıbbi literatürde kaydedilen vakalar, aşıların ani ölümlere yol açtığını yazmasını tabi ki beklemiyoruz. “KATİL BEN ÖLDÜRDÜM DERMİ”. Fakat bizim ülke hariç diğer çağdaş ve sorumluluk sahibi ülkelerde yapılan çalışmalar ve epidemiyolojik veriler, aşıların ciddi yan etkilerle ilişkilendirilen ani ölümlerin olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, bu nadir durumlar dahi genellikle daha fazla araştırma gerektiren özel durumlar olarak ele alınır ve İNSAN KIYIMINA göz yummayan SAĞLIK YETKİLERİ bu araştırmaları hızla sürdürüyor.

Bizde ne oluyor. HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU. SEVENLERİ YASTA… 2 ANİ ÖLÜM… EVİNDE ÖLÜ BULUNDU… Böyle gider de gider. Başka hiç bir şey yok. Başka hiç bir açıklama yok. Hiç bir rahatsızlık yok. Hiç bir araştırma girişimi yok. KALP KRİZİ VE YETMEZLİĞİ diye diye ülkede insan kalmıyor. Geri kalanlar da endişe ve korku ile ha bu gün , ha yarın diyerek travmatik bir durumda psikolojileri alt üst yaşamaya devam ediyor.



BU ÜLKEDE

YA ANİ ÖLÜYORUZ

YA TRAFİKTE ÖLÜYORUZ

YA DA ÖLDÜRÜLÜYORUZ

PEKİ KİMİN UMRUNDA , KİM ÖNLEM ALIYOR

HİÇ KİMSE BAŞI BOŞ ÖLÜME SÜRGÜN BİR ÜLKE…

KARAKUŞ