Ortada iki yıla yakın bir çalışma var...

Hükümet Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ile masaya oturdu sosyal konutlar için türlü proje üretildi!

Sosyal Konut projelerinin Ocak ya da Şubat aylarında başlayacağı açıklanıyor sürekli olarak...

Kaynak konusunda da Merkez Bankası’nın ciddi bir çalışması olduğunu biliyoruz!

Bu arada projenin başlanması geciktikçe de ev sahibi olmak için tek umudu sosyal konut olan özellikle de dar gelirli vatandaş huzursuz olmaya başladı...

Şimdi konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunu öğrenmeye başladık!

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Burada yapılması planlanan sosyal konut projesi Türkiye’de pişiriliyormuş...

TOKİ gelecek binaları dikecek ve en geç bir yıl içinde konutlar hak sahiplerine teslim edilecek!

Hadi bakalım buyurun buradan...

Haliyle aklımıza gelen ilk soru şu;

TOKİ buraya gelecekse ki bu yasal olarak mümkün değildir çünkü Türkiye’nin yasaları buna izin vermiyor...

Zira TOKİ yurt dışında çok özel durumlarda sadece hastane, cami gibi binalar yapabilirmiş!

Acaba yasalarda mı oynayacaklar diye düşünmeden edemiyoruz...

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TOKİ’nin çok kısa sürede bina yapıp bitirdiğini de tabi ki bir yerlere yazmak gerek...

Peki uzun bir süredir bu konuda kafa patlatan bizim yerli müteahhitler ne olacak!

Olur ağam deyip, başlarını öne mi eğecekler sanırsınız...

Bize çok da öyle gelmiyor çünkü bildiklerimiz var!

Bizim müteahhitler bu konuda çalışmaya başlarken bir de kırmızı çizgileri olduğunu ortaya koydular...

Hem de işin hem başında!

Projeyi tamamen yerli firmalar başlatacak ve yine yerli firmalar bitirecek...

Hatta konut başına tahmini bedel de 35 bin sterlin olarak belirlenmiş!

Çok da iyi bir fiyat ve ev sahibi olmak isteyenler için de fırsattır bu...

Tabi ki her şey yolunda giderse!

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Dün projenin başlamasını bekleyen bazı müteahhit arkadaşlarla konuştuk konuyu...

TOKİ’yi gündeme getirince neredeyse dudakları uçukluyordu!

Kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamaz dediler, hem de büyük bir kararlılıkla...

Bunu tabi ki ileriki günlerde göreceğiz!

Ama emin olun ki ilk etapta 3 bin konut olarak belirlenen sosyal konutlarda yerli müteahhitler devre dışı bırakılırsa işte o zaman ortalık fena hem de çok fena halde karışacak...

Lütfen bunu bir kenara yazın deriz!

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Biz şahsen Türkiye’de başarılı işlerle kendini ispat etmiş olan TOKİ’ye karşı filan değiliz...

Ama yerli işletmelerin kenara itilmesine de kesinlikle onay veremeyiz!

TOKİ ile bizim şirketlerin ortak çalışma yapması ihtimaller arasındaysa işte o zaman sağlıklı bir şekilde oturup düşünmek gerek...

Burada tabi ki önceliğimiz özellikle dar gelirli insanlarımızın konut sahibi olmasıdır!

Sonra da yerli iş insanlarımızın bu projenin tamamen içinde olması gerekir...

TOKİ eğer gerçekten gelip dendiği gibi çok kısa bir süre içinde konutları bitirip teslim edecekse ona da itiraz etmeyiz!

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Bu arada başka bir detay daha...

Sosyal konutla ülkenin her birinde muhakkak yapılacak artık bu kesindir ama şu meşhur korsal kesim arsaları halen niye golifa gibi dağıtılıyor işte onu anlamak biraz zor!

Kırsal kesim arsası demek, siyaset, partizanlık ve adam kayırmaktan başka bir şey değildir...

Sahi ilgili bakanlık söz vermişti, bu arazileri alıp satanlar için soruşturulma başlanacak diye, ne oldu o iş?

Devletin arazisini satanlardan kaç kişi için soruşturma yapıldı!

Tabi ki hiç...

Halen şu anda bile kırsal kesim arazisi hak sahibi olunması için ilgili bakanlığın izin belgesi dağıttığı iddia ediliyor!

Bunun yanıtını verecek bir babayiğit var mı?

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MESAJ KUTUSU

Sayın Cafer GÜRCAFER, sosyal konut projesinde sona yaklaşılırken TOKİ gelişmesi çalışmaları biraz rahatsız edecek gibi görülüyor. Meslektaşlarınız yerli işletmelerin haklarının korunması için çare üretmeniz gerektiği yönünde mesajlar göndermeye başladı...

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Sayın Erdal ÖZCENK, DAÜ’nün bundan böyle dışarıda tanıtılması için büyük inisiyatifi üzerinize aldığınız ve özel bir ekiple yurt dışı faaliyetlere başlayacağınızı öğrendik umarız görüşmeler verimli geçer.

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Sayın Kudret ÖZERSAY, olası bir erken genel seçimlerine katılıp katılmayacağınız barajı geçerseniz de meclise girip girmeyeceğiniz hem konuşulmaya hem de tartışılmaya başlandı. Konuyu yetkili organlarınızda konuşup kamuoyunu bilgilendirmeniz partiniz yararına olacaktır...

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Sayın Hüseyin TÜFEKÇİ, Güngör çöplüğü ihalesini kazandıktan sonra bazılarının olayı sulandırmaya çalışması nedeniyle bu sıralar fazlasıyla öfkeli olduğunuz görülüyormuş. Yanlış yorumlara neden olmamak için detaylı bir açıklama yapmak sanki de şart oldu değil mi?

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, ilaç alımında yaşanan karmaşa sonrası ilaç paralarının 15 gün içinde daireden alınabileceği yönündeki açıklamanıza vatandaştan tepki mesajlarınız geliyor. Bu formül tutmayacak çoğunluk mutsuz olacak yeni bir değerlendirme yapmakta yarar görüyoruz...

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Sayın Çelebi ILIK, Kooperatifçilik Kurultayında söz alamayan bazı kooperatif yönetimindeki üyeler kendilerine söz hakkı tanınmadığından şikayet etmeye başladılar. Bu arada Çayönü Kooperatifindeki gelişmeler hakkında bilgi vermeniz isteniyor, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Tahir TOPAL, Dereboyu’nda açtığınız yeni mekan ziyaretçiler tarafından hayli beğenildi ve müşteri akını yaşanmaya başladı. Tekstilde olduğu gibi bu sektörde de büyük ihtimal kısa bir süre içinde ilk sıraya oturacağınız yönünde yorumlar yapılıyor...

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Sayın Doğuş DERYA, geçmiş yıllara göre bu kez meclis kürsüsünde fazla söz hakkı almamanızın yadırgandığını biliyor muydunuz? Zira vatandaş sizden daha ateşli konuşmalar yapmanızı bekliyordu!

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Sayın Mehmet DURSUN, ciddi bir sağlık sorunu yaşadığınızı üzüntü ile öğrendik, büyük geçmiş olsun. Artık bu hastalık ne yazık ki moda haline geldi ancak başarılı tedavi şansı da her geçen gün artıyor, moral ve motivasyon çok önemli...

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Sayın Ayhan SARIÇİÇEK, Türkiye’deki depremzedelere casinolar olarak yaptığınız yardımlar alkışlanacak bir hizmet olarak görülecektir. Umarız sıra şimdi de bizip deprem riski olan okullara gelir zira devlet bu konuda fazlasıyla yavaş davranıyor...