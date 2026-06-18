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Sahte ikametgâh ve kira sözleşmesi temin edildiği iddiası

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini” suçlarından tutuklanan G.A. ile oğlu E.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Koray Sözer olayla ilgili bulguları aktardı. Sözer, Aralık 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında 36 kişinin tutuklanıp, teminata bağlandığını belirtti. Polis, mahkeme huzurundaki zanlıların da bu mesele kapsamında tutuklandığını belirtti.

Muhtarlardan sahte belge alındığı öne sürüldü

Polis, yapılan soruşturmada zanlı E.K.’nin G.A.’nın aracılığıyla Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö ve A.Y.A’ya 15 bin TL vererek, sahte ikametgâh ve kira sözleşmesi temin ettiğini belirtti.

Sahte belgeler muhacerette kullanıldı

Polis, zanlıların sahte evrakları Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldıktan sonra sahte ikamet belgeleriyle Muhaceret Şubesi’nde tedavüle sürdüklerini kaydetti.

Mahkeme teminatla serbest bıraktı

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, E.K.’nin aftan yararlandığını, G.A.’nın çalışma izinli olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 900’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması koşulu ile zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.