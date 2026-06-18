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64 kişinin kart bilgileri kullanıldı iddiası

Lefkoşa’da meydana “sahte poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket, sahte banka emri düzenleme” meselesiyle ilgili tutuklanan V.B.E. ile E.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır olguları aktardı. Çakır, zanlının 2025 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden şirketin direktörü V.B.E. ile 64 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, sahte kaza sigortası yaptıklarını ve mail order sistemi ile sanal pos cihazıyla sigorta poliçesini ödenmiş gibi göstererek, 80 bin dolar tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

29 kişinin kart bilgileriyle 109 işlem

Polis, zanlının V.B.E.’nin ayrıca 2026 Nisan-Mayıs ayları arasında E.S. aracılığıyla tanıştığı iki kişiyle birlikte, 29 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, 109 işlem yaptıklarını söyledi. Polis, V.B.E. ile 2 kişinin mail order sistemi ile sanal pos cihazıyla sigorta poliçesini ödenmiş gibi göstererek, 6 milyon 170 bin TL tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

Telefon incelemesinde kart bilgileri tespit edildi

Polis, V.B.E.’nin 3 Haziran, E.S.’nin ise 14 Haziran’da tutuklandığını belirtti. Polis, E.S.’nin cep telefonunda tespit edilen kredi kartı bilgileriyle bankalardan emare aldıkları hesaplarından para çekilen şahısların kredi kartı bilgileriyle birebir örtüştüğünü açıkladı. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkemeden teminat emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 100’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.