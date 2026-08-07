Kamalı Haber

İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçundan tutuklanan G.A. ile A.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Erdem Han mahkemeye olguları aktardı.

Ev ve Çantada Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi

Polis, 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince yapılan devriye esnasında şüpheli olarak görülen G.A.’nın yapılan üst araması sonucunda pantolonunun cebinde 7 adet Lyrica 300 mg hap bulunduğunu söyledi.

Polis, akabinde zanlının evinde arama yapıldığını, evde tespit edilen A.D.'ye ait sırt çantasında 70 adet daha yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu kaydetti.

Polis, G.A.'ya ait odada yapılan aramada ise komodin çekmecesi içerisinde 141 adet daha yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu söyledi.

Haplar İncelemeye Gönderilecek

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, emare olarak zapt edilen hapların İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden izinli alınıp alınmadığının araştırılacağını, ayrıca uzmanlar tarafından incelenmesi ve raporlanması amacıyla Foto-Parmak İzi Şubesi’ne gönderileceğini belirtti.

Mahkemeden 7 Günlük Ek Tutukluluk

Polis, zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.