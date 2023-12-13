Emrullah Turanlı’ya söz geçiremeyen Bakan Arıklı her bir arızada çalışanlara yükleniyor...

Ercan’daki son elektrik kesintisinde sabotaj ihtimali varmış!

Emekçileri hedef gösteriyor yani...

Allahtan çalışanlar sabırlı!

Düşünsenize bir kere, orada çalışacaksınız, büyük özveriler göstereceksiniz ama ilgili bakan kendini ya da ilgili şirketi değil çalışanları sabotaj yapmakla suçlayacak...

Bu suçlamalar öncelikle acizliktir!

Çalışanın emeğine saygısızlıktır...

Kendini bu işten sıyırmaktan başka bir şey değildir!

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Arıklı talimat vermiş...

Kritik yerlere güvenlik kamerası konulsun diye!

Burada aslında itiraf etmiştir...

Şimdiye kadar kritik yerlere niye kamera yerleştirilmemiştir?

Önce çıksın bunu açıklasın...

Çünkü Turanlı ülkeye geldikten sonra kimse kendine söz geçirememiştir!

Bizim devlet erkanını takmamış, tanımamıştır...

Kritik yerlerde kamera olmaması bile bunun göstergesidir!

Ortaya şu çıkmaktadır;

Ercan’ın 20 Temmuz’da açılması büyük infialdir...

Hem kendisi hem diğer yetkililer defalarca uyarıldığı halde sırf gelen talimatı yerine getirsinler, şirin gözüksünler diye hazır olmayan bir meydanı açarak aslında suç işlemişlerdir!

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Ercan şu anda bile uçuşlara uygun değildir...

Meteorolojik sistemler hala gelmemiş bunun yeni yıla sarkacağı söylenmiştir!

Bu da meydanda uluslar arası kuralların ihlal edilmesi demektir...

Eski müdür defalarca eksiklikleri söylediği halde dedikleri yerine getirilmemiş ama doğru söylüyor diye görevden alınmıştır!

Ercan’daki teknik yetkililer özellikle jeneratörler konusunda defalarca uyarılarda bulundukları halde hiçbiri yerine getirilmemiş, çünkü patrona söz geçirilmemiştir...

Şu anda bile Ercan’da yeni felaketlerin ne zaman geleceği bilinmemektedir!

İnsan hayatını bile tehdit edebilecek olan olası arızaların büyük felaketlere yol açabileceği iddia edilmektedir...

Bu aşamada emekçiyi santajcı olarak kamuoyunun önüne servis etmek kendi suçunu örtmeye çalışmaktan öte bir şey değildir!

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Bu arada Ercan’da yaşanan olumsuzlukların tek sorumlusu Arıklı değildir...

Arıklı Ercan’da yaşanan her arızada açıklama yapıp kamuoyuyla ters düşerken hükümetin diğer ortaklarının sessiz kalması da manidardır!

Ercan’da yaşananlar bir bakanlığın değil tüm devletin sorumluluğundadır...

Eğer ortada gerçekten bir devlet varsa da yaşananlar daha geniş platformlarda masaya yatırılmalı, gerçek bir devlet olma özelliği ortaya konulmalıdır!

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Onursuzları ne yapacaksınız!

Önceki gün yüzlerce eczacı meclis önünde eylem yaptı...

Hatta bazı bakanları da yuhaladılar!

Ne kadar ayıp...

Hak aramak için gittiğin yerde sadece meslektaşlarının hakkını savunacağına bakanlara hakaretler savuruyorsan!

Haklıyken haksız düşmek gibi bir şey...

Doğrudur eczacılar hala tedirginlik içindedir!

Bizim eczacımız bile her gördüğünde ‘abi biz listede var mıyız’ diyerek sorup ruh halini ortaya koyar, üzülürüz tabi ki...

Eczacıların onur yürüyüşüne de yerden göğe hak verip destekliyoruz ama bir de onursuzlar meselesi var tabi ki!

Ortadaki boşluktan yararlanıp devletin ensesinden hazsız kazanç elde etmek isteyenler...

Onları kesinlikle unutmamalıyız...

Eczacı oldukları halde eczane açmayan ama haksız kazanç için sırf sahte reçete düzenleyerek para kazananlar!

Bunlar da onursuz olanlardır ve meslektaşlarının yüz karalarıdır...

Yargı bu konuda elini çabuk tutmalı düzgünler ile çürükleri çok da gecikmeden ayırmalıdır...

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Ne merak ama...

Sahte reçete skandalında bazı hekim ve eczacılar tartışıladursun bazı meraklı kesim de ortaya zihin karıştıran sorular atıp kafa karıştırmaya çalışıyorlar...

Ülke çapında hemen her bölgede tutuklamalar yaşandı ya!

Niye sadece Girne’de hekim ve eczacı tutuklamaları yaşanmamış diye söylenmeye başladılar...

Hinlik mi yapıyorlar, birilerine pislik mi atmaya çalışıyorlar anlamadık gitti!

En değerlilerimiz...

Devlet erkanından bir zatı muhterem konuştu...

En değerli vatandaşlarımız engelli kişilerdir diye!

İnsanların yüzüne baka baka dalga geçer gibi...

Resmen engelli insanlarımızla alay ediyorlar!

İstatistiklere bakıyorsunuz devlet istihdamlar konusunda yasal mevzuatlara uyulmuyor...

Sokak ve binalarda engelliler için hiçbir şey yapılmamış aksine yeni engeller çıkarılmış!

Yılın 354 günü tek bir icraat yapılmazken bir günü de sırtlarını sıvazlamaktan başka bir şey yaptıkları yok...

Sonra de ‘en değerlilerimiz’ deyip kafa buluyorlar!

MESAJ KUTUSU

Sayın Erhan ARIKLI, devletin ve yönetenlerin acizliğini, tabi ki ilgili şirketin de vurdumduymazlığını görmemezlikten gelip Ercan’da çalışanlarını sabotaj yapmakla suçlamak devlet adamlığıyla kesinlikle bağdaşmaz. Sahi madem ki kritik bölgeler varmış şimdiye kadar niye güvenlik kamerası konulmamış ki?

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Sayın Kadri BÜRÜNCÜK, bazı televizyon ve radyo yöneticileri size bir türlü ulaşamadıklarından yana şikayet mesajları göndermeye başladılar. Teknik sorunlar biz olmadan çözülemeyeceğine göre bu konularda başka bir yetkili var mı yoksa tek patron siz misiniz?

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Sayın Kasım KUNİ, başkasına ait daireleri satmak iddiasıyla tutuklanan bazı emlakçıların İçişleri Bakanlığı tarafından verilen lisansları olmadığı, dolayısıyla yasaya aykırı ettikleri yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Polisin bu konularda lisansları sıkı bir şekilde denetlemesi gerektiği yönünde mesajlar geliyor...

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Sayın Tolga ATAKAN, Ercan’ın yapım aşamasındaki bakan olarak Ankara ile yapılan bazı ziyaretler konusunda açıklama yapmak ister miydiniz? Şu sıralar tam zamanıdır çünkü yıllar önce yapılan uyarılar dikkate alınmayınca her birinin doğru olduğu ortaya çıkmaya başladı...

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Sayın Fikri ATAOĞLU, daha önceleri Posta Dairesi’nde çalışan sonra sizin bakanlığınıza geçen bir çalışanın işe hiç gitmeden devletten maaş çektiğini bunun da diğer çalışanlar arasında büyük infial yarattığını biliyor muydunuz? Haberiniz olsun istedik!

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Sayın Ruşen KARAKAYA, Şampiyon Melekler Derneği’nin yaptığı gelir ve giderlerin kamuoyuna açıklanması için gelen mesajlar yoğunlaşmaya başladı. Kamuoyunda yanlış yorum ve değerlendirmelerin önüne kesmek için çok da gecikmeyin deriz, zira iyi niyetlisi var kötü niyetlisi var!

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Sayın Tahir TOPAL, giyim kuşam dünyasından sonra şimdi de yeme içme konularına çok iddialı bir şekilde girmeye hazırlandığınız konuşuluyor eminiz ki bu sektörde de büyük başarılara imzanızı atacaksınız. Açılıştan sonra muhakkak bir kahve içmeye geleceğiz, hayırlı işler dileriz...

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Sayın Metin ARHUN, hani doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ya sıra şimdi de size geldi gibi gözüküyor. Bu arada sendikanızın size sahip çıkmayıp ortada kalması bakalım önümüzdeki günlerde hangi gelişmelere gebe kalacak?

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Sayın Tanya KİLİTKAYALI, televizyon erkanlarında yemek konusunda İskele’de mekan açmanız çok doğru ve yerinde bir karardı. Bölge halkını da dana ilk günlerde ilgi ve alakası bunu gösteriyor değil mi? Hadi bakalım hayırlısı, bol kazançlar temenni ederiz...

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Sayın Başaran DÜZGÜN, Kayıp Atlar Ülkesinde adlı kitabınız daha ilk günlerden büyük ses getireceğe benziyor ki tükenmeye başlamış bile. Yeni baskıları şimdiden sipariş vermeniz öneriliyor, yeni eserlerin devamı dileğiyle tebrik ederiz...

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Sayın Fatma UYSAL, Posta Dairesi Müdürü olarak bir uyarı mesajımız için hassasiyet gösterip soruşturma yapmanızı memnuniyetle öğrendik. Umarız işten kaytaran arkadaş konusunda yeni yöneticileri de gerekli uyarıları yaparlar...

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