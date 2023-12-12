Aslında ortada acayip bir durum var ama çok da kimsenin umurunda değil...

Devlet olup olmama ya da olamama meselesi yani!

Ortada üç kesim var;

Devletine inananlar...

İnanmayanlar!

Ortadakiler...

Ortadakiler de ne demekmiş diyebilirsiniz, yerden göğe kadar haklı olursunuz!

Kendimize sorduk biz bile ortada çıktık...

Ama yine kendimizce haklı yönlerimiz var!

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Bu ülke yıllar süren bir mücadele sonrasında kendince devlet olma kararı almıştır...

Bunun doğru olduğuna inanalar var inanmayanlar var!

Tabi ki ortada olanlar da yok değil...

Sahi herkesin kendisine sorması gereken bir sorudur bu!

Devlet olduk ta ne kadar gerçek bir devlet olduk...

Türkiye’ye kesinlikte göbekten bağlı bir devlet olduğumuz kesindir, buna kimsenin itirazı olamaz!

Ama öyle konular var ki eğer bazı çok basit imkanlarınız bile tamamen Türkiye ile bağlantılı ise işte burada biraz durmak hatta tartışmak gerek...

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Bakın size şimdi üç ayrı haberden üç ayrıntı;

Ölümlü trafik kazası sonucu kazaya neden olan aracın hızını bizimkiler ölçememişler...

Diyor ki haberde;

Bu konuda Türkiye’den uzman gelecek, aracın hızına onlar karar verecek!

Başka bir haber;

Bir vatandaş hayatını kaybetmiş ama DNA testi gerekliymiş o testi de Türkiye’deki adli tıp belirleyecekmiş...

Yine bir trafik kazası sonrası aracı kullananın uyuşturucu tespiti bizde yapılmadığı için buna da Türkiyeli uzmanlar karar verecekmiş!

Haliyle bize de sormak gerekiyor;

Bu kadar kolay belirlemeler için niçin biz kendimiz değil de Türkiye’deki uzmanlar karar veriyor...

Bu tespitlerin yapılması için gerekli olan araç gereçler bize alınmıyor!

Ya da aynı konularda kendi uzmanlarımız yetiştirilmiyor...

Sahi biz nasıl bir devletiz ki?

Hadi bakalım birileri anlatıversin şimdi bize!

...

Alkolik olduk çıktık!

Trafik kazalarında birinci sırada hızlı sürüş olsa da alkollü araç kullanmak da muhakkak üst sıralardadır...

Aynı akşam meydana gelen üç ayrı trafik kazasında üçünün de sürücülerinin alkollü olduğu tespit edilmiş!

Belli ki bu konuda yaptırımlar yeterli değil...

Sürüş ehliyeti elden gidecek diye kimsenin korkusu filan da yok!

Bir de şu tanıdık meselesi var tabi ki bize göre çok önemli...

Alkollü araç kullanıyorsunuz, trafik polisi çeviriyor alkol oranı limitlerin çok üzerinde çıkıyor ama küçük bir ülkeyiz ya birbirini tanımayan yok!

Ya da polis tanıdık değilse de telefonlar çalışıyor polis komutanları aranıyor ve sonra polis devam et diyor...

Bu kafayla gidersek halimiz duman!

Hep birlikte kendi elimizle ölümlü kazalara davetiye çıkarıyoruz...

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“Paralar nerelere harcanıyor?”

“Sevgili Levent Özadam

Şampiyon Melekler konusuna değinmenizden dolayı sizlerle kendi düşüncemi paylaşmak istedim.

Yaşananlar ve onca evladın,yetişkin insanımızın vicdansız insanlar yüzünden hayatlarını kaybetmesi tüm ülkeyi acı içinde bıraktı ve etkisi de uzun yıllar sürecektir! Tabii ailelerin acısı kat kat daha fazla!

Sizin de bahsettiğiniz gibi kurulan Şampiyon Melekler Derneğine halktan ve birçok kurum, kuruluştan maddi destek yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Ben de kendi maddi olanaklarım çerçevesinde yardımda bulundum!

Sorum şu;

Toplanan para miktarı ve nerelere harcama yapıldığı ve varsa projeler nelerdir şeffaf bir şekilde kamuoyuna bu dernek yetkililerinin zaman zaman açıklama yapacaklar mı? Kimse yanlış anlayıp konuyu başka tarafa çekmesin!

Her şey şeffaf olunca kimsenin de aklında soru işareti kalmaz ve yardım etmeye de devam eder diye düşünüyorum!..”

(Soner KARASALİH)

MESAJ KUTUSU

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Sayın Umut ÖKSÜZ, dünkü eczacı eyleminde arka sıralarda başkanlığınızın artık sona erdirilmesi için kulisler yapıldığını biliyor muydunuz? Bu konuda üyeler arasında nabız tutmanızın zamanı geldiği ifade edilmeye başlandı, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Ömer MERAKLI, Kalavaç köyü yakınlarında devam eden inşaatın Musevi ibadethanesi olacağı yönündeki bölge insanları ve civar köydekiler için infialle karşılanmaya başladı. Konuyla ilgili yetkili birimden resmi açıklama talep edilmesi için görüş birliği hakim...

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Sayın Erhan ARIKLI, Ercan’da çalındığı iddia edilen araçla ilgili açıklamalarınız kamuoyunu tatmin etti ama şimdi de salonlardaki kamera sistemlerinin çalışmadığı yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Umarız ilgili işletmenin patronundan bu konuda bir rapor istersiniz zira doğruyla vay halimize!

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Sayın Hasan SUNGUR, Asgari ücret komisyonundaki toplantılara işverenler sendikası başkanı olarak niçin sizin katılmadığınız meslektaşlarınız arasında merak konusu olmuş ki bu konuda yoğun sorular gelmeye başladı. Ara sıra uğrayıp olup biteni öğrenmekte yarar görüyoruz...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, parti başkanı olarak yapacağınız açıklamalarda istihbarat bilgilerini daha sağlıklı kontrol edin ki iktidar partilerinin eline koz vermeyin. Partinizde cin gibi genç insanlar var, onlardan yararlanabilirsiniz. Hadi bakalım gelmiş geçmiş olsun...

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Sayın Turgay KIROK, Narkotik amiri olarak son bir yılda başarılı operasyonlara attığınız imza rekora ulaştıysa bir de eksiklikler giderilince ne olur acaba değil mi? Tebrik eder ekibinizle birlikte başarılarınızın devamını temenni ederiz...

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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, Türkiye-Yunanistan yakınlaşmasının yakında Kıbrıs’a da yansıyacağı hatta federasyon tezinin bile gündeme geleceği konusunda siyasi kulislerde yorumlar yapılmaya başladı. Bu konudaki tavrınız da hayli merak ediliyormuş, çizmeleri hazırlayın deriz...

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Sayın Berhan ONGAN, yakın dostlarınız son günlerde telefonlara bakmadığınız yönünde sitem dolu mesajlar göndermeye başladılar. Belli ki halinizden haberleri bile yok. Özellikle partililer kapıda uzun kuyruk oluşturmaya başlamışlar kolaylık ve sabırlar dileriz...

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Sayın Ahmet SAVAŞAN, sağlık turizm konusunda önce yoğun bir girişimde bulundunuz ama son zamanlarda bunun devamının gelmediği yönünde şikayetler gelmeye başladı. Özellikle ekip arkadaşlarınız hayli meraklı sorular yöneltmeye başladı...

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