Bu ülkede resmi olarak Sosyal Konut Dairesi var ama yine bu ülkede ilk sosyal konutlar 30 yıldan önce yapıldı...

Hem de adanın tüm bölgelerinde!

Çok da iyi yapıldı...

Yüzlerce aile ev sahibi oldu!

Hem de kira öder gibi ödediler borçlarını...

Ama eskiler hep der ya, başını sokacak bir evin olsun diye!

Hayatın ta gerçeğidir bu...

Sonra nedense sosyal konut projelerinin arkası gelmedi!

Gelmiş geçmiş tüm hükümetler bu konuyu ihmal etti...

İyi etmediler!

...

Sosyal konut projeleri rafa kaldırılınca kırsal kesim arsaları peydahlandı...

Tabi ki tamamen siyasi nedenlerden ötürü!

Ne tesadüftür ki özellikle de her seçim öncesi törenler düzenlendi...

Köylerde törenler düzenlendi!

Sanki babalarının malını verir gibi sırıtarak genelde kendi partililerine, hısım dosta verildi kırsal kesim arazileri...

Tamamen torpil düzeniydi çünkü bu!

Al araziyi ver oyunu...

Küçük bir kesim kendi evini yaptı ama büyük bir kesimi uzunca bir süre bekledi şimdi satmaya başladı!

Eskiden toprak çok para etmezken şimdi fiyatlar katlandıkça katlandı...

...

Yıllar sonra üçlü hükümet döneminde bir kez daha gündeme geldi sosyal konut projeleri...

Hem de yine ülkenin her bir yerinde!

Doğru karardı yine...

Özellikle gençler umutlandı!

Çünkü birçoğu biliyordu ki artık bu zamanda ev sahibi olmak hayalden öte bir şey değildi...

Hele de anadan babadan kalmayan ailelerde!

Bu konuda en fazla gençlerden mesajlar, telefonlar alıyoruz...

Ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek diye!

Hükümetten son açıklamaya göre Şubat ayından itibaren projeler başlayacak...

Bu konuda gençler soruyor;

Torpil olacak mı diye...

Geldiğimiz noktaya bakar mısınız?

...

Hadi inanalım ve sosyal konut projelerinin başlayacağını var sayalım...

Bu konuda hükümet edenlerin kararlı duruşları umut verici, ayrıca bu projelerde Müteahhitler Birliği’nin de olması başka bir sevindirici haber!

Ama hani şu kırsal kesim arazileri var ya...

Bu konu büyük ihtimalle yeniden hortlatılmaya başlandı!

En azından bize bu konuda bir takım ihbarlar yapılıyor...

İnsanlar soruyor;

Eğer sosyal konut projeleri olacaksa yine kırsal kesim arazileri de nereden çıktı diye...

Bunun duyanlar umutsuzluk içine düşüyor!

Hele de hayata yeni atılan gençler...

Evleri olmadığı için evlenmekten çekinenler!

...

Çok iddialıyız ki kırsal kesim arazilerinin verilmesi kesinlikle partizanlık içerir...

Tamamen torpil düzeninin, adam kayırmanın, parti rozetinin gerçekliğini ortaya koyar!

Temennimiz odur ki bu hükümet gerçekten de halk ve özellikle gençler yararına bir icraat yapmak isterse kırsal kesim arazileri konusunu tamamen gündeminden çıkarmalı ve sosyal konut projelerine ağırlık vermelidir...

Bu konuları bilmece olmaktan çıkarmalı, resim açıklamalarla net tavır ortaya konulmalıdır!

Siyaset ve torpil düzeni, adam kayırmanın olmadığı bilinciyle...

Bunu başarırsa ne ala!

Aksi halde ülke gençleri için kimse özel günlerde ve hele de milli bayramlarda atıp tutmaya kalkmasın...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, kaçak emlaçılarla mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı’nda bazı art niyetlilerin engel çıkardığı yolunda ihbarlar gelmeye başladı. Konuya eğer bir el atıp gerekli talimatları verirseniz arkasının çorap söküğü gibi geleceği ve düğümün çözüleceği söyleniyor...

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Sayın Raif ÇUKUROVALI, birlik başkanlığı koltuğunuzun sallanmaya başladığı pek yakında yine meslektaşlarınız tarafından bu konuda operasyon yapılacağını biliyor muydunuz? Konuyla ilgili gizli toplantılar yapılıyor sağlam basmanızda yarar görüyoruz...

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Sayın Güneş ONAR, Cumhurbaşkanlığı özel temsilcilik göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Bu atama için ilk yorumlar hayli olumlu ve memnuniyet verici, bu zorlu yolda başarılar dileriz. Sorumluluğunuz da görüldüğünden çok daha büyük!

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Sayın Yağmur ÇELİKKAYA, Mehmetçik Sağlık Ovağı’ndaki ilk görev gününüzde bölge halkının hayli beğenisini ve güvenini kazandınız. Özellikle güler yüzünüzde her hekimin de olması gerektiğine güzel bir örnek oluşturdunuz, tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz...

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Sayın Mustafa SOFİ, Ercan’daki yetkili makamlar ve diğer çalışanlar eksiklikler konusunda çok daha fazla konuşmanız ve gerekli uyarıları yapmanızı isteyen mesajlar göndermeye başladı. Özellikle güvenlik konusunda büyük zafiyetler yaşandığı iddia ediliyor...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, sahte reçete skandalında sadece hekim ve eczacılar değil ilaç bulamayan hastalar da mağdur olmaya başladı. Serbest hekimler ile yapacağınız anlaşma şimdi daha da hayati hale geldi elinizi çabuk tutmanız şart oldu gözüküyor...

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Sayın Sami ÖZUSLU, inşaatı devam eden külliye binasının durdurulması için yaptığınız çağrıda samimi miydiniz? Zira bunun kesinlikle olmayacağını en iyi bilenlerden olduğunuzu düşünüyoruz. Artık biraz daha gerçeklerle yüzleşmenin zamanı gelmedi mi?..

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Sayın Dursun OĞUZ, ciddi olarak hazırlandığını bildiğimiz sosyal konut projelerine rağmen hala bazı örgüt başkanlarının kırsal kesim arazileri konusunda partililere vaatlerde bulunulduğunu biliyor muydunuz? Bir eşeleyin bakalım altından neler ve kimler çıkacak...

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Sayın Fatma Çimen TUĞLU, Bafra Turizm bölgesi konusundaki açıklamalarınızı okuduk ama daha burada sokak lambalarının bile yanmadığını özellikle yabancı turistlere rezil rüsva olduğumuzu biliyor muydunuz? Bu konuda otel sahipleri de fena öfkeli!

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Sayın Fehmi GÜRDALLI, bu ülkenin en profesyonel gazetecileri barındıran Türk Ajansı Kıbrıs’ın kuruluşunun 50’nci yılını kutlar başarılarınızın devamını dileriz. Her türlü eksikliğe rağmen büyük işlere imza atıyorsunuz.

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