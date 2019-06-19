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Kız arkadaşının ziynet eşyalarını çaldığı iddiası ile tutuklandı

Kız arkadaşının ziynet eşyalarını çaldığı iddiası ile tutuklandı

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:51
Kız arkadaşının ziynet eşyalarını çaldığı iddiası ile tutuklandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sakin Mehmet Yüksek, kız arkadaşının ziynet eşyalarını çaldığı gerekçesiyle tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, meselenin olgularını aktardı. Polis,  zanlı Mehmet Yüksek’in ikametgâhtan sirkat suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis, 2019 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde Lefkoşa’da Ajda Yardımcı'ya ait Martı Sokak No:25 adresindeki ikametgâhın hazırlık odası içerisinde muhafaza ettiği henüz toplam değeri tespit edilemeyen muhtelif ziynet eşyalarını bahse konu ikametgâh içerisinden sirkat edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı Mehmet Yüksek’in 18.06.2019 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, meselenin ciddiyetine, alınacak birçok ifade ve halen aranmakta olan emareler olduğunu belirtti. Polis,  zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere aranacak emarelere etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, zanlı aleyhinde soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
HırsızAltın
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