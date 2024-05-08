Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekiplerince yapılan operasyon neticesinde silahla yakalanan Türkmenistanlı Babajan Ergeshev ile Babajan Hudayberdiyev bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis çavuşu Aygün Karagil 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 01.00 raddelerinde, Lefkoşa'da üzerinde faaliyet göstermekte bir marketin oto parkında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde zanlı Babajan Ergeshev tarafından, zanlı Babajan Hudayberdiyev ‘e verilen bir adet seri numarası olmayan 9 mm çapında Sig Sauer marka tabanca, şarjörü ve şarjör içerisinde 4 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek zanlıların suçüstü gereğince tutuklandığını söyledi.

Polis aynı gün mahkemeden temin edilen arama emri ile zanlı Babajan Ergeshev ikametgahında arama yapılmış olup yapılan arama neticesinde kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini, zanlı Babajan Hudayberdiyev ikametgahında da yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini mahkemeye aktardı.

Polis Çavuşu Aygün Karagil mesele ile ilgili olarak zanlıların kabul niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, emare alınan telefon ve silahların data incelemesi ve balistik incelemesinin sürdüğünü belirtti. Polis ayrıca zanlıların vermiş oldukları ifadeler ışığında mesele ile bağlantıları olabileceği düşünülen dört kişi aleyhinde derdest emri temin edilmiş olup bu kişilerin halen aranmakta olduğunu belirterek serbest kalmaları durumunda aranmakta olan şahıslara ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.