SAHTE DİPLOMALILAR

“SAHTE BELGE VE TEDAVÜLE SÜRME”

SUÇUNDAN YARGILANMAMALILAR

HIRSIZLIK, GASP, GELECEK ÇALMAK

SUÇLARINI DA UNUTMAYIN!!!

Öyle ekmek çalmak kadar masum bir hırsızlık değil bunların yaptıkları. Düpedüz sahteledikleri belgeler ile HIRSIZLIK, HAK’a GASP, GELECEK ÇALMAKTIR. Sahte belge ve tedavüle sürmekten yargılanmamalılar. Bu kadar basit değildir.



Sosyal kabul ve statü arayışları, rant elde etmek, koltuk kapmak, haksız kazanç elde etmek, toplumda saygı görmek ve kabul görmek için gerçek olmayan bir imaj oluşturdular. Sosyal medya gibi platformlarda en iyi yanlarını gösterme eğilimlerini de unutmamalı. Al işte şimdi boy boy isim isim mevki mevki sosyal medyanın en çok tıklananları oldular. Asıl neden çıkar sağlama arzuları. İş dünyasında, daha fazla HAKSIZ kazanç veya başarı elde etmek için gerçeği bükme veya saklama potansiyelindeki karakterler bir bir çıkıyor.



İlk başta, sahtelik ve yalanlarınızın bedellerini belki de fark etmediniz. Belki, çıkarlarınızın koruduğunu düşündünüz veya dışarıdan bakıldığında başarıya ulaştığınızın izlenimini verdimiz. Ancak, bu tür yollarla ilerlemek, uzun vadede derin sorunlara yol açabiliri hiç ama hiç düşünmediniz. Düşünmediğiniz sadece bu değil. Onca hakı ile eğitim görenlerin haklarını gasp ettiğinizi, yalan ve sahtelikle ailelerinize en büyük sadakatsizliği yaptığınızı, aldığınız her maaşın devleti çalmak olduğunu ve daha ağızda alınmayacak yazıya dökülmeyecek onca şey akışına hiç gelmedi değil mi?

ŞİMDİ BOY BOY KİMLİKLERİNİZ VE YAPTIKLARINIZ İLE SAHNEDESİNİZ.

Benim merak ettiğim şey şu ki, tüm bunları yapıyorken ruh sağlığınız da mı hiç etkilemiyor. Sahtelikle yaşamak, kişinin iç dünyasında stres, anksiyete ve depresyon gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu tür duygusal zorluklar ile nasıl yaşayabildiniz? Ama doğru PARA her şeyi yok saydırabiliyor. SAHTELİK ile hayat sürdürmek ve bunun karşılığında prestij ve rant elde etmek sizlerin karakter ve ruhlarınızı gizleyebiliyordu. Toplumda saygınlık görmek için , girdiğiniz bu tür yolların sonu yine topluma çıkacağını da hiç hesap etmediniz. Sıfırsınız şu an… Markette aldığınız bir ekmeğin parasının, bile nereden geldiği sorgulanır oldu.

Sizler sadece çok basit suçlar ile yargılanmamalısınız. Sizlerin suçu sadece sahtelik ile sınırlı değildir. Yaptıklarınızının karşılığında kazandıklarınız ve kullandıklarınız tüm toplumun hakkıdır. Bir suç ile ucuz kurtulmamalısınız. Onca eğitim için çalışıp çabalayan aile ve gençlerimizin hakları için de yargılanmalısınız. Devleti bir neci dolandırmaktan yargılanmalısınız. Olmadığınız bir insan profiline girdiğiniz için yargılanmalısınız. Siz ve sizin gibilerin topluma çok büyük zararı olduğu için yargılanmalısınız. Geleceği çalınan toplumun her bir Ferdi için yargılanmalısınız.

Ve unutulmamalı ki soytarılık, sahtekarlığın sonuçlarından biridir ve genellikle kişinin içsel değerlerini ve toplumdaki itibarını yitirmesiyle karakterize edilir. Her ne kadar sahtekarlık, başkalarını kandırmak veya yanıltmak amacıyla gerçeği çarpıtmak veya gizlemek olarak düşünülse de, günün sonunda soytarı olmak da cabası oluyor. Hadi şimdi temizleyin bu imajı bakalım. Hadi şimdi bu SAHTELİKLER ile elde ettiğiniz servet veya prestij sizleri kurtarsın. Hadi bakalım şimdi basite indirmeye çalışan bu SAHTELİKLERE göz yumun.



Hukukun üstünlüğüne inancımız tam. Yüce mahkemenin ve onun adaletini sağlayanlara güvenimiz tam. Bu tür SAHTELİKLERE ucuz ve basit bakmayacaklarına inanıyoruz. Tek bir suç olarak yargılamayacaklarını biliyoruz. O makam da oturan tüm adaleti sağlayanların da geçmişteki eğitim yıllarına büyük haksızlık yapıldığını da hatırlatmak isterim. Toplumun tümüne yapılan bu HAKSIZLIĞIN, YALANIN Ve SADAKATSİZLİĞİN hesabının sorulacağı umudumuz hiç bitmeyecek. Emsal cezalar ile hem toplum refahı , hemde gelecek kurtulacaktır.



YAKALAMAK, BULMAK, İFŞA ETMEK YETMİYOR.

HAKKI OLAN CEZALAR VERİLMEYE BAŞLANMALI…

KARAKUŞ