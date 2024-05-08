KKTC İnsan Hakları Derneği, Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’a, Derneğin Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini içeren mektup iletti. Dernek mektubunda, AB ve BM’nin KKTC’yi tanıması gerektiğini çünkü bunun adada çözüm için tek yol olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık imzalı Holgiun'a hitaben yazılan mektupta, adada Kıbrıslı Türklerin varlığının göz ardı edildiği kaydedildi.

Işık mektupta, Avrupa Birliği'nin, Yunanistan lehinde politikalar savunduğunu kaydetti ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olabileceğini düşünen Dernek üyelerinin dahi bu fikrini değiştirdiğini belirtti.

Işık, BM ve AB’nin adada iki devletli çözüme karşı olmasına ise anlam veremediğini belirtti. Işık, Kıbrıslı Türklerin, ambargolar altında tutulurken, sonsuza kadar müzakere etmesini beklememesi gerektiğini ifade etti.

(ID/GÜL)