Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde 78 gündür kaçak olarak bulunan ve tespit edilerek tutuklanan zanlı John Kenneth Barabo tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Taş olayla ilgili bulguları aktardı. Taş, 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 13:10 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen Lefkoşa'da sakin zanlı John Kenneth Barabo yapılan muhaceret kontrollerinde 9 Şubat 2024 tarihinden itibaren 88 gün KKTC'de herhangi bir yasal statüsü olmadan ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.