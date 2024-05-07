Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı içerisinde devriye gezen askerler tarafından kendisine uyuşturucu madde atıldığı ve alırken tespit edilen zanlı Mustafa Türkkal askerler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Türkkal bugün teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, 27 Nisan 2024 tarihinde saat 13:40 raddelerinde, Lefkoşa’da Askerin kontrol sahası içinde bulunan Yiğitler Burcu Parkı içerisinde görevli nöbetçi askerler tarafından huzurda bulunan zanlı Mustafa Türkkal’a Güney Kıbrıs’tan şüpheli bir madde atıldığı tespit edilmesi üzerine, zanlı Türkkal devriye gezen askerler tarafından alı konulmuş olup yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 1 Gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gidilerek zanlının teslim alındığını ve polise sevk edildiğinin belirtti. Polis memuru Ozan Özder zanlının olayla ilgili itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini söz konusu maddeyi telefon ile irtibat kurduğu güneydeki bir şahıstan talep ettiğini ve kendisine bırakıldığını ayrıca 9 Nisan tarihinde aynı yöntemle uyuşturucu madde bırakıldığını itiraf ettiğini mahkeme aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının benzer suçlardan sabıkası ve askıda davası bulunduğunu belirterek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı konu uyuşturucu maddeyi 2 gram olarak talep ettiğini ve 90 euro karşılığı anlaştığını ancak gelen maddenin eksik geldiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.