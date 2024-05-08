Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi ile birlikte gittiği Ankara’da TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Genel Sekreter Yardımcısı Kübra Teymur’u ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, iki ülke Meclis’leri genel sekreterlikleri arasındaki dostluk ve iş birliği çalışmalarının devamı konusunda karşılıklı temennilerde bulunuldu.

Görüşmelerde her iki ülkenin Meclis Genel Sekreterlik örgütünün teşkilat yapılarının yasama, dış ilişkiler, idari ve teknik konularda güçlenmesi adına, birlikte eğitim çalışmaları ve paralel düzenlemeler yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.