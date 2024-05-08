Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Bina Açma, Sirkat, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz ve KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek” suçlarından tutuklanan zanlı Obinna Maxwell Nwakonuche mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emrah Turgal, zanlı Obinna Maxwell Nwakonuche’nin 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da, faaliyet gösteren Euro Care Tüp Bebek Merkezi'nin Güneye bakan penceresinin demir korkuluklarını levye yardımıyla söküp cam kısmı da yine aynı levye yardımıyla kırılmak suretiyle toplam 7500 TL hasara uğratıp içeriye girerek ahşap çekmece içerisinde bulunan 8100 Euro, 13915 Dolar ve 7355 Stg nakit parayı sirkat ederek ayni yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamın zanlının konu camı kırıp korkulukları sökmek amacıyla kullandığı 1 adet levye ve 1 adet demir çubuk olay mahallinde bulunarak emare olarak zapt edildiğini zanlının aynı gün incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen Derdest Emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlının yapılan sorgulamasında suçunu itiraf ettiğini, sirkat ettiği toplam TL karşılığı 1.026.766 TL olan 8100 Euro, 13915 Dolar ve 7355 Stg nakit parayı saklamış olduğu Eski Devlet Kimya Laboratuvarı avlusu içerisinde olduğunu söyleyip sakladığı yeri göstermiş ve konu paralar tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis zanlının ayrıca olay günü kullandığı eldivenleri ve giymiş olduğu kıyafetleri de ikamet ettiği apartmanın dam kısmında olduğunu göstermiş ve konu eldivenlerle kıyafetlerinde emare yapıldığını aktardı.

Polis memuru Emrah Turgal ayrıca zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 5 Haziran 2022 tarihinden itibaren toplam 702 gün KKTC'de İzinsiz ikamet ettiğini de belirterek herhangi bir yasal bağı bulunmadığını söyledi. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmı tamamlanmış olup davasında hazır olması maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.