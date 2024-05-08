Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 28 Nisan’da yapılan 4’üncü Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyeliğini kazanan 50 isim açıklandı. MYK ve Genel Sekreter seçimlerinin yarın yapılacağı duyuruldu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi aşağıdaki isimlerden oluştu:
“Lefkoşa: Nejla Büyükyılmaz, Orhan Hunç, Sinan Tuğantemir, Musa Suiçmez, Ömer Yayla, Abdurrahman Koloğlu, Yılmaz Kaldırım, Halil Şiranlı, Mehmet Ercan, Özkul Haraç, Ömer Bolat, Abdulhay Gezer, Atilla Şimşek, Hüseyin Çakır, Özay Barım, Harun Ateş,
Gazimağusa: Naci Düzenli, Hatice Seçkin, Yusuf Örs, Yüksel Özyaşar, Ali Koruk, Mehmet Kelebek, Ali Bakır, Hayati Pamuk, Şevval Öztürk, Ali Şahin, Üzeyir Boran, Aydın Pabuçcu, Aydoğan Yılmaz.
Girne: Erşah Sabit Yılmaz, Sami Güneş, Ahmet Aygün, Serkan Karal, Ersin Çağlayan, Zeki Yılmaz, Hacı Ali Özdemir, İbrahim Aslantürk, Cabir Güney, İsmet Tutuş, Cafer Akbaş.
İskele: Mehmet Sevin, Nizamettin Bora, İbrahim Saymaz.
Güzelyurt: Gökhan Saraç, Kader Karlık.
Lefke: Mehmet Yücel Sağlam, Adem Küçükandaç”
Milletin Partisi’nden katılan 25 kişi de bu şekilde duyuruldu:
“Abdo Okur, Abdulhamit Bekar, Ahmet Z. Yayıcı, Ali Kozan, Bilal Yıldırım, Cuma Daşyürek, Cuma Kavuncuoğlu, Derin Okçelen, Fatma Gezici, Ferhat Bardakçıoğlu, Hakan Doruca, Hamza Elhan, Hasan Açan, Hasan Akrep, İsmail Yıldız, Korhan Ekcan, Mehmet Şafak, Mete Topcu, Murat Sevimer, Ömer Atlar, Ömer Faruk Gündoğdu, Aziz Parlak, Hüseyin Yılmaz, Şaban Dağ, Tekin Barut”