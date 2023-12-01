Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Ercan’daki skandaldan sonra Bakan Arıklı noktayı koydu...

Ercan itibarsızlaştırılmak isteniyormuş!

İyi de vatan hainleri filan demedi...

Aslında bu açıklama bile suçluluğun kabulü olarak sayılmalıdır!

Bu ülkede yeni bir havalanın açılmasına tek bir kişi bile laf edemez...

Sürekli yazıyoruz gerçekten de modern dünya ülkelerinde gördüğümüz havaalanına artık biz de sahibiz!

Sahibiz de niye zamanında açılmadı, niye eksikliklerle açıldı diye sorguluyoruz sadece...

Birkaç saatlik elektrik kesintisi diyor Arıklı!

Tepkileri küçümsüyor yani...

Tepki koyanları devlet düşmanı olarak göstermeye çalışıyor!

Ortada bir itibarsızlık filan yoktur...

Ama yarım yamalak açılışlarla Ercan’ı itibarsızlaştırmak isteyen Arıklı’nın ta kendisidir!

...

Dün de kaleme aldık...

Bu skandalda iki suçlu vardır biri Emrullah Turanlı diğeri Turanlı’yı tepesine çıkaran Arıkıl da dahil devlet erkanı!

Kendisine yıllardır söz geçiremediler, aksine adam devletle dalgasını geçti Ankara’dan talimat gelmeseydi Ercan hala açılamayacaktı...

Yahu bu adam ülke siyasetçisini hem kucağında görüp hem de rüşvet istemekle suçladı sinip kaldınız!

Ceza değil vergi affı çıkararak ödüllendirdiniz...

Şimdi de bazı eksiklikler var ileride giderilir diye geçiştirmeye çalışıyorsunuz!

Kendisine tek bir suçlama bile yapamıyorsunuz, çünkü cesaretiniz bile yok...

Ne mide var ki sizde hakaretlerini görmemezlikten geliyorsunuz!

Bu pişkinliğin dik alası değil de nedir Allah aşkına?

...

Bir de kendi hatalarını görmemezlikten gelip sabotajdan filan dem vuruyorlar...

Belli ki kendi hatalarına vatandaşın üzerine yıkmaya çalışıyorlar!

Özellikle de Ercan’da çalışanlarına yüklendikçe yükleniyorlar...

Arıklı tekmelenen tuvalet kapılarından bahsedip gelin de görün diyor!

Ama güvenlik kamerası bile yokmuş orada...

Belli ki güvenliğin ne kadar ciddi olduğunu bile düşünecek kapasiteleri bile yok!

Güvenliği olmayan uluslar arası havaalanı mı olurmuş...

Bunun hesabını çalışandan mı yoksa işletmeciden mi sormanız gerekir bunun bile farkında değiller!

Turanlı Ercan’ı eksik teslim etti kamera yok güvenlik kamerası ona keza...

Ona değil çalışana yüklenmek pişkinliğin ta kendisidir!

...

“Sorumlu Ulaştırma Bakanıdır...”

“Dün Ercan Havalimanı'nda yaşananları daha iyi anlamamız için özetleyerek sizlerle ben de paylaşayım;

Hikaye yeni bina açılışıyla başlıyor aslında!

Hatırlarsanız yeni binayı açarken Polis ve Gümrük binalarıyla birlikte eksiklerden biri de yeni piste inişte ve kalkışta kullanılması gereken meteorolojik teknik altyapı sistemiydi.

Yani yeni pist kötü hava şartlarında kullanılamayacak şekilde açıldı ve uzun bir yaz mevsimi yaşadığımız için bu konu hiç gündeme gelmedi.

Dolayısıyla kış mevsimi ile birlikte eski pistin kullanılacağı açılışın yapıldığı günden bugüne tüm yetkililerin bildiği bir konuydu.

Bu da eski binaya ait olan eski pisti kullandıran tüm sistemlerin bakımının devam etmesini gerektiren bir durumdur.

Ülkemiz şartlarında yaşanan bitmek bilmez elektrik kaosuyla birlikte KKTC'deki her işletme kendi sistemini koruyan bir altyapıyı asgari de hazır tutar.

Yani elektrik kesildiğinde devreye girmesi için bir jeneratör eğer jeneratör devreye girmezse sistemin önemli unsurlarını taşıyacak bir ups sistemi hazırda tutulur.

Ve tabii ki bu sistemlerin zamanında bakımı yapılmalıdır ki ihtiyaç anında sıkıntı çıkmasın.

Yani özetle dün yaşananlar bir yönetim beceriksizliğidir.

Bu konunun sorumlu yöneticisi de en başta Ulaştırma Bakanı'dır.

Yaşanan bu teknik ama çok önemli arızanın baş sorumlusu da Ulaştırma Bakanı'dır.

Başka söylemlerle bahane üretmeyi bırakıp bu aksilik için bir özür dilemesi ve

kamuoyuna yeni pistin meteorolojik altyapısı ile alakalı çalışmalar ne aşamadadır diye bilgi vermesi gerekir.

Kısacası sayın bakanı az konuşup iş yapmaya davet ederim...”

(Gülşah Sanver MANAVOĞLU)

MESAJ KUTUSU

Sayın Erhan ARIKLI, Ercan’da yapılan yanlışları Turanlı’ya ve kendinize değil de çalışanların üzerine yıkmaya çalışmanız tam bir talihsizlik örneği oldu. Adam sizi yerden yere vuruyor hala sessiz kalıyorsunuz. Bu arada Meteoroloji’nin başına itfaiyeci arkadaşı değil de işten anlayanı getirmeniz de olumlu bir gelişmedir!

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Sayın Biray HAMZAOĞULLARI, İskele’nin vahşi kapitalizme kurban gittiği yönündeki açıklamanız tam manasıyla oturdu ama peki siz bölge milletvekilleri olarak bu konuda üzerinize düşen görevi yaptınız mı artık bunu da sorgulamak gerekir değil mi? Ara sıra aynaya bakmakta yarar görüyoruz!

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Sayın Raif ÇUKUROVALI, bizimle şu meşhur sigorta konusunu görüşmek için aracı koymaya hiç de gerek yoktu doğrusu.O konuda yeni bilgi ve belgeler gelmeye başladı savunmanızı şimdiden yapmaya hazırlanın deriz.

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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, ilaçlama konusunda biyolojik değil de kimyasalları tercih etmek bu ülke insanının sağlığına yapılacak olan en büyük kötülük olacaktır. Bu konulara duyarlı olarak bildiğimiz şahsınızı bu karardan acil olarak vazgeçmeye davet ediyoruz!

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Sayın Hasan TOPAL, yeni siyasi oluşum iddialarında sizin de adınızın anılmaya başlandığını biliyor muydunuz? Özellikle sizin bölgenizde konu siyasi kulislerde ilk sıraya yerleşti, hadi bakalım hayırlara vesile olsun...

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Sayın Murat Zeki HIZLISOY, Lefkoşa Merit genel müdürlük göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Mine hanım çıtayı fazlasıyla yükseltti artık devamını da siz getireceksiniz inşallah. Yeni görevinizde başarılar dileriz...

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Sayın Sinan GÜNEŞ, Meteoroloji Dairesi müdürlük göreviniz hayırlara vesile olsun. Bir atama ilk kez hiç eleştirilmedi hatta çok doğru bir atama yönünde yorumlarda bulunuldu. Eğer itfaiyeci arkadaş atansaydı yer yerinden oynayacaktı...

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Sayın Aytuğ TÜRKKAN, kahve fallarında yakın bir gelecekte meslekte önemli bir makam sahibi olacağınız görülüyormuş. Meslektaşlarınız bunun kesinlikle bir kutlamasının da olması gerektiği yönünde hatırlatmalar yapıyor yeni makamınız şimdiden hayırlı olsun...

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Sayın İsmail ARTER, Mağusa’da mekanlarında uzun bir süredir görülmeyince dost ve yakınlarınız merak etmeye başladıklarını belirten mesajlar göndermeye başladılar. Ara sıra ses ve görüntü vermenizi bekliyorlar...

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Sayın Engin ARI, çocuklar ve torun memlekete iştigal edince ayaklarınızın yere basmadığı konuşulmaya başladı. Allah herkese bu mutluluğu yaşatma nasip etsin umarız pek yakında yenilerinin de sürpriz haberlerini alırsınız...

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