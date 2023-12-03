“OLASI KAST” AZ KALIR

BİLEREK, İSTEYEREK, OLURSA OLSUN

DEDİLER VE CİNAYET İŞLEDİLER

CEZALARI BİR ÖMÜRLÜK OLMALI…



“TAKSİR” suçlaması diyorlar bir de utanmadan. Sen kalk bilerek , isteyerek umursamadan, kumu kararak otel yap, aklınız fikriniz o ceplerinizin dolmasında olsun. Yedikleriniz yetmemiş, çaldıklarınız yetmemiş, ÇOCUKLARIMIZIN , ÖĞRETMENLERİMİZİN canlarına kast ediniz , CİNAYET işleyiniz, sonra da TAKSİR diyorsunuz. Bi gidin ya Allah aşkına.

*KASTEN adam öldürmek bunun adı!!!

*PARA uğruna can almak bunun adı!!!

*UMURSAMAMAK bunun adı!!!

*OLURSA OLSUN bunun adı!!!

*CİNAYET bunun adı!!!

Böyle bir hadisenin yaşanma riski yüksek olan bir ülkede , olası sonuçlarını öngörmekle birlikte bu sonuçlara rağmen , o karton bina ve otelleri sırf PARA ve RANT uğruna diktiniz. Böyle bir vahim tablo ile karşılaşacağınızı bilerek ve kabul ederek hareket ettiniz. Boyunuz posunuz devrilsin inşallah . Onca insanın, onca evlatlarımızın geleceklerini bile isteye ellerinden aldınız. Ne için LANET OLASI PARA için.

Sizler evlatlarımızın ve daha bir çok insanın hayatını görmezden geldiniz. Onca pırıl pırıl daha bebek kokuları üzerinde olan çocuklarımızı , pis ve doymak bilmeyen plan ve projeleriniz ile Söke söke aldınız bizlerden. Sanıyorsanız ki üstü örtülecek, sanıyorsanız ki zaman aşımı olacak, sanıyorsanız ki yargı farklı seyir edecek çok ama çok YANILIYORSUNUZ…

Bakın “ŞAMPİYON MELEKLER” NE DİYOR

*PAMİR HOCAMIZ ne diyor ; Beni ve öğrencilerimi unutma ADALET göster gücünü… EY YARGI…

*İBRAHİM HOCAMIZ ne diyor; Beni pırıl pırıl öğrencilerimi zorla alanlara “OLASI KAST” ADALETİ istiyorum. EYY YARGI…

*ALİ HOCAMIZ ne diyor ; Beni, öğretmen arkadaşlarımı , öğrencilerimi olursa olsun, bilerek ve isteyerek hayatlarımızdan kopardılar. Bizler şimdi öğrencilerimiz işe burada , sevdiklerimiz orada “OLASI KAST” YARGILANMASI için bekliyor ve bunu başaracağımızı biliyoruz. EY YARGI…

DORUK AKIN ne diyor ; Benim ve kardeşimin geleceğini alanlar, bizlerin hayatlarına ve canlarına kast edenler. Başarılarımızı, sevgilerimiz, göreceğimiz onca yıllarımızı ve de dahi bizleri Annemiz ve babamızdan kopartıp alanlara *OLASI KAST ADALETİ istiyorum. EY YARGI…

*ALP AKIN ne diyor ; Beni ve abimi böylece hayattan aldığınız için, bizleri bile isteye bu hale koyduğunuz için ANNEMİN BABAMIN sevenlerimin göz yaşlarının biraz olsun kuruması için bu küçük yaşımla bende *OLASI KAST “ ADALETİ istiyorum. EY YARGI…



*MÜLKİYE, NAZİFE , ABİDE ne diyor; Bizleri hem birbirimizden, hemde sevdiklerimizden koparanların En ADALETLİ şeklide “OLASI KAST” ADALETİ ile yargılanmasını istiyoruz. EY YARGI…

*DUYGU, LAVİN KALAYCI ne diyor; benim , kızımın ve tüm çocukların hayatını geleceğini bilerek ve isteyerek alanların EN ADİL, EN KALICI VE “OLASI KAST” İle YARGILANMASINI evladına ve hayatına doyamayan BİR ANNE VE TÜM ANNE BABALAR İÇİN istiyorum. EY ADALET…

*ÖZGÜR İÇME ne diyor; Benim hayallerimi sormadınız, benim başarılarımı sormadınız, benim geleceğimi , yapmak istediklerimi sormadınız, benim ANNE ve BABAMIN üzülmesine dayanmadığımı bilmiyordunuz. Bile isteye benim her şeyimi aldınız. ANNE BABA Artık ağlamayın çünkü “OLASI KAST” ADALETİ GELECEK ben biliyorum. EY ADALET…

*FAHRİ AKAR ne diyor; Bana ADALETLİ olmayı öğreten önce ANNEM ve BABAM, sonra ÖĞRETMENLERİM bizleri için o ADALETİN geleceğini biliyoruz , “OLASI KAST” ile ADALETE GÜVENİYORUM.EY ADALET…

*MERT NİYAZİ TOPUKÇUOĞLU ne diyor; Beni ve arkadaşlarımı bile isteye bu hayat ve sevdiklerimizden alanların, geleceklerimizin bedeli olan “OLASI KAST” ile YARGILANACAĞINI biliyorum. EY ADALET…

*KAAN SELİM İŞ ne diyor; Benim yatağımı boş bırakanlar, ANNEMİN , BABAMIN gözünü yaş, yüreğini yas ile bırakanların “OLASI KAST” İle YARGILANACAĞINI biliyorum. Bizler de sizleri görüyoruz. EY ADALET…

*ARAS AKTUĞRALI ne diyor; Benim ve arkadaşlarımın başarılarını, yaşanmışlıklarını ve yaşanacak onca yıllarını elimizden alanların, peşini önce ANNELERİMİZ VE BABALARIMIZ sonra da çok güvendiğim o “OLASI KAST” YARGILANMA ile olacağına inanıyorum. EY ADALET …

*OSMAN ÇETİNTAŞ ne diyor; Önce sevgili ANNEM VE BABAM ve tüm sevdiklerim, biliniz ki ben ve arkadaşlarım hepimiz sizinleyiz. Sizlerin bizleri için yaptığı mücadeleye bende katılıyorum ve diyorum ki “OLASI KAST” YARGILANMA GELECEKTİR. EY ADALET…

*HAYAL GENÇALİOĞLU diyor ki; Bir genç kızın tüm hayallerini, tüm geleceğini , tüm başarılarını yaşanmış ve yaşanacak olan tüm ömrünü almak nedir bilir misiniz YARGI? Bilmeniz mümkün değil ama bana ve arkadaşlarıma yaptılar. Üzülme ANNE BABA sizin gözyaşlarınız dinmeyecek ama güvendiğim “OLASI KAST “ YARGILANMA gücünü gösterecek ben ve arkadaşlarım da göreceğiz. EY ADALET…

*ATAKAN CELAL KONUKLU diyor ki; Annem ve tüm sevdiklerimiz sevenlerimiz ben ve babam da sizlerin hep yanınızdayız ve ADALET arayışınıza bizler de ortağız. Üzülmeyin ben , babam ve arkadaşlarım için “OLASI KAST” YARGILAMA gelecektir. EY YARGI …

*MUSTAFA SABANCI diyor ki; Ben MUSTAFA tanıdınız mı beni EY İSİAS katileri. Annesinden, Babasınıdan, kardeşinden, arkadaşlarından, sevdikleri ve sevenlerinden kopartılan MUSTAFA. Başarılarımı, sevinçlerimi ve yaşanacak onca yıllarımı aldığınız için ben ve arkadaşlarım da “OLASI KAST” ile YARGILANMAYA güveniyoruz. EY YARGI…

*HASAN BİLGEN diyor ki; Benim de tüm geleceğimi , hayallerimi ve yaşayacağım onca yıllarımı aldınız. Hiç sormadınız, hiç bilmediniz ama bile isteye beni ve arkadaşlarımı , öğretmenlerimi kopardınız bu hayattan. Ne mi istiyorum? “OLASI KAST” YARGILANMA ıile ADALET istiyorum. EY YARGI…

*SELİN KARAKAYA diyor ki; Bende SELİN hatırlandınız mı beni? O para uğruna, bilerek isteyerek hayatını, hayallerini, geleceğini diğer arkadaşlarım gibi elinden alınan SELİN. Ama bakın bende ne diyorum “OLASI KAST” ile YARGILANMA ile , ANNEMİN VE BABAMIN yüreğini biraz soğutacağız. Bende bu ADALETİ sizlerle izleyeceğim. EY YARGI…

*AYKAN EKİZ diyor ki; Ben ve arkadaşlarımın vede öğretmenlerimin tüm geleceğini çalanların, bizleri ayıranların ve bunu bile isteye göze alarak yapanların “OLASI KAST” ile YARGILANACAĞINI biliyorum. EY YARGI…

*NEHİR ÇEVİK diyor ki; Bende NEHİR bende arkadaşlarım ile birlikte ailelerinden, sevdiklerinden , başarılarından, geleceğinden koparılan NEHİR. Biliyor musunuz bende arkadaşlarım ve öğretmenlerim ile birlikte “OLASI KAST” YARGISINA inanıyor ve takip ediyoruz. EY YARGI…

*BEDRİYE , ECEM YENİÇERİ diyorlar ki; ANNEM VE BEN de bu cinayetin kurbanlarıyız. Ama ben ve annem de biliyoruz ki, “OLASI KAST” YARGISINA güveniniz tam ve bizde bu ADALETİN Neferlerinden biriyiz. EY YARGI…

*HAVİN KILIÇ diyor ki; Beni de PARA ve RANTALRINIZ uğruna sevdiklerimden , hayallerimden onca başarılarımdan koparıp aldınız ama bilmediğiniz bir şey var “OLASI KAST “ YARGINLAMA ile Işık’larımız hiç sönmeyecek ve ADALET yerini bulacak. EY YARGI…

*ASYA TÜLEK diyor ki; O kara geceyi bilerek isteyerek, bana da yaşattınız. Beni de çok sevdiklerimden ayırdınız. Ben, ailem , arkadaşlarım , öğretmenlerim sizleri ADALETİN haklı Ellerine bırakıp “OLASI KAST” YARILANMA ile bizleri ÖLÜMSÜZ kılmaya devam edecekler. EY YARGI…

*SALİH ÖZBERKMAN diyor ki; Bende bu ADALET yolculuğunda olan bir yolcuyum. Çünkü benim de her şeyimi bilerek ve isteyerek elimden aldınız. Çocukluğumu, gençliğimi, başarılarımı ve onca gelecek yıllarımı. Şimdi bende biliyorum ki “OLASI KAST” YARGILANMASI gelecektir. EY YARGI…

*PERİHAN ÇETİNER diyor ki; Genç bir kız ve hayallerinin peşinde başarı ile gidiyorken, beni de o bilerek ve isteyerek RANT planlarınıza kurban ettiniz. Fakat yeni başlıyoruz ben ve arkadaşlarım ve tüm ailelerimiz “OLASI KAST” YARGILANMASINA ışık tutacağız ve ADALETİ sağlayacağız. EY YARGI…

*ELVİN ÇAVDIR diyor ki; Ben ve arkadaşlarım o kara gecede tüm gelecekleri ellerinden alındı. Anne ve babalarımız gözü yaşlı ömürleri yaslı bırakıldı. Ama unutmayın bizler ŞAMPİYON MELEKLERİZ ve “OLASI KAST” YARGILANMASINI sağlayacağız. EY YARGI…

*İZCAN NURLUÖZ diyor ki; Ben İZCAN hani o gülümsemesi ile ışık saçan İZCAN. Benim de hayatımı, geleceğimi , yapacağım ona güzelliği , yaşayacağım ona yılımı aldınız. ANNEMİN BABAMIN sevdiklerimin Göz yaşarının bir nebze kuruması için bende “OLASI KAST” YARGILANMASI için onlarla birlikte ADALTE ışık tutuyorum. EY YARGI..



VE ŞAMPİYON MELEKLER DİYOR Kİ

BİZLERİ UNUTMAYAN, UNUTURMAYAN BAŞTA TÜM ANNE VE BABALARIMIZA, YAKIN AİLELERİMİZE, SEVDİKLERİMİZ VE SEVENLERİMİZE VE TÜM KKTC HALKINA BİZLER DE SİZLER İLE HEP BİRLİKTEYİZ, SİZLERİ GÖRÜYOR VE HİSSEDİYORUZ. BU ADALET IŞIĞINI BİZLER DE TUTUYORUZ.

EVET ŞAMPİYON MELKELRİMİZİ DUYDUNUZ.

EY İSİAS KATİL VE UMURSUZLARI. BU KADAR ÇOCUK , BU KADAR AİLE, BU KADAR VEBAL VE “OLASI KAST “ YARGILAMA SİZLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAK.

UNUTMAYACAK

UNUTURMAYACAK

VE ASLA PEŞİNİZ BIRAKMAYACAĞIZ…



KARAKUŞ