Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Ercan havaalanında yaşanan elektrik sorunu ile ilgili haberler genelde basına “Ercan Çöktü’ başlıklarıyla yansıdı...

Elektrik arızası yaşanmış aynı anda da jeneratörler devreye girmemiş!

Uluslar arası bir havaalanından bahsediyoruz burada...

Hem de dev uçakların da inip kalkabileceği bir havaalanından!

Bunu biz değil devlet makamları söyledi...

Öve öve bitirmediler!

Boy boy da poz verdiler...

Oysa bu ülkede kimse yeni bir havaalanına karşı filan değildi!

Karşı olan da zaten kafayı yemiş demektir...

Şimdi yaşanan skandal boyutundaki soranlarda ihmali olanlar ayağa kalkmalıdır!

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Hatırlarsanız geçen aylarda Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran ortada hiçbir sebep yokken görevden alınmıştı...

Hala yerine kimse atanmadı bu bambaşka bir tartışma konusu!

Bakan Arıklı görevden aldım bu benim hakkımdır açıklaması yaptı...

Ben yaptım olur biter mantığı!

Görevden alınan müdür ise Bakanın kendinden intikam aldığını iddia etti...

Çünkü dönemin müdürü ileride olacakları görmüş ve alınan bazı kararlara itiraz ederek Ercan’ın açılışının bu şartlarda uygun olmadığını söylemişti!

Doğru söylediği de şimdi ortaya çıktı...

Doğru söyleyenin, adam gibi çalışanın makamdan alındığı bir memleket bu memleket!

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Şu anda Ercan çökmüş filan değildir...

Eğer çöken bir yer varsa 4 senede bitireceğini söyleyen ama bitirmeyen Emrullah Turanlı ile ona dur diyemeyen bu devlet çökmüştür!

Adam attığı imzanın hakkını vermemiş, 4 yıllık süreyi 13 yıla kadar uzatmış, kendini devletin çok üzerinde gören, devletin makamlarını cebinde gören bir yapıya sahip olmuştur...

Bu nasıl bir memleket ki bazı siyasilerin kendinden rüşvet istediğini söylediği halde bir Allahın kulu bile kendine dur bakalım diyememiştir!

Onunu içindir ki bu enkaz Turanlı ve bizim devletimizin bir eseridir...

Eserinizle şimdi övünebilirsiniz!

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Bizde artık moda haline geldi...

Bakan Arıklı diyor ki, bir sabotaj olup olmadığını araştırıyoruz!

Kendi hatalarını sabotaj ihtimali üzerine atıyorlar yani...

Sizi açılış olmadan aylar önceden uyardılar, önemli eksiklikler var diye!

Siz ne yaptınız, Reis’ten talimat geldi diye palas pandaras 20 Temmuz’da açılış gerçekleştirdiniz...

Sonuç ortada!

Hani bazen muhalefet iktidarı istifa etmeye çağırıyor ya...

Eğer her şeyiniz yarım yamalak olmaya devam edecekse bir düşününün deriz!

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“Milli istihbarat da devreye girmeli”

“Elektrik kesintisi nedeniyle çok tehlikeli anlar geçirilen ve yüzlerce yolcunun mağduriyeti yaşadığı Ercan Havalimanı yine devre dışı kaldı...

Ercan Devlet Havaalanına özel bir elektrik santralının devreye konulması gerektiğini düşünür oldum artık...

"Teknik arıza mı, insan eliyle yapılan arıza mı?" sorusuyla devreye giren ilgili bakan Erhan Arıklı araştırma yapıldığını açıkladı...

Eğer insan eliyle bir sabotaj söz konusu ise bu resmen terörizmdir...

Milli İstihbaratın da devreye girmesi gerekir...

Bu arada polisin yolcu bagajlarından hırsızlık yapan ahlaksız çeteyi ortaya çıkarmasını kutlarız... Ama tüm bu olanlar KKTC'nin devlet havaalanına ilişkin güvenliği sarsar ki, bu kaldırabileceğimiz bir durum değildir... Turizmi kader yapmış ülkemizin dışa açılan stratejik kapısı Ercan'ı uluslararası alanda güvenilir ve saygın bir marka haline getirmekle yükümlüyüz...”

(Ahmet TOLGAY)

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MESAJ KUTUSU

Sayın Dursun OĞUZ, Gaziveren’de 99 yıllığına bir şahsa kiralanan bir devlet arazisinin bir müteahhide satıldığı yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Konuyu mercek altına alıp gerekli araştırmadan sonra kamuoyuna bilgilendirici bir açıklama yapmanız gerektiği yönünde mesajlarınız gelmeye başladı...

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Sayın Yusuf KISA, önümüzdeki günlerde kapınızın çalınacağı ve çok da beğenmeyeceğiniz haberler alacağınız konuşulmaya başlandı. Bazı iş insanlarının hedefinde olduğunuz yönünde haberler geliyor hadi bakalım gazanız şimdiden mübarek olsun...

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Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, yurt dışında olmanıza rağmen bölgenizdeki bazı vatandaşların sinek konusundaki şikayetlerini değerlendirip ekiplerinizi bu konuda görevlendirerek hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz. Umarız sorun en kısa zamanda çözülür ve vatandaşlar geceleri artık daha rahat uyur...

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Sayın Erhan ARIKLI, Ercan’da yaşanan skandaldan ötürü sabotajdan daha ziyade devletin ve ilgili şirketin hata ve gecikmelerini ön planda tutarak öz eleştiri yapmanız bize göre daha mantıklı olacaktır. Adamı tepenize çıkardınız şimdi bunun ceremesini çekiyorsunuz...

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Sayın Ahmet ÖZANT, Sosyal Sigortalar Dairesini Sayıştay’a şikayet ettiniz ama bizim bildiğimiz kadar kurum o konuda çalışmalarını yaptı ve dairenin kusurlu olduğuna dair bir emareye rastlanmadı. Artık resmi sonucu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz...

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Sayın Akın MANGA, bir sendika başkanının iş yerinize gidip gitmeme konusunda yaptığı suçlayıcı açıklamadan sonra cevap hakkınız doğduğu için gerekli açıklamayı geciktirmemeniz öneriliyor, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Hasan ÖZOK, geçtiğimiz hafta sonu Pazar günü öğrenci yurtlarınızda kalan bazı öğrencilerin yemeklerinin gelmediği yönünde şikayet mesajlarınız gelmeye başladı. Hatalı bir durum varsa umarız gecikmeden önleminizi alır öğrencilere sahip çıkarsınız...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, çiçeği burnunda bakan yorumları nedeniyle biraz kırgınlık hissettiğiniz söyleniyor. Söylentileri fazla takmamak gerek zira şu sıralar icraatta en üst sıralarda bulunuyorsunuz bundan böyle de devamını dileriz...

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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, son aylarda diğer devlet hastanelerinden Mağusa hastanesine büyük bir hasta akını yaşandığı gözlemleniyormuş. Günde 40’a yakın hastaya bakmak zorunda olan hekimleri bu sıralar onore etmekte yarar görüyoruz...

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Sayın İlker İPEKDAL, yeni klinik binanızın bahçesine ektiğiniz meyve fidanların geceleri bazıları tarafından çalındığından muzdarip olduğunuz söyleniyor. Ya artık sabaha kadar nöbet tutacaksınız ya da güvenlik kamerası kurup sorunu kökünden çözeceksiniz...

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