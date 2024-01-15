62 kubbe ve 6 minareli…

Ana kubbe 36,8 metre yüksekliğe ve 23,8 metre çapında!

Altı minaresi bulunan caminin dört minaresinin her biri 76,2 metre yüksekliğinde ve üç şerefeli...

Her biri 56,45 metre yüksekliğinde olan diğer iki minare ise iki şerefeli!

Camide, 47 adet avizeye bulunuyor. Ana kubbedeki en büyük avize yaklaşık 8 metre çapa sahip...

Cami 10 bin kişinin aynı anda ibadet etmesini sağlıyor.

2019 yılında ibadete açılan Hala Sultan camiinde de 7 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

Cami düşmanı falan değiliz.

Dinimiz islam, inançlıyız..

İdeolojik saplantılarımız yok. Bu ülkenin her bir bireyi gibi tüm inançlara saygılıyız, hoşgörülüyüz.

Ancak son yıllardaki cami açılışı furyasını bir türlü anlayamıyoruz.

Bu adadaki Türk kimliğinin devamı ve islam medeniyetinin imzası ile ilgili bir sorunumuz da yok.

Elbette bu da olmalı.

Ancak…

Bir deprem olsa okullarımızın neredeyse tamamı yıkılmak üzere…

Devlet hastanelerimiz tarihi eser oldu.

Camilerimiz geceleri ışıl ışıl yanıyor yollarımız karanlık.

Açılış sırasında yapılan söylemlere bakıyoruz şaşıp kalıyoruz…

Kıbrıs Türkünün neler yapabileceğinin göstergesiymiş bu cami.

Neden modern hastanelerimiz, yollarımız okullarımızla övünemiyoruz da camilerimizle övünür hale geliyoruz.

Bu ülkede namaz kılacak o kadar çok cami var ki.

İslamiyet öyle güzel bir din ki temiz olan her mekan ibadet için uygundur.

Bu cami yarış niye?

Kime neyi göstermeyi çalışıyoruz?

Suat hocaya gelince…

Ülkemize adanın en büyük camiini kazandırdı.

Şimdi diyeceksiniz ki adam hastane de yaptı her ilçeye de okul yaptı, üniversite yaptı, otomobil üretmek için de çabalıyor...

Camisini de yapar sana ne!

Allah kabul etsin. Para onun istediğini yapar…

Ama bu topraklardan kazandığı devasa servetiyle bu ülkenin insanlarının, gerçek ihtiyaçlarının ne kadarına merhem oldu bunun takdirini halk verir.

…

İkinci İlk Evim Kredisi Paketi hayata geçiriliyor. Detaylar açıklandı.

Geçen sefer ev sahibi olmak isteyen vatandaşların büyük çoğu bu imkandan faydalanamadı.

İmkanlar kısıtlıydı.

Bu kredilere dar gelirli insanlarımız başvuruyor.

Öğrendiğimize göre başvuru işi oldukça zorlu ve tuzlu.

En az 10 bin TL masraf yapıyorsunuz istenilen belgeleri toparlamak için.

Başvurunuz reddedildiğinde de bu para yanıyor.

Buna da bir çare bulunması gerekiyor.

Ev alma derdinde olan insanlara boş boşuna bu masrafı yaptırmanın hiçbir anlamı yok!

...

Üniversite değil, lise değil, ortaokul da değil...

Aşağıdaki fotoğraf Girne 23 Nisan İlkokulunun duvarında yazıyor!

Kim yazdı ne zaman yazdı belli değil...

Okulun velilerinden birisi fotoğrafı çekmiş göndermiş!

Artık korkmaya başladık, diyor...

Hem okul yönetimini hem de güvenlik güçlerini göreve davet ediyor!

Daha fazla geç kalmayın diye serzenişte bulunuyor...

Bu yazılar muzip bir öğrencinin eseri olsa da araştırmaya, soruşturmaya kesinlikle değer!

MESAJ KUTUSU

Sayın Olgun AMCAOĞLU, Güney Kıbrıs arka arkaya güneş parklarını artırırken bizim bu konudaki politikamız var mıdır varsa nedir. Bu arada kabine değişikliğinde sizin için bir kez daha Maliye Bakanlığı konuşulmaya başlandı, şimdiden hazırlıklı olmakta yarar var...

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Sayın Ünal ÜSTEL, hem içeride hem de dışarıda Mayıs ayında kurultay yapılacağına dair kulisler yapılmaya başlandı. Ekim ayında bütçe görüşmeleri başlayacağı için bu tarihin daha olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunulmaya başlandı.

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Sayın Dursun OĞUZ, yabancılarla yapılan evliliklerin şu sıralar çok daha ciddi bir şekilde mercek altına alınması gerekiyor zira ülkeye bir şekilde çöken karanlık bir takım kişilerin vatandaşlık almaları için evlilik yoluna başvurdukları söyleniyor, aman bakanlık olarak çok dikkat!

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Sayın Kumru KİREMİTÇİOĞLU, 23 Nisan İlkokulu müdürü olarak güvenlik konusunda bir takım önlemler almanız öneriliyor zira veliler okul duvarlarına yazılan yazılardan dolayı hayli endişeli olduklarını ifade eden mesajlar göndermeye başladı, iyi bir eğitimci olarak iyi de bir güvenlikçi olmanız şart oldu...

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Sayın Turgay AVCI, diploma konusunda kendinize resmi bir ekip verilerek Beyrut Üniversitesi’ne gitme teklifiniz umarız kabul edilir. Ele güne rezil olmamak için artık konunun kesinlikle kapatılması taraftarıyız.

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Sayın Kudret ÖZERSAY, son günlerdeki isabetli atışlarınız sayesinde partiye geri dönüşlerin hızlandığı ve şu anda gerçek bir toparlanma sürecini yaşadığınız konuşuluyor. Vatandaş artık öyle bir usandı ki yolsuzluk ve hortumlamalara karşı kesinlikle kelle istiyor...

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Sayın Serhat AKPINAR, bir zamanlar işbirliği içinde olduğunuz Çinli iş insanının interpol tarafından aranmakta olduğu ortaya çıkınca size yakında bir takım sorular yönlendirileceğini duyduk. Şimdiden hazırlıklı olmakta yarar görüyoruz!

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Sayın Zeki ÇELER, TDP Genel Başkan adaylığınız hayırlara vesile olsun. Bakanlık tecrübesi olan birisi olarak bir adım öndesiniz ama parti içinden birileri bunun geçici başkanlık olacağını söylemeye başladı, onlarla da temas halinde olmanızın yararınıza olacağı belirtiliyor...

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Sayın Özge HULİSİAĞA, genç bir girişimci olarak şimdi de giyim sektöründe marka isimlerle kamuoyunun önüne çıkmanız yoğun ilgi gördü. Medya da arkanızda olduğuna göre başarılı olmamak için hiçbir nedeniniz yok, tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz...

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Sayın İlker İPEKDAL, Hasta Hakları ve Toplum Sağlığı derneğinize bakanlıktan nihayet izin çıktığı çok yakında kamuoyuyla tanışma etkinlikleri düzenleyeceğinizi memnuniyetle öğrendik. Hastaların şu sıralar yaşadıkları çaresizlikler umarız sayenizde son bulacaktır...

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