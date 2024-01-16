Aslında aralarında büyük huzursuzluklar yaşanıyor...

Ama görüntü uyumlu hükümet pozunda!

Uyumsuzluklar da kesinlikle toplumsal değil bireysel ve partisel uyumsuzluklar...

Bir takım sorunlar küçük ortaklar arasında yaşanıyor gibi görünse de daha büyük sorunlar UBP ile de yaşanmaya başladı!

Başlangıç noktası bazı devlet bankaları ve kooperatifler...

UBP ile DP şu anda pazarlık masasında!

UBP haliyle daha büyük ve güçlü olduğu için istediğini koparmak için daha ağır basıyor...

Ama zaten içinde büyük sorunlar yaşayan DP’de kooperatiflerin UBP’ye geri verilmesi konusu büyük huzursuzluk yaşanmasına neden oluyor!

Bu konuda DP’nin genel başkanı büyük baskı altında...

Hatta son günlerde hükümetten çekilmek isteyen DP’lilerin sayısı hızla artıyor!

Patlamaya hazır bir bomba durumu anlayacağınız...

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DP ve YDP arasındaki ipler kopma noktasını çoktan geçti...

T ve kiralık araç izinlerinde yaşanan tartışma bunun en büyük göstergesi oldu!

Çünkü eski geleneklere göre devlet kaynakları dağıtılırken hükümet ortakları arasında bir paylaşım yapılır işler tatlıya bağlanırdı...

YDP şimdi bunu yapmadı DP’de büyük huzursuzluklar yaşanmaya başladı!

DP Genel Başkanı Ataoğlu hükümet ortağını kamuoyu önünde resmen suçladı...

Daha doğrusu benim payım nerde diye sorguladı!

Haklıydı çünkü geçmişin bir alışkanlığı vardı...

YDP Genel Başkanı Arıklı da buna mantıklı bir cevap vermek yerine yine tehdit etme yolunu seçti!

Bir kez daha hükümetten çekilme mesajları verdi...

Hep yaptığı gibi yani!

Bu konuda ortalık sakinleşti gibi görülse de hiç de öyle değil...

Sadece fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor!

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Bir de vatandaşlık konusu var...

Başbakan Ünal Üstel geçenlerde yaptığı açıklamada gerçek nüfusun bazı nedenlerden dolayı açıklanamayacağını söylemişti!

Haliyle kafalar bir hayli karıştı...

Peki DP milletvekili Akpınar bu konuda ne dedi?

En az 1 milyon nüfusun olduğunu iddia etti...

Hatta nüfusun artmasının önüne geçilmesini salık verdi!

UBP’den ya da Başbakandan bu konuda bir ses gelmedi ama durum çok da öyle değil...

Aksine kendi açıklamasının hemen ardından DP’den böyle bir yanıt gelmesi ardından Üstel küplere bindi...

Perde gerisinde fırtınalar koptu!

Ortaklar arasındaki gerginlik bu kez gerilime neden oldu...

Çünkü bu açıklamalar bile ortaklar arasındaki uyumun değil uyumsuzluğun net bir göstergesi oldu!

Tüm bunları ki bilmediğimiz daha çok şeyler var, hükümetin bir yerden patlayacağına dair mesajlar içermektedir...

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Bizim de takıntımız haline geldi sosyal konut projelerinin akıbetini sürekli soruyoruz...

Bu konuda oyucudan büyük baskı altındayız!

Hükümet geçen yılın sonlarında sosyal konut projelerinin yeni yılla birlikte başlayacağı sözünü vermiş aynı zamanda yüreklere su serpmişti...

Şimdi görüyoruz ki yine başa döndük!

İlk evim kredilerinin yenisi açıklandı...

Dar gelirli vatandaş kesinlikle hayal kırıklığı yaşadı!

Bu kredilerle ev almak hayal bile değildir...

Ülkenin en iyi gelir seviyesine sahip genç bir öğretmenin maaşı 44.000 TL bu maaş ile ilgili teşviki kredideki taksit miktarına göre ödeyebileceği taksit 26.000 TL.

26.000 TL taksit ile de alınabilecek kredi miktarı 1.300.000 TL, yani kabaca 32.000 bin TL’lik aylık bir ödeme söz konusudur.

Bu rakamın iki katına dahi 2+1 daire almak mümkün değil...

Bu işin en olur tarafı devletin vereceği arazi üzerine yapılacak sosyal konutlarda ki piyasada bu tarz konutların metrekare inşaat maliyeti şuanda 600.-Pounddur, bundan KDV + stopaj gibi vergilerden muaf tutarsak yaklaşık maliyet 450.-GBP/m2 olacaktır. 70m2 x 450.-GBP = 31,500.-GBP yani 1,200,000.-TL gibi bir rakama konut mal edilebilir.

Bunun %20 gibi bir kısmı ise devlet sosyal konut fonlarından ve TC yardımlarından karşılanırsa 1,000,000.-TL borçlandırılacak gençler aylık sadece 20,000.-TL gibi bir taksitle ev sahibi olabileceklerdir...

Bilmem anlatabildik mi o da sizin taktirinizdir!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, dar gelirli bir vatandaşın ilk evim projesinden yararlanıp ev sahibi olması için en az aylık 32 Bin TL kredi ödemesi imkansız ötesi bir durumdur. Dar gelirli ailelerin bir çoğu sosyal konut projelerinin akıbetini soran mesajlar gönderiyor, bu arada sosyal konut projeleri iptal edildiyse de bunu açıklamanız gerekiyor!

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Sayın Erhan ARIKLI, Kırgızistan’da KKTC temsilcisi olarak görev yaparken orada kurduğunuz ve bir hayli de yüksek ciro yapan şirketinizin ne kadar etik olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Şu sıralar sizi fena halde kafaya taktılar, çok yakında yeni sürprizlere hazırlıklı olmanız öneriliyor!

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Sayın Fikri ATAOĞLU, Başbakanın nüfus konusundaki açıklamasından hemen sonra bir vekilinizin nüfus konusundaki söylem ve eleştirileri hükümetin büyük ortağı arasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu. Bu arada hükümetin uyumlu olup olmadığı da siyasi kulislere taşındı!

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Sayın Zorlu TÖRE, milletvekillerinin mal varlıkları konusunda kamuoyunda türlü şaibeler yaşanıyor, bazı yorumlarda çok ciddi ihbarlar yapılıyor. Meclisin saygınlığı ve güvenilirlik açısından tümünün de mal varlıklarının güncellenmesi de artık şart hale geldi değil mi?

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Sayın Kasım KUNİ, YÖDAK’da uzun bir süredir yaşanan diploma krizinde top nihayet sizin kucağınıza atılmış. Bu iş artık kabak tadı verdi, bir an önce soruşturmayı tamamlayıp nihai kararı vermeniz gerekiyor. Ülke yüksek eğitimi zarar görüyor çok da kimsenin umurunda değil!

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Sayın Serhan AKTUNÇ, uzun yıllar sonra restore edilen Girne Antik limandaki bazı terk edilmiş teknelerin görüntü kirliliği yarattığı şeklinde bölge insanı ve esnafından şikayetler gelmeye başladı ki bunların çoğunun sahipleri bile bilinmiyormuş, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Ahmet SAVAŞAN, Dünya Sağlık Turizmi konferansına katılmak üzere 56 ülke temsilcisinin ülkeye gelecek olması ülke turizmine de büyük katkılar sağlayacaktır umarız bunu çok iyi kullanır dışarıya açılan kapılara da yenilerini eklersiniz.

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Sayın Gülşah Sanver MANAVOĞLU, bugünlerde hükümetin büyük ortağı ile temas halinde olduğunuz ve önümüzdeki günlerde bağımsız vekillerle ilgili çok ciddi kararlar alabileceği konuşmaya başlandı. Siyasi kulislerde bakanlık kapısının çok yakın olduğu da iddia ediliyor, hadi hayırlara vesile olsun artık...