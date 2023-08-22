Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları ile ülke üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısının 13 bin 728 kişi olması ve geçmiş senlere oranla da yerleşme oranının ise yüzde 82.20’ye yükselmesi yaşanan onca olumsuzluğa rağmen kelimenin tam anlamı ile bir mucize…

KKTC üniversitelerine 2023 yılında açılan 16 bin 700 kontenjanın 13 bin 728’inin dolmasının nedenleri tüm yönleri ile tartışılmalı ve artık önümüzdeki seneler için de partiler üstü bir yükseköğretim politikasının ortaya konulmalı!

Ülke üniversitelerimize verilen kontenjanların yüzde 82.20’sinin tercih edilmesi yükseköğretimde bir Devlet politikasının sonucu olmaktan öte yine üniversitelerimizin kendi yağı ile kendi ciğerlerini kavurmasının bir sonucu, ne yazık ki…

Böylesi bir sonuçta elbette üniversitelerimizin eğitim kaliteleri ve YÖK tanınırlılığı yanında diğer uluslararası denklik ile akreditasyonları önemli bir rol oynarken Kuzey Kıbrıs’ın deprem bölgesinde olmamasından dolayı daha güvenli bir coğrafya olması ve artan döviz karşısında Türkiye vakıf üniversitelerindeki eğitim harçlarının yükselmesinin de etkisinin olduğu ortada!

Her şeye rağmen Kuzey Kıbrıs’ın bilim ve üniversiteler adası imajının güvenirliliği ile özellikle deprem açısından daha güvenilir bir ülke olmamızın tercih sonuçlarında büyük rolü olduğu ortada.

Ve her şeye rağmen yaşanan ve ortaya çıkan yüzde 82.20’lik doluluk oranı tam bir mucize…

Mucize olmasının nedeni ise apaçık ortada…

Yaşanan bir mucize çünkü Hükümetlerimiz hala daha partiler üstü yükseköğretime dair bir Devlet politikamız ortaya koymuyor, koyamıyor!

Yaşanan bir mucize çünkü MEB ile YÖDAK koordineli çalışmıyor, çalışamıyor…

Yaşanan bir mucize çünkü MEB ile YÖDAK tüm üniversitelerimize eşit mesafede duramıyor, görünmeyen bazı eller ve üst akıldan dolayı durmak istemiyorlar!

Yaşanan bir mucize çünkü MEB ile YÖDAK ne yazık ki üniversiteler üzeri bir duruş sergilemekten uzak…

Yaşanan bir mucize çünkü Hükümetler yükseköğretimdeki çürük elmaları temizlemek yerine ne yazık ki görmezden geliyor.

Yaşanan bir mucize çünkü MEB ile YÖDAK yükseköğretimdeki çürük elmaları temizlemek için denetleme görevini yerine getirmiyor, getirmekten kaçıyor.

Yaşanan bir mucize çünkü Hükümetlerimiz ve MEB ile YÖDAK, Bilim ve Eğitim Adası Kuzey Kıbrıs vizyonu ile yükseköğretim alanına kara leke süren ve insan kaçakçılığına zemin oluşturan en az 5 üniversite ile MEB izni ile sertifikasyon programları uygulayan bir o kadar da akademiyi kapatmıyor, kapatma cesaretini ortaya koyamıyor, koymak istemiyor…

Yaşanan bir mucize çünkü Hükümetlerimiz ve MEB ile YÖDAK’ın, Kuzey Kıbrıs’ı tercih etme gayesi sadece eğitim görmek olan uluslararası öğrencilerin kayıt kabul şartlarını yasal zemine oturtacak gerekli tüzük ve yasa çalışmalarını yapmak gibi bir ne amacı ne de gailesi var!

Yaşanan bir mucize çünkü hükümet ve MEB ile YÖDAK, 20 Temmuz 2023 Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları kapsamında KKTC’yi ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti resmi heyetinde yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın insan kaçakçılığı, mülteci sorunu ve ülke yükseköğretim kurumlarımız ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmamasının doğuracağı sonuçlara dikkat çekmesini önemsemiyorlar, önemsemek istemiyorlar…

Kimse kimseyi artık kandırmasın ve her zaman olduğu gibi kendi yağı ile kendi ciğerini de kavuran üniversitelerimiz dışında da böylesi bir mucizeden kimsecikler kendisine pay çıkarmaya çalışmasın!

Üniversitelerimiz sorunlar ile boğuşurken, insan kaçakçılığına zemin olmasın diye yasal düzenlemelerin yapılması için çırpınırken, yasal boşlukların illegal yapılarca kullanılmasının Rum-Yunan propagandasının ekmeğine yağ ile bal sürmesinden rahatsızlık duymayanlar ve ortalarda olmayanların bugün yüzde 82.20’lik doluluk oranı ve başarı üzerinden rol kapma yarışına girmesi ne yazık ki üzücü olduğu kadar komik ve düşündürücü!

Her alanda olduğu gibi yine ağlanacak halimize gülüyoruz…

Deprem felaketi sonrası deprem bölgesinde yaşayan ve eğitimlerini KKTC üniversitelerinde sürdüren öğrenciler için gerekli maddi ve manevi desteği 1-2 üniversitemiz hariç hiçbir ülke üniversitesinin yapmaması ve böylesi bir ayıp karşısında da hükümetin gerekli Devlet ağırlığını ortaya koyamamasına ve koymak istememesine rağmen anavatan yetkililerinin ülke üniversitelerine desteğinin sürmesi de doluluk oranlarının yüzde 80’nin üzerinde çıkmasında ki etkisi de ayrıca tüm yönleri ile düşünülmeli ve tüm kesimlerce dersler çıkarılmalı…

2023 YKS sonuçları da başarılı geçti diyerek önümüzdeki 10 ay ağustos böceğine bürünmek ise bu topraklara ihanetten başka bir şey değil!

Partiler üstü yükseköğretim alanı için Devlet politikasının oluşturulması, insan kaçakçılığına üniversitelerimizin zemin oluşturmaması için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve yasayı uygulayıp denetleme görevini yerine getirmek ise Hükümetlerin birincil görevi olmalıdır…

Olmaması ve sonuçları ise yazmak ve kabul etmek zor da olsa Rum’un yapamadığını yapmak olacaktır.

Böylesi bir mucize karşısında ise en fazla takdiri hak eden ise tek amacı sadece ve sadece yükseköğretim olan üniversite gibi üniversitelerimizden bir başkası değil…

Yüksek maaşlar ve önceki yıllardaki öğrenci sayılarındaki düşüşten dolayı maddi sorunlar ile boğuşan yükseköğretim alanımızın amiral gemisi DAÜ’nün ise neredeyse tüm kontenjanlarını doldurması ise ayrıca sevindirici ve DAÜ’nün geleceğine dair umut verici bir sonuç olduğunu da belirtmekte fayda var.

Her şeye rağmen yaşananlar, mucize’den başka bir şey değil…

MESAJ KUTUSU

Sayın Emrullah TURANLI, yeni Ercan’da toprak altında bulunması gereken akaryakıt tankını pahalı olduğu gerekçesi ile yapmadığınız ortaya çıktı. Bu nedenle akaryakıt tankerlerle taşınırken umarız tehlikeli bir durum yaşanmaz aksi halde olacakları düşürmek bile istemiyoruz!

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Sayın Ersin TATAR, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanlarının KKTC’ye yatırım yapmaları konusunda bir hayli başarılı olduğunuz ve bir çoğunu ikna ederek ülkeye çekmeye başladığınızı memnuniyetle öğrendik. Bir de hükümet bu konuda politikalar belirlerse ne ala değil mi?

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Sayın Aykut HOCANIN, her türlü olumsuzluklara rağmen DAÜ’nün öğrenci sayısındaki başarı dikkatlerden kaçmadı. Bu arada sizin makam için birden fazla arkadaş harekete geçti siyasi bir takım oyunlarla sizi koltuktan indirmek için için işbirliği başlattılar…

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Sayın Bülent BEBEK, biz dün ihale ile ilgili sizi uyarırken sizin alakası olmayan bir açıklama yapmanız bölge halkı tarafından da tepki ile karşılandı. Ha keşke o açıklamayı bize de gönderseydiniz sayfamızda seve seve kullanır kamuoyunun bilgisine getirirdik, neyse bir dahaki sefere artık…

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Sayın Erhan ARIKLI, Yeni Ercan’da yerin altında akaryakıt tankı olmaması konusunu iyice bir inceleyin bakalım altından bilmediğimiz neler çıkacak. Nedense bu arkadaşa bir türlü söz geçiremiyor ve gereğini de yapamıyorsunuz, bu da çok ayrı bir tartışma konusu olsa gerek değil mi?

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, Kıb-Tek’e yatırım yapılmazsa karanlıkta kalacağımız gayet kesin ama şimdiye kadar niye yatırım yapılmadı bunun sorumlusu kim ya da kimlerdir ha keşke bu konuyu da masaya yatırıp sorumluları deşifre etseydiniz iyi bir amme hizmeti yapmış olacaktınız!

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Sayın Kasım KUNİ, G.Maığusa’da geçtiğimiz ay içinde gerçekleyen bir dairedeki patlama olayının akıbeti konusunda bölge halkından meraklı sorular gelmeye devam ediyor. Balkondan atlayan arkadaşın intihar ettiği ancak bunun hangi nedenlerle olduğu da bilinmeyenler arasında bulunuyor haberiniz olsun istedik…

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Sayın Veysi BOZCAN, Gümrük Dairesi Müdürü olarak görevden alınacağınız yönünde söylentiler hafta sonu da devam etti. Bu arada ilgili bakan böyle bir şey olmayacağını teyit etti, gayet ilginç bir durum yaşanıyor değil mi, hadi bakalım hakkınızda hayırlısı artık…

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Sayın Atilla KARACA, teşkilatta yeni dönemde yeni mega projeler için kolları sıvadığınız ve yakında girişimlere başlayacağınızı duyduk, bu arada teşkilata istihdam konusunda bir gelişme oldu mu, verilen sözler tutuldu mu, yoksa yeni felaketlerin yaşanmasını mı bekliyorlar dersiniz?

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Sayın Hüsnü FALYAYI, Karpaz’daki tesisinizdeki elamanların bölge insanına plaja girme yasağı koyduğu konusundaki haberler doğru mu, bundan bilginiz var mı? Eğer doğruysa elemanlarınızı uyarmanız isteniyor aksi halde eylemler kapıda demektir, uyarmadı demeyin olur mu?

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Sayın Ertan ALİGÜLLÜ, eğitimde önemli bir başarılı abidesi olarak anılmaya başladığınızı biliyor muydunuz? Yeni eğitim yılına yeniliklerle hazırlandığınız söyleniyor, tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz…

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