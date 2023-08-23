Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Sevgili Serhat İncirli iyi bir iş çıkardı…

Kendini bizim devletin çok üzerinde gören Turanlı’yı konuşturdu!

O da eteğindeki taşları dökmek için iyi bir fırsat bulmuş oldu…

Şu anki KKTC’yi rezil olmakla suçladı!

Vallahi de çok hoşumuza gitti bu benzetme…

Küsmedik, kırılmadık çünkü haklı yönleri yok değildi!

En azından biz üzerimize almadık…

Ama bu suçlamayı üzerine alması gerekler de yok değil yani!

Turanlı kimi suçladı, rezillik derken kimi ima etti?

Kesinlikle devlet erkanını…

Aslında rezil KKTC’nin rezil siyasetçileri demeye getirdi!

Hani yıllar önce ülke siyasetçisini kucağına oturtmakla suçluyordu ya…

Rüşvet iddiaları filan!

Rezillik değil de nedir ki?

…

Turanlı’nın açıklamalarından sonra bizi bir merak sardı ki sormayın…

Ortada az buz bir açıklama yok!

KKTC’yi ve siyasetçisini rezillikle suçlama var…

Rezil ülkenin rezil siyasetçileri diyor adam!

Var mı karşısında dik duracak adam gibi bir adam…

Çok bekleriz daha değil mi?

Adam rüşvet istedi dediği zaman sus pus olanlar…

Şimdi niye konuşsunlar ki!

Sahi Turanlı rüşvet isteyenleri de çıkıp bir açıklasa…

Ne güzel olurdu değil mi?

Sinip kalın bakalım…

Size de bu yakışırdı zaten!

…

Adam bir de federasyoncu çıktı…

Çünkü o zaman çok daha fazla kazanacağı için 15 yıl içinde federal bir çözüm beklemeye başladı!

Sahi şimdi onu buraya gönderen federasyon karşıtı yönetim ne diyecek bu duruma…

Yoksa Ankara’nın tavrı mı değişti de bizim haberimiz olmadı!

Onlar eşit egemen devlet istiyorlar Turanlı ise federasyon peşinde…

Belli ki o zaman rezil KKTC gidecek yerine güllük gülistanlık bir Avrupa ülkesi gelecek!

Adamın paraları saymaya vakti bile olmayacak…

Bir de şimdi talimat verip deniz kıyılarındaki arazileri toplamaya başladı ya!

Başka bir ülke değil de bizim ülkeyi seçmesi tesadüf olabilir mi?

Hani bizim ülkeyi rezil olmakla suçluyordu…

Ne büyük çelişki ama değil mi?

…

Bir de şikayet de bulunuyor…

Yeni Ercan’ın açılışında kendine konuşma fırsatı vermemişler diye!

Sahi kendisine konuşma fırsatı verseler ne diyecekti acaba…

Kendinden rüşvet isteyenleri açıklayacak mıydı?

Ya da bu işi niye geciktirdiğinin gerekçelerini?

Affedilen vergi borçlarını!

Bu arada bilmez mi ki artık Yeni Ercan’ı biz değil tamamen Ankara yönetiyor…

Zaten onlar olmasa eskiyle daha uzun süre idare etmek zorunda kalacağımızı!

Hatta, hatta açılışta konuşmacıların bile bizim tarafımızdan belirlenmediğini…

Sahi niye kendisine bu fırsat verilmedi ki?

Önce bir aynaya baksın kesinlikle anlayacaktır…

…

“Eyyy BM!”

“Pilelileri tenzih ederek yazıyorum.

Birileri diyor ki; efendim Pilelilerin seyahat özgürlüğü kısıtlanıyormuş, seyahat özgürlüğü en temel hakmış BM nasıl olur da bu konuda haksızlık yaparmış falan filan...

Yahu kardeşim, 1975 te bu ülkede kendi kendine terk edilmiş, Annan planı döneminde oy kullanma hakkı verilmiş 45 bin kişi için de BM'ye aynı sitemi ettiniz mi??

3. Kuşak Babası dahi burda doğmuş olan artık Kıbrıslı olmuş bu insanlar ne Güneye gidebiliyor ne de Larnaka havaalanından uçabiliyor hiç bunu mevzu ettiniz mi?

Bırakın Güneyi bu insanlar, şuanda uçağa binemez Kuzeye bile gidemez halde yük Gemileriyle Mersin'e gidip gelebiliyor hiç bu konuda birilerine sitem ettiniz mi?

Bir tane kızcağız bir zaman bir şey sınavında Dünya birincisi gelmişti, ödülünü almaya dahi Güneye geçmesine izin verilmediğinde seyahat özgürlüğü konusunda sitem ettiniz mi?

Annan planında yani tüm Adanın İstikbalini ilgilendiren bir referandumda, fikrini sorduğunuz, oy verme hakkı tanıdığınız bu kitle için Eyy BM bu insanların seyahat özgürlüğü ne oldu diye sordunuz mu?”

(Mahmut ERDEN)

MESAJ KUTUSU

Sayın Hüseyin PAŞA, Kıb-Tek istihdamı için yapılacak olan sınavların ileri tarihe ertelenmesi doğal olarak kafalarda çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Özellikle muhalif kesim bu değişikliğin torpil sistemiyle ilgili olduğunu iddia ediyor, resmi bir açıklama iyi olacak değil mi?

…

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, devlet hastanelerinde devletin hastaların öğün başı yemeklere 281 TL ödediklerini,aynı yemeğin personele 65 TL’ye verildiğini buluyor muydunuz? Eğer ihale şartları değiştirilmezse bazı firmalar devletin ensesinden haksız kazanç elde etmeye devam edecek, haberiniz olsun istedik…

…

Sayın Emrullah TURANLI, Yeni Ercan açılışında niye konuşma fırsatı verilmedi diye sitem ederken aslında bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Artık hem burayı hem de orasını fena halde bezdirdiniz, birazda kendi öz eleştirinizi yapmakta yarar görüyoruz. Size kalsa Kıbrıs Türkü daha çok yıllar beklerdi!

…

Sayın Ünal ÜSTEL, tamamen yerli yeni hava yolu şirketi için yoğun girişimlerde bulunduğunuz ve bu konuda müjdeli haberi çok yakında vereceğinizi duyduk, umarız İstanbul dönüşü konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirip startı da vermiş olursunuz…

…

Sayın Hasan TAÇOY, bakanlık sonrası ilk iş olarak kendinize profesyonellerden oluşan bir ekip ve basın bürosu kurarak bundan böyle sesinizi çok daha fazla duyuracağınız konuşulmaya başlandı. Parti içi kulislere göre yakında bazı hayati açıklamalar yapacağınız da söyleniyor…

…

Sayın Hasan KÜÇÜK, yeni birlikteliğinizde mutluluklar dileriz ama bu anları sosyal medyada paylaşmak da sanki çok doğru olmuyor gibi geldi bize. Biraz daha mütevazi biraz daha sade olmanızda yarar görüyoruz zira siyasette çok basit hatalar bile kaderinizi etkileyebilir…

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, kaçak ve kayıt dışı çalışma hayatının kökünü kazımak için başbakandan tam yetki alıp ülke çapında yakında operasyonların başlatılacağını memnuniyetle duyduk. Bu arada gece yarısına kadar bakanlıkta mesai yapmak hanımefendiyi kızdırabilir sakın ha papaz olmayın…

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Sayın İlker EDİP, devletin çok önemli kurumunun başına atanacak adaylar arasında sizin de adınızın geçtiği ve buraya çok sayıda talipli olduğu söyleniyor. Demek ki Lefkoşa ziyaretlerini bir hayli yoğunlaştırmak zorundasınız bu işler başka türlü olmuyor artık…

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Sayın Buran ATAKAN, sizin sosyal medya hesabı çalınınca bazı paylaşımlar nedeniyle bir hayli sıkıntı yaşadığınız derdinizi kimseye anlatamadığınızı duyduk. Hadi bakalım anlatın artık derdinizi millete. Gelmiş geçmiş olsun!

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Sayın Çetin SADELİ, büyük umutlar ile kurduğunuz sizin Dullar Derneği tutmamış olsa gerek ki tekbir üye bile yapamamışsınız. Yani bu devirde bekar kalanların bir kez daha evleneceklerini mi düşünüyordunuz Allah aşkına. Şimdi kaçanın kurtulduğu zamanları yaşıyoruz…