Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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İskele artık eski İskele değil…

Daha beş-on yıl önceye kadar büyük bir köy görünümündeydi!

Tek bir yüksek bina bile yoktu…

Ama şimdi çarpık yapılaşma ile köy olmaktan çıktı beton yığınları görünümünde doğanın ve denizin tahrip edildiği ucube bir kente dönüştü!

İnşaatlar hala devam ediyor, ipini koparan burada arazi alıp inşaat yapıyor…

Yerliler de yabancılar da!

Kentlerimizin çağdaş bir şekilde plan proje dahilinde gelişmesine itirazımız yok…

Ama bu şekilde değil!

Şu anda bölgede yapılan tek şey açgözlülükle inşat yapımı…

Devlet ise her zaman olduğu gibi uyuyor!

Belli ki uyumaya devam edecek…

…

Devlet uyuyor ama…

Aynı zamanda da kazıklanıyor!

Zira burası artık kontrolden, denetimden çoktan çıkmış durumda…

Özelde İskele Long Beach bölgesinde genelde ülke genelinde büyük bir vergi kaçakçılığı söz konusu!

Bölge sakinlerinden gelen verilere göre sadece Long Beach bölgesinde yaklaşık 5 bin adet konut günlük 90 ile 200 pound arasında fiyatlarla yabancı ya da yerli halka kiralanıyor…

Bu sayının ülke genelinde 10 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor!

Aylık kira gelirleri 2 bin 500 pound civarında olan kiralama işlemleri genelde yabancı mal sahipleri tarafından yapılmakta ve hiçbir resmi kayıt işlemi bulunmamaktadır…

Yılın en az 6 ayı tam kapasite ile kiralanan bu konutlardan ayda ortalama 25 milyon, yılda 150 Milyon pound kayıt dışı gelir elde edilmektedir…

150 Milyon pound kayıt dışı kira gelirinden devletin kaybı yüzde 17 kira stopajı 42 milyon pounddur.

Bu da devletin zararından, çalınmasından başka bir şey değildir!

…

Bu ülkeye yatırım yapılmasın mı?

Tabi ki hayır!

Ama plansız, programsız hatta alt yapısız projeler bu bölgeye zarar vermekten başka bir şeye yaramaz…

Bölgede ne yazık ki devlet sessiz kalmayı yeğlemiş, ya da bir takım olması gereken projeler yapılmamış olduğu için sonuç ortadadır!

Bu arada;

Bakan Arıklı, Lefkoşa’dan Çatalköy’e tünel projesi açıklamıştır…

Bu proje şimdi değil 20 sene önce yapılması gereken projedir!

Artık ne hikmetse Arıklı açıkladıktan hemen sonra ortalık kalkmış oturmuştur…

Başlıklara bakar mısınız?

Berparmakları delecekler…

Vay Allah’n vay artık!

Beşparmak yıllardan beridir şantiyeye dönmüş, çevre katliamları yaşanmış ama bazı kesimler buna sessiz kalırken şimdi tünel projesine karşı muhalefet yapmaktadırlar…

Lütfen delinecekse delinsin, hem de bir an önce!

Aynı zamanda Dağ yolu da tamamen kapatılsın ki insanlar pisi pisine trafik kazasında artık ölmesin…

…

Geçen haftanın bir önemli konusu da öğrenciler ile ilgiliydi…

Bir feryat ki ne feryat!

Bakan Nazım Çavuşoğlu’na sağlam yüklendiler…

Neymiş binden fazla öğrenci sınıfta kalacakmış filan!

Oysa Bakan Çavuşoğlu açıkladı, ek bütünleme sınav hakkı tanınacak diye…

Yani diyor ki çalışın sınıfı geçin, sizi tutan yok!

Meğerse konu bambaşka çıktı…

Bir arkadaşın çocuğu 6 dersten sınıfta kalmış da velisi de ondan feryat ediyor, sınıfta kalan olmasın diye!

Aslında kendi çocuğuna kötülük yaptığının bile farkında değil…

Ne günlerden geçiyoruz ya rabbim, sen bizi koru!

OKUR ŞİKAYETİ:

Bu nasıl ihale Bülent başkan!

“Güzelim ülkemizi yaşanmaz hale getirenlere kim hesap soracak, buna kim dur diyecek soruları aklımı meşgul etmekle birlikte artık ciddi ciddi bu adadan kaçmanın yollarını düşünmekteyiz.

Beyarmudu Belediyesi bünyesindeki okul öncesi eğitim merkezi yaklaşık 5 yıldır halka düzgün aile ortamında hizmet vermekteydi.

Ama ne ilginçtir bir gece aniden Beyarmudu Belediye Başkanı BÜLENT BEBEK okul öncesi eğitim merkezini hiçbir meclis kararı olmadan özelleştirme kararı almıştır. Resmi bir gazetede kiralanmak için ihaleye çıkılmıştır.

Olabilir işletme zarar ediyordur,kapanmak zorundadır gibi şeyler normal karşılanabilir.Fakat burada bir diyet ödeme, verilen oy veya oylara duyulan minnet borcunu ödeme çabası vardır. Nasıl mı? Hemen anlatayım...

Belediye başkanı BÜLENT BEBEK beyin okulu özelleştirme kararında hiç bir meclis kararı yoktur.Bu da yetmezmiş gibi Beyarmudu Belediyesi Okul öncesi Eğitim Merkezinde çalışan sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri devam ettiği halde, hiçbir ihbar süresi ve yasal prosedür göz önünde bulundurmadan kendilerine iş bulmalarını sözleşmelerinin fesh edildiğini söyledi.

Ve Sayın başkan yangından mal kaçırır gibi hemen okulun kiralanması için ihaleye çıktı.

Belli ki verilmiş sözler var.

14/08/2023 tarihinde başlayan ihaleye başvuru kabulü 04/09/2023 tarihinde sona erecek (yani en azından paylaşılan ilanlarda öyle görünüyor)

Ama başkan tarafından İhale sonuçlanmış.

Maalesef el altından S.K isimli bir kişiye okulun anahtarları verilmiş, hatta kapı kilitleri değiştirilmiş ve şahıs kendisi okulun tadilatına başlamıştır.

Okulu kiraladığını iddia eden S.K velileri arayıp çocuğunuzu okula yazdırmak istiyorsanız benimle görüşmeniz gerekmektedir okulu ben kiraladım artık özelleştirildi demektedir.

Ben buradan sormak istiyorum, ihale devam ederken bu nasıl olabilir?

Bunun adı peşkeş, bunun adı usulsüzlük değil midir?..”

MESAJ KUTUSU

Sayın Özdemir BEROVA, ülkede yapılan binlerce konutta kira bedelleri kayıt altına alınmadığı için devlet bunların vergisini alamıyor. Eğer bu konuya hassasiyet gösterirseniz hazineye hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar para girecek siz de fazlasıyla rahatlayacaksınız…

…

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, görevi hızlı başlayan yeni bakanlardan birisi olarak İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü için sancılı bekleyiş devam ediyor. Bu makam bir buçuk yıldır boş ve üç tane aday var. Atama konusunda zorlanacaksınız ama çalışanlarınız artık bu işi bitirmenizi isteyen mesajlar gönderiyor…

…

Sayın Bülent BEBEK, Beyarmudu Belediye Başkanı olarak okul öncesi eğitim veren okulda garip bir ihale süreci yaşanıyor ve bu konuda ilk sorumlu olarak da siz gösteriliyorsunuz. Devletin malına konmak isteyenlere müsamaha göstermek sizin makamınıza da zarar verebilir…

…

Sayın Metin FEYZİOĞLU, yeni kabine belirlenmesinde alınan kararlarda sizin adınız da fazlasıyla anılmaya başlandı. Kafa karışıklıklarını gidermek ve yanlış yorumları engellemek için küçük de olsa bir açıklama şart oldu sanki değil mi?

…

Sayın Cemal KUYUCU, önemli bir daire müdürlüğü konusunda atama yazınızın yazıldığı ve imzalara kaldığını duyduk. Eğer gerçekleşirse çok manidar bir atama olacak çünkü atama yazısının eski kabine döneminde yazıldığı ve şu an askıda olduğu söyleniyor…

…

Sayın Kudret ÖZERSAY, yeni genel merkez binasından sonra şimdi de yeni kadrolaşma sürecini başlattığınız ve bundan böyle kararlarınızı tamamen profesyonel bir anlayışla alacağınız konuşuluyor. Bakalım hangi önemli isimleri yeni dönemde partinize kazandıracaksınız hayli merak konusu olmaya devam ediyor…

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Sayın Ünal ÜSTEL, parti içinde bazı vekil arkadaşların hatta bir de bakanın sanal betçilerle dirsek temasında oldukları yönünde yorumlar yapılmaya başlandı. Konuyu parti yetkili kurullarına taşımanız ve gerekirse soruşturma başlatmanız gerektiği yönünde ihbarlar geliyor…

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Sayın Mehmet Ali YÜKSELEN, rektörü olduğunuz Lefke Avrupa Üniversitesi kurulduğu tarihten itibaren öğrenci yerleştirme konusunda tarihi bir rekor kırarak çok büyük bir başarıyı yakaladı. Sizi ve ekibinizi kutlar nice başarılar temenni ederiz…

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Sayın Serhat AKPINAR, vatandaş ülkede sıcaklardan kavrulurken sizin çok kalbur üstü insanlarla Norveç tatilinde görülmeniz gidemeyenleri epey kıskandırmış diyorlar. Ha keşke tatile biraz daha devam etseydiniz de 40 dereceye geri dönüş yapmasaydınız, hava değişimlerine aman dikkat…

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Sayın Ömer TORUN, 8 yıl 2.5 ay sonra gerçekleşen tarihi buluşmadan sonra şimdi çok daha özel bir buluşma için gün saydığınız konuşuluyor. Bakalım toplantı sonrası hangi tarihi kararlara imza atacaksınız biz de çok merak etmeye başladık doğrusu…

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Sayın Yücel DOĞAN, bilirdik ama türküleri bu kadar başarılı icra edeceğinizi hiç tahmin edemezdik. Bu ülkede artık kesinlikle aç kalmazsınız, şimdi de çiğ köfteli bir parti bekliyoruz, ağzınıza yüreğinize sağlık…

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