Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Başbakan Üstel nüfus sayısını bildiğini ancak söyleyemeyeceğini açıklamıştı...

Çünkü söylenemeyen sayılar varmış!

Geçen haftadan beridir bunu düşünüyoruz...

Bir türlü de bulamadık bu çok gizemli açıklamayı!

Sahi Başbakan niye böyle bir açıklama yaptı ki...

Bu konuda hiç konuşmasa daha iyiydi!

En azından kafamız karışmazdı...

Hele de nüfus sayımı yapılmayacağını söylemesi de tuzu biberi oldu!

Sonra projeksiyonla nüfusu belirlemek de neyin nesi onu işte hiç anlayamadık...

En son nüfus sayımı 2011 yılında yapılmıştı, resmi veriler 286 bini gösteriyordu!

Sonra hep projeksiyon sayım yaptılar en son 2021 sonunda 382 bin dediler, başka bir şey demediler...

Bu yıl projeksiyon ile büyük ihtimalle 400 Bin filan diyecekler!

Bunları düşündükçe kafamız daha karışıyor...

...

Girne’nin acar belediye başkanı geçtiğimiz hafta Girne’nin nüfusu konusunda bir hayli önemli bir açıklama yapmıştı;

“Kentimizin geleceğini planlama adına en önemli veri olan nüfus ve nüfusun içeriğini belirlemek için bir takım araştırmalar yapıyoruz.

Bu çerçevede Girne’de 4 yaştan başlayarak üniversite öğrencisine kadar olan öğrenci sayısına baktık rakam çok ilginç.

Yaklaşık 40 bin.

Girne’nin resmî nüfusu 33.200 projeksiyon nüfusu 47 bin.

Şimdi soru şu 24 saatlik bir araştırma ile Girne Belediyesi bu verilere ulaşıyorsa, verilerin çıkış noktası olan İstatistik Kurumu bu sayıları bilmiyor mu?

Lafı uzatmaya gerek yok,

Buradan bir kez de Başbakanımıza çağrımızı iletiyoruz.

2024 yılı için yasa ile zorunlu kılınan projeksiyon nüfusun doğru ve adilane şekilde belirlenmesi için siz de üzerinize düşeni yapmalısınız.

40 bin öğrenci, 35 bin civarı da yerli yabancı kayıtlı çalışanın yaşadığı bir kentin nüfusu nasıl 47 Bin olabilir.

Daha bunun işsizi var,

Okul yaşına gelmeyeni var,

Emeklisi var,

Buraya yerleşen binlerce yabancısı var,

Ev Hanımı var.

Girne belediyesi olarak sadece hakkımız olanı istiyoruz...”

...

Doğruya da doğru yani...

Adam turizmin gözbebeği Girne’nin belediye başkanı!

Bölgenin gerçek nüfusunu öğrenmek istiyor ki ona göre hizmet götürsün, tabi ki bir de bunun devlet katkısı var...

O da diğer başkanlar da şimdi guduru hesap yapıp belediyeyi yönetmeye çalışıyor da nereye kadar o işte meçhul!

Girne’nin de diğer ilçelerin de şu anki maddi destekle doğru dürüst yönetilmesi mümkün değildir...

Yeni belediyeler yasasıyla zamlı tarifelere geçtiler biraz olsun rahatladılar ama belediyelerden her emekli olun kendilerine ciddi külfetler getiriyor!

Bunun sıkıntı önümüzdeki yıllarda fazlasıyla sırıtacak kim bilir belki de bazı belediyeler değil hizmet vermek maaş bile ödeyemeyecek duruma gelip kapılarına kilidi asacaklardır...

...

Şu anda özellikle yurt dışından gelen insanların ülkeye yerleşmesi ile ciddi bir nüfus patlaması yaşanmaktadır!

Zaten pek olmayan sağlık sistemi tamamen çökmüş durumdadır...

Nüfusun denetimsiz olarak artmasına rağmen sağlığa ayrılan bütçe hala yerinde saymaktadır!

Eğitim ona keza...

İlgili bakan son 4 yıllık hükümet döneminde 13 okulu eğitim sistemine kazandırdıklarını söyleyerek övünmektedir!

Oysa bu okullar devlet tarafından değil birçoğu iş insanları tarafından hibe edilmiştir...

Ama hala yeterli değildir...

Durumumuza acıyan bazı Rus iş insanları yetersizlik nedeniyle kendileri okul yapmak istediklerini söyleyerek ayıbımızı yüzümüze vurmaya başlamıştır!

Bakan Çavuşoğlu son 4 yıl içindeki yapılan okul sayısını açıklamıştır ama peki ya sormazlar mı adama 4 yıl öncesinde bu ülkeye tek bir okul bile yapmadınız...

...

Projeksiyon filan değil...

Bu ülkenin artık gerçek bir nüfus sayımına ihtiyacı vardır!

Hem de hiç gecikmeden...

Hem de Türkiye ile ilişkiler en iyi noktasındayken!

Ankara bizden sürekli plan ve proje istiyor ama bir proje özürlü olduğumuz için salladıkça sallıyor o işi de onlara bırakıyoruz...

Sonuç da ortada!

Projeksiyon tamamen bir varsayımdır...

Sonuçları da kesinlikle sağlıklı olamaz!

Gerçek nüfusumuzu bilmeden de bu ülkede hizmet diye bir şey olması imkansızdır...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Erkut ŞAHALİ, meclis kürsüsünden Bakan Berova’ya kağıt fırlatmanız ne hoş ne de etik oldu. Sizin gibi gayet beyefendi bir vekile yakıştıramadık umarız en kısa zamanda hem kamuoyundan hem de bakandan özür dileyerek gereğini yaparsınız artık değil mi?

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Sayın Özdemir BEROVA, makam şoförünüzün kulağını çekin ki bir daha arıcınızı ters yön de sürüp de bir de sağlık konusu filan bahane bulmasın.Bir daha tekrarlanırsa kendisini bizzat ben polise şikayet edip aynı zamanda kendisini deşifre edeceğiz. Bunlar örnek olacaklarına artistliğe soyunuyorlar!

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Sayın Turgay AVCI, ülkede her önüne gelen üniversite kururken bir rektörün hırsızlıktan tutuklanması bile artık bu işin fıcırığının çıktığının en iyi örneklerinden birisidir. Bundan böyle daha sıkı bir denetim ve soruşturma başlatmanız artık zorunlu hale gelmiştir...

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Sayın Zorlu TÖRE, meclisteki bazı vekil arkadaşlar ellerinde birer telefon disiplin ve meclis iç tüzüğüne aykırı davranışlar içine girdiler. Bu konuda otoriteyi elinizden kaçırırsanız bir daha da geri getiremezsiniz, o mekanın babalarının çiftliği olmadığını lütfen hissettirin...

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Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, Gönyeli Belediyesi’nde yeni yıldan itibaren kadrolanacaklarını duyan çalışanlar partinizin üst yönetimini abluka altına almaya başladılar. Bu arada patisiz ve rozetsiz olanları da bir endişe kaplamaya başladı torpilsiz oldukları için, adaletin kılıcı artık sizin elinizde olacak...

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Sayın Özgür İZMİR, bazı bürokratlar nasırınıza öyle basmışa benziyor ki kelle almak için gardınızı almaya hazırlandığınız konuşulmaya başladı. Hele de bir ekmeğinizle oynasınlar bakalım isim ver yeter gerisine karışma sakın. Yedikleri naneleri anında deşifre edelim...

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Sayın Meryem ÖZKURT, koskoca devletin bir kurumu olan BRT’de sunucu eksikliği nedeniyle ana haberleri bir saat erkene aldığınızı duyduk. Sistemde biraz oynarsanız eminiz ki birkaç kişi boşta görülecektir, denemeniz tavsiye ediliyor.

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Sayın Ertuğrul TOROSLU, bölgenizdeki karavancılar konusundaki mesajımızdan sonra yeni bir girişimde bulunacağınızı memnuniyetle öğrendik. Zira biz de yakında bir karavanla bölgenize gelebiliriz tavlayı şimdiden hazır edin deriz.

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Sayın Özer KANLI, Kıbrıs gazetesindeki görevinizden alınmanıza MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş’ın ısrarlı talepleri olduğunu üzülerek öğrendik. Artık bizim medya ve mensuplarının kaderine karıştıklarına göre bakalım ileride daha neler göreceğiz...

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Sayın Biray DELİCEIRMAK, belli ki artık kendi takımınızdan vazgeçip kanaryanın saflarına doğru hızla ilerliyorsunuz. Kuşların birlikte olması iyidir de ama karşınızdakinin de bir aslan olduğunu hiç unutmayın olur mu? Koca kartal ne günlere kaldı yarabbim...

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