Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Bakü’yü ziyaret eden 200 kişilik kafilenin sırrı halen çözülemedi...

Gittiler, etkinliklere katıldılar, yediler, içtiler ve dündüler!

Hepsi bu...

Listeyi kim, hangi kurum, hangi kıstaslara göre belirledi gizliliğini koruyor!

Tüm liste niye açıklanmıyor hayli manidar...

Bu işin sırrı pek çözüleceğe de benzemiyor!

Niye çekiniyorlar onu da anlamak mümkün değil...

Bu yoksa bir devlet sırrı mı dersiniz!

Öyle değil mi ya ansızın 200 kişilik bir liste belirlendi ve Bakü’ye uçtular...

200 kişilik değil 2 bin kişi gitsinler!

Ama bu gizlilik niye?

Bu arada merak etmiyor da değiliz...

Bakü’den de KKTC’ye böyle geniş katılımlı bir ziyaret gerçekleşecek mi?

Başımızın üstünde yerleri var...

Hatta gelsinler onları otellerde değil evlerimizde ağırlayalım!

Peki Aliyev de KKTC’ye gelecek mi, ya da gelebilecek mi?

Nerede o günler!

...

Son 10 gündür çok ciddi ihbarlar gelmeye başladı...

Özellikle de Girne bölgesinden!

Sorular son günlerde yoğunlaşmaya başladı...

Bakü’ye kaç kişi gitti kaç kişi geri döndü?

Önce bu ne biçim soru diye kendi kendimize sorduk...

Çok da anlamlı bir şey çıkaramadık!

Saksı sonradan düştü...

İddialara göre 200 kişilik listede bazı hekim arkadaşlar da varmış!

Kafilede onlar da varmış ancak gittikleri gibi geri de dönmemişler...

Ne işleri varmış orada diye bu kez biz onlara sorduk!

Sahte reçete olayı diye yanıt verdiler...

Sıra onlara gelecek endişesiyle bir şekilde listeye isimlerini dahil etmişler ve ciddi bir hazırlık yapıp Bakü’ye gitmişler!

Hiçbir etkinliğe de katılmamışlar...

Şimdi listeyi kim hazırlayıp onayladıysa artık onlara sormak gerek!

Bu listeyi kim belirledi?

Sahte reçete skandalına karışan ya da isimleri sonradan deşifre olacak olan bir takım hekimler de var mıydı?

Lütfen muhaceret kayıtlarını inceleyip kaç kişi gitti kaç kişi geri dönmedi bir zahmet bunu açıklayıverin...

Yeter ki söylentiler ve ihbarlar son bulsun!

...

Geçenlerde bir okurdan mesaj aldık...

Daha doğrusu bir şikayet mektubu!

Ö.A. adlı okurumuz aynen şunları yazmış;

“Sevgili Levent bey...

Yıllardır sağduyunuza ve ferasetinize duyduğum saygıyla sizi takip ediyor yazılarınızı okuyorum, kimselerin parmak basmadığı konuları cesurca gündeme taşımanızı taktire şayan buluyorum...

Ben 2 çocuk annesi Kıbrıslı bir kadınım, çocuklarımı doktora psikoloğa ve psikaytra götüren bir anneyim.

Bir özel hastane bünyesinde çalışmayan özel muayenehanelerde sıklıkla karşılaştığım bir durumu size aktarmak isterim...

Ne yazık ki bir çoğu post cihazı kullanmıyor artık yani moda sadece nakit veya iban vererek ödeme alıyorlar.

Burada anladığım şey ben ısrarla talep etmediğim zaman asla fatura alamayışımız.

Bir sürü arkadaşımla yaptığım konuşmalarda bu durumun yaygın olduğunu teyit etmiş bulunuyorum.

Lütfen bunu gündeme getirip sesimiz olunuz, belki birileri buralarda denetim yaparak bu işe bir son verir.

Artik vergi kaçıran insanlardan yıldık, ülkede herkes vergiden kaçınsın sonra devletten hizmet gelmeyince şikayet etsin, bunu söylediğim zaman da aman daha büyükleri deveyi hamuduyla götürüyor diyorlar.

Ben topyekun temiz ve dürüst olmaya inanırım, hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz.

Teşekkür ediyorum, kaleminize yüreğinize sağlık...”

Gerçekten de araştırılması, soruşturulması gereken bir konudur bu...

Ateş olmayan yerden de duman çıkmazmış!

Bundan böyle top artık Maliye’nin kucağındadır...

...

İş adamı Omaç Cin geçenlerde satılan araziler konusunda önemli açıklamalarda bulundu...

Yabancılara satılan araziler konusunda!

Devlet erkanının önemsemediği ortada...

Ama biz önemsiyoruz ve dikkate değer buluyoruz!

Çeşitli bölgelerden yoğun şikayetler geliyor, yakında topraksız kalacağız diye...

Ama yine devlet erkanı yabancılar aldıkları toprakların çok fazla olmadığını söyleyerek geçiştiriyorlar!

Demek ki onların elindeki bilgiler böyle...

Ama Omaç Cin ima ediyor ki topraklar bazı Kıbrıslı Türk avukatların üzerine alınıyor!

Yine Cin’in iddiasına göre bir avukat arkadaş 300 dönüm kadar arazi almış...

Milyonlarca sterlin demektir bu!

Bu işte kesinlikle bir hinlik vardır...

Siz uyumaya devam mı edeceksiniz?

O da sizin sorununuz!

MESAJ KUTUSU

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