BEŞ AYLIK BEBEK DÜN

DENETİMSİZLİĞİNİZ YÜZÜNDEN

TOPRAĞA VERİLDİ

SİZ HALA MECLİSTE KÂĞIT FIRLATIN…

*Bebekler ölüyor…

*Çocuklar tacize uğruyor…

*Kadınlar şiddet görüyor…

*Okullar yıkılıyor…

*Hırsızlıklar oluyor…



*Uyuşturucular satılıyor…



ŞİŞT SUSUN.. HÜKÜMET BAŞKA ALEMDE



Öğrenci diye ülkeye gelecek. Kâh okuyacak, kâh okumayacak. Hayatını idame ettirmek için kaçak çalışacak. Hiç bir deneyimi olmayan ve çocukların olduğu bir yerde bebek bakacak. Ucuz işçi peşinde olanlar da hiç düşünmeden , bu insanlara BEBEK emanet edecek. Bu vahim olayın olduğu günlerde yine bir yazı yazmıştım ve kreş sahipleri demediğini bırakmadılar.

EEE noldu ya şimdi? Ne yapacağız? Kapatacağız olayı? Olmamış gibi mi sayacağız? Yanlışlıkla oldu mu diyeceğiz? Allah’ın işi mi diyeceğiz? Kader mi diyeceğiz? Bu 5 AYLIK BEBEK İÇİN NE DİYECEĞİZ??? Ne diyeceğiz EYY Hükümet edenler. Bu denetimsizliğiniz sayesinde daha dünyaya gözlerini henüz açan bu bebeğin kıyımına NE AD VERECEĞİZ???

Ekonomiyi düzelteceklermiş bu öğrenciler. Onlar olmazsa ülke batarmış. Üniversite sahipleri aç kalır. Diye diye ülkenin içinde olmayan, gelemeyen kalmadı. Kimin canın sıkılsa ver elini KKTC. Kim bir suç işlerse kalk gidelim KKTC. Okuyacakmış elin KEŞİ hadi KKTC. İti, köpeği , meymenetsizi, sıfatsızı, insanımsı, ne var ne yok hepsi bu ülkede.

NEDEN???

Sahipsiz yere kurt da girer , köpek de girer. Para sevdasılısı yönetim, ülkeye her türlü varlığı koyar. Defa kez söyledik , defa kez anladık , defa kez başımıza gelemeyen kalmadı. Yok arkadaş sen söylüyorsun , sen dinliyorsun. Ülkenin her yerinden suç akıyor. Devlet erkanları mecliste “Sen onu dedin , ben bunu dedim “ derdinde. Daha başka biri trafik kazlarının tarifini yapıyor. Ötekileri sokaklarda naaralar atıyor. Diğer koltukcular canları sıkıldı mı, bütçe açtıkları deliği kapatmak için ZAM hesapları derdinde .

Al işte böyle bir ülke…

Çocuklar heba oluyor kimin umrumda. Eğitim bitti kimin umrunda. Çekiç ile okul tamirinden söz eden bir bakan. Yat yere bağır yani… al o çekici git bakanlığa .. Sağlık sizlere ömür. Tüm bunlar yetmiyor gibi, bir de BBEKLER ölüyor. Duvara söylesen çaylak oluşacak bunlar hala gündüz koltuk, hafta içi yurt dışı, hafta sonu gez babam gez. Haklısınız DENETİMSİZLİKTEN, SORUMSUZLUKTAN, UMURSUZLUĞUNUZDAN ölen sizin evladınız değil.

Kafasına taş ve sıva düşen sizin çocuklarınız değil. Tacize uğrayan, tecavüz’e uğrayan sizin çocuklarınız değil. Şiddet uygulanan sizin eşleriniz değil. Ne olduğu belli olmayan insanlar tarafından yaşanacak yer kalamayan sizin ülkeniz değil. Bu ülkenin içinde yaşayan, onca ne olduğunu dahi bilmediğiniz insanların kendi vatandaşının her türlü hakkına ortak olduğundan haberiniz yok.

Sıç işleniyor yolla yargıya halletsin. Uyuşturucu sarılıyor köpek gibi de içiliyor. Söyle polise halletsin. Taciz, tecavüz , şiddet ver sosyal hizmetlere çözsün. Kaza’da öldü ver toprağa gitsin. Nüfusu bilmiyoruz ama MALKOÇOĞLU ulaştırma bakanı kazaların İSTATİSTİKLERİNi çıkarıyor. İşine gelen geldiği gibi hareket ediyor. Balığın başı koktu çürüdü geri kalan vücudu kolera olur.

5 AYLIK BEBEĞİMİZ İÇİN ALLAH RAMET EYLESİN DİYEREK GEÇİN. BAŞKA BİR ŞEY YAPAMAK ELLİNİZDEN GELMİYOR ÇÜNKÜ…

BAZI İŞER PARA İLE DEĞİL

SIRA İLE

ELBET BİR GÜN UCU, SİZLERE DE DOKUNACAK…

KARAKUŞ