Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik yaş haddinden emekliye ayrılıyor…

Ülke için önemli ve tecrübeli bir ismin emekli olması bizi üzerken kendisi için mutluyuz.

Mesleki yaşamı halkın gözünde kazandığı itibar ile güzel bir emeklilik hayatı yaşaması en büyük temennimiz.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kısa ve orta vadeli planlarını anlattı ve en ciddi hüznünü paylaştı.

2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anayasa değişikliği referandumunun en büyük hüznü olduğunu söyledi Şefik.

Şefik, referanduma sunulan anayasa değişikliğinin, Yüksek Mahkemenin başkana ek olarak yedi yargıçtan oluşan yargıç sayısını en az yedi, en fazla on altı olacak şekilde değiştirmeyi hedeflediğini hatırlattı.

Ama olmadı…

Şefik’in bu konudaki hüznünün altı çizilmeli ve tekrar bu konu masaya yatırılmalı…

Narin Şefik’in dikkat çektiği diğer bir konu ise online mahkeme sistemi.

Pandemi ile dünyada örnekleri görülmüş ve adaletin tecellisi konusunda ciddi faydaları olan bir sistem.

Şefik, “teknolojiyi daha fazla kullanmak ve herkesin pandemide kapalı olduğu dönemde Skype üzerinden yani bir şekilde internet üzerinden, olduğumuz yerden davaların devam etmesini sağlamak üzere gerek mahkeme tüzüğünde gerekse mahkemeler yasasında bazı değişiklikler yapma çabasına girdik ancak bunun kabul görmemesi de beni üzen ikinci bir husustur… “ diyor.

Bu ülkede yolu mahkemeye düşenler çok iyi bilir.

Önünde öyle uzun bir yol vardır ki kimsenin gözü almaz.

Hatta bu öyle bir noktaya gelmiştir ki yüzde yüz haklı olduğunuz hatta yüzde bir milyon mağdur olduğunuz bir durumda bile çevreniz size şunu der…

Bu iş yıllar sürer git gel mahkemelerde sürünürsün.

İşte bunu duyduğunuzda ve çevrenizde bu örneklere şahit olduğunuzda şevkiniz kırılır.

Adalet bir türlü yerini bulamaz.

Neden?

Çünkü geç gelen adalet adaletsizliktir.

Şefik şöyle devam ediyor;

Bazı koşullarda taraflar, iki taraf da rıza gösterdiği takdirde modern teknolojiyi kullanarak bu uygulamanın devam edebilmesi gerektiğini düşünürdüm. Ancak bunu tüm Yüksek Mahkemeye kabul ettirtmek de başarılı olamadığıma da üzülüyorum ve başka ülkeler, dünya buna geçti… Ancak biz burada bunu sağlayamadık. Onu yapamadığımız için üzgünüm ama benden sonraki genç neslin bunu yapacağına eminim…”

Geciken adaletin tek sebebi online mahkeme uygulaması olmaması değil elbette.

Başka birçok aksaklık olabilir.

Ancak Narin Şefik gibi bir isim bu konuda bir yol gösteriyorsa mutlaka ciddiye alınmalıdır.

Ülkedeki geciken adaletin adaletsizlik isteyenler için bir kurtarıcı olması artık son bulmalı.

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Merit Otelleri Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerine 10 bisiklet, 10 scooter ve 20 kask hediye etmiş.

Basından öğrendik.

Çok güzel çok, sevindik çok mutlu olduk.

Ancak Merit otelleri ile “10 bisiklet, 10 scooter ve 20 kask” hediyesini bir arada görünce biraz canımız sıkılmadı değil.

Değil Avrupa’nın dünyanın en iyi otellerine, casinolarına sahip bir otel ’20 kask’ hediye etti diye bir haber görünce insanın aklına ‘dağ fare doğurdu’ demek geliyor.

Yapılan hiçbir yardımı küçümsemiyoruz ama bu iyi bir PR çalışması değil.

Besim Tibuk ismi ve Merit markası daha iyilerini hak ediyor.

Meritler ‘kask’ hediye etti diye haber olmaz.

Meritler ‘çocuk eğitim merkezinin temelini attı’ diye haber olur.

Haksızsak düzeltin!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, hastanelerin yemek hikayesinde yine bir takım sıkıntılar yaşanacak gibi görülüyor, bir hasta için günlük bin 600 TL ödeme yapmak bazı duyarlı kesimin hayli tepkisini çekmeye başladı. Bazı başhekimler ödemelere imza atmayacaklarını söylüyor hadi bakalım ayıklayın pirincin taşlarını...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, ilaca ulaşmakta zorlanan vatandaş Sigortalar Dairesi ile sözleşme imzalayan eczanelerin tam listesinin ne zaman yayınlanacağı konusunda meraklı sorular gönderiyorlar. Yaşanan sorunları çözmek için girişimlerinizi hızlandırmanız isteniyor...

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Sayın Ahmet SANVER, toprak konusu nedeniyle mahkemelik olduğunuz bir üniversite hakkında sahte diploma iddialarını sosyal medyada yoğun olarak paylaşmanız sektörde tedirginlik yarattığı yönünde şikayetler gelmeye başladı. Hepsinin zan altında kalmaması için isim de kullanmanız öneriliyor...

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Sayan Ömer KÖSEOĞLU, Kamu Hizmeti Komisyonu olarak sahte diplomalar konusundaki açıklamalarınız hayli ilgi gördü. Özellikle üst düzey yöneticiler şu sıralar panik havası yaşıyor, şimdi sıra diğer üniversitelerde artık değil mi?

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