Sefa diyor ki;

İstesem bir günde diplomayı alırdım...

İçine sinmemiş, biraz da çalışıp, bazı dersleri en azından ermiş!

Burada topu Serdal Gündüz’e atıyor aslında...

Gündüz hala cezaevinde duruşma günlerini bekliyor!

Diğerleri gibi salıverilmedi çünkü yurt dışına kaçma riski varmış...

Peki kim bu Serdal Gündüz?

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Üniversitesi’nin eski hissedarlarından...

Okulun, rektör ve mütevelli heyetinden bile yetkili bir arkadaş!

Şimdi elinden hisseler alındı, kaderinin ne olacağını bekliyor...

Zaten Sefa da söylemiş, her şey onun odasında bitiyormuş!

O zamanlar patronun sağ kolu yani, ne derse oluyor...

...

Belli ki okulun mütevelli heyeti üyeliği Sefa’ya Gündüz tarafından verildi...

Ha keşke Sefa şeytana uymasaydı!

Onu da dün elleri kelepçeli görünce üzülmedik desek yalan olur...

En çok da neye üzüldük biliyor musunuz?

Bir gazete Sefa’nın tutuklandığı yönündeki haberde düğün fotoğrafını kullanmış...

Eşi gelinlikler içinde!

Ellerinde evlilik cüzdanları var...

İkisinin de yüzü gülüyor, dünya evine girmişler çünkü!

İyi de biz bu kadar mı insafsız bir toplum ve medya mensubu olduk...

Neyin intikamıdır bu anlamakta güçlük çekiyoruz!

Sefa bir hata yaptıysa yaptı, suçunun bedelini ödeyecek...

Eşinin üzerinden onu vurmak da neyin nesi anlamak çok güç!

Haber yapıyoruz, yorumlarda bulunuyoruz da empati yapmayı bir türlü aklımıza getiremiyoruz...

...

Sahte diploma skandalının mimarı bir zamanlar patronun sağ kolu olan Seldal Gündüz’dür...

İşin başında listede 100’den fazla kişi vardı, listedekiler tek tek tutuklanıyor!

Önümüzdeki günlerde dudak uçuklatacak olan çok sayıda ismin bulunduğu konuşuluyor...

Bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanma sürecinin başlayacağının da çok yakın olduğu söyleniyor!

Kim olursa olsun, suçlu olan yargılansın, cezasını çeksin...

Sahte diplomayla hem caka satıp hem de maddi kazanç elde ettiyse bunları ödeyip en ağır cezaları alsın ama...

Hiçbir şeyden haberi bile olmayan eşler, çocuklar ve aile yakınlarına zarar verilmesin!

Bu konuda ortada çok kötü bir insanlık ayıbı söz konusudur...

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“Yeter ki çocuklar mutlu olsun...”

“Sevgili Levent kardeşim.

Bugünkü köşende Merit’in yaptığı bir katkıdan olumsuz bir şekilde bahsetmişsin.

Çok üzüldüm. Bu okulumuz şehir merkezinden çok uzakta ücra bir köşede. Okul müdürü bizzat gelerek, sayı vererek bizden katkı rica etti.

Bu okulumuzda sadece 33 özel eğitime muhtaç çocuğumuz var. Bizden istenen buydu ve yerine getirdik büyük memnuniyetle.

Basında yer almasını ben istiyorum Sosyal İşler Koordinatörü olarak. Belki başka duyarlı vatandaşlar da el uzatabilir. Ayrıca son beş ayda okullarımıza yaptığımız katkılar sadece bu değil.

Maddi katkıların yanında çocuklarımıza manen de dokunuyoruz ekipçe ve bu projelere devam edeceğiz.

Bizim için çocukların mutluluğu, çocukların ihtiyaçları çok daha önemli. Tüm okullarımızı geziyor ve öğreniyoruz. Beğenilir ya da beğenilmez bazı kesimlerce.

Yeter ki çocuklar mutlu olsun.

Saygılarımla...”

Mine Gürses

Merit Sosyal İşler Koordinatörü

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, Emrullah Turanlı’nın Kıb-Tek’e olan 66 Milyon TL’lik elektrik borcunun tahsil edilmesi için gerekli talimatları vermeniz bekleniyor. Kendini bu ülkenin daha üzerinde görenlere gerekli işlemler yapılmazsa buna yenilerinin ekleneceği gerçeğini unutmamak gerek değil mi?

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Sayın Serdal GÜNDÜZ, uzun bir süredir cezaevindesiniz ancak bakalım daha kaç kişinin başını yakacağınız merak konusu olmaya devam ediyor. Bu arada patronla aranızın içeride olmanıza rağmen düzeldiğine dair de yorumlar yapılmaya başlandı, bu nasıl oluyor anlayamadık gitti!

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Sayın Niyazi KIZILYÜREK, Kıbrıs’ta ortak hastane konusunda yaptığınız açıklamalara kendiniz inanıyor musunuz diye sorularınız gelmeye başladı. Kıbrıslı Türk çocuklara bile ırkçılık uygulayan bir yönetim böyle bir şeyi kabul edebilir mi? Yok seçim odaklı ise o da başka bir mesele tabi ki değil mi?

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Sayın Bertan ZAROĞLU, YDP’ye geri dönüşünüzle ilgili bir takım çevrelerden talimat aldığınız yönünde mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bu arada kaç kişinin geri döndüğü konusunda elinizde bir veri var mı, açıklarsanız bazılarının da merakını gidermiş olacaksınız!

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Sayın Salih CANSEÇ, MİK Başkanı olarak sosyal medyada adrese teslim paylaşımlarınız dikkatlerden kaçmıyor. Eski defterleri mi karıştırıyorsunuz yoksa konu tamamen özel ve şahsi meseleler mi?

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, partiniz külliye yapımına şiddetle karşı çıkarken bazıları da Cumhurbaşkanı olmanız halinde burasını kullanıp kullanmayacağınız üzere bahisler yapmaya başladılar. Bu arada tartışma bir hayli büyük olsa da bina tüm ihtişamıyla yükselmeye devam ediyor...

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Sayın Gülşah Sanver MANAVOĞLU, Cumhurbaşkanı Tatar Gambiya’da canlı timsah ile poz verirken kendisini bir hayli kıskandığınız ve artık pabucunuzun da dama atıldığı konuşulmaya başlandı. Bakalım daha yeni ve etkilisini bulabilecek misiniz artık hep birlikte göreceğiz değil mi?

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Sayın Cafer GÜRCAFER, Müteahhitler Birliği Başkanlığına yeniden seçilmenizden dolayı kutlarız. Çok büyük ihtimalle tüm dünyada bu konudaki rekoru sizin elinizdedir, tebrik ederiz. Tamir edilmesi gereken okul binaları en büyük sorumluluğunuzdur, hatırlatalım dedik...

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Sayın Dilek ORHAN, gazeteciliğe yeni başlamanızı rağmen etkili ve ses getiren haber ve yorumlarınız dikkatlerden kaçmıyor, başarılarınızın devamını dileriz. Okurlarınız duygu dolu şiirlerinizi de paylaşmanızı bekliyor, haberiniz olsun istedik...

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