Zamlı maaşlarla birlikte okullarda yarı yıl tatili herkese olmasa da bazılarına iyi geldi, hem de çok iyi!

Müneccim olmaya hiç gerek yok...

Sosyal medyayı sıkı takip edenler bilir, zamlı maaşlar alındıktan hemen sonra Kıbrıs Türkünün en uğrak yeri Dubai oldu!

Bol bol fotoğraf paylaşıyorlar oralardan ailecek...

Biraz da hava atıyorlar anlayacağınız!

Aslında bu memur kesiminin ayrıcalığı...

Geçmişten günümüze uzanan gelenek!

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Bu kış Uludağ ziyaretleri de revaçta...

Yine aile boyu fotoğraflar!

Hatta kayak takımları bile alan var...

Hiç kaymasalar da fotoğraflar illa ki paylaşılacak!

Uludağ’da ailecek 3 günlük tatil kaça patlar bilir misiniz?

Söylesem dudağınız uçuklar...

Hele de asgari ücretliyseniz aşağılık kompleksine kapılır isyan edersiniz!

Ama tatilciler geri döndükten sonra bile fotoğraf paylaşmaya devam ederler...

Hatta bazıları gelecek yıl bile anılarını yine paylaşımlarla gösterirler!

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Bu yıl Doğu Ekpresi de revaçtaydı...

Ankara’dan Kars’a kadar gidip geldiler!

Eksi 15’i gördüklerini söyleyenler var...

Trenin sıcak olmadığını söyleyip pişman olanlar da yok değil!

Ama bunun acısını Ankara’ya dönüp AVM’de çıkaranlar da ağırlıktaydı...

Trene verdikleri paranın mislini çarşılarda harcadılar!

Çünkü çok üşümüşlerdi sağlam bir alışverişi de hak etmişlerdi...

Zamlı maaşlar da alışveriş için iyi gelmişti doğrusu!

Hatta ülkede uzun bir zamandır buluşamayan Kıbrıslılar trende hasret bile gidermişti...

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Bazı memur kesimi de Bolu Abant’ı tercih etmişti...

Biraz pahalı bir ziyaret olsa da kesinlikle değmişti!

Göl ve kar manzarası görmeye değerdi çünkü...

Sosyal medya böyle fotoğraflarla kaynıyor şu sıralar!

Otel önlerinde ekmek arası pastırmaların tadı da damaklarında kalmıştı...

Hele de sıcak şarap eşliğinde!

İstanbul dönüşlü olanlar da AVM’leri doldurdular...

Giderken 15 kilo olan valizler dönüşte 30 kiloyu bulmuştu!

Memur olmanın ayrıcalığını ve böyle yaşadılar...

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Bu ülkede memur ya da memur emeklisi olmak hep ayrıcalıklı olmuştur...

Gözümüz var mı kesinlikle yok!

Allah onlara daha çok maaş daha çok tatil nasip etsin...

Bizim derdimiz özelde çalışanlar da sigorta emeklileri!

Asgari ücret 24 Bin TL oldu ya kesinlikle sevinemediler...

Çünkü bu para daha geçen aydan itibaren eriyip bitmişti!

Ayın sonunu zaten zor getiriyorlardı şimdi ayın ortasında kuruş kalmıyor ceplerinde...

Banka kartlarına yükleniyorlar!

Daha önce kartın aylık borcunu öderken şimdi asgari ödeme tutarını ödeyebiliyorlar ancak...

Zam furyası durmuyor birkaç ay sonra nasıl geçinecekler bunu da onlar da dahil kimse bilmiyor!

Günü birlik yaşam bakalım daha nereye kadar gidecek...

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Lütfen bir kenara yazınız...

Özel sektörü önümüzdeki günlerde zor bir süreç bekliyor!

Sektör çalışanını ödemek için ya zam yapacak ya da işten durduracak...

Çünkü başka bir alternatifleri yok!

Hatta 24 değil de 20 vereyim diye çalışanına teklifte bulunanlar da yok değil...

Para pul olmuşken asgari ücretin de altında maaş çekmek ne demek bilir misiniz?

Kesinlikle ayın ortasını bile getiremezsiniz...

Değil pahalı yurt dışı tatilleri ısınmak için evdeki boş tüpleri bile değiştiremez evdeki battaniyelere sığınırsınız!

Maalesef iki kesim arasındaki makas daha da fazla açılıyor...

İşin kötüsü bunu ne gören ne de önlem almak isteyen makam yok!

Allah’a emanet gidiyoruz bir yerlere doğru...

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MESAJ KUTUSU

Sayın İrfan Tansel DEMİR, ocak ayı hayat pahalılığı konusunda bir kez daha sendikaları ve kamuoyunu tatmin edemediniz. Bir dahaki sefere hesap yaparken sendikalardan bir temsilciyi de yanınıza alırsanız kim bilir belki de verilen rakamlara karşı çıkan da olmaz!

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Sayın Mustafa TEZEL, Vakıflar Dairesi olarak ramazan ayında iftar sofralarına hazırlık yapıyorsunuz ama acaba bu kez iftarlarda harcanacak olan parayı deprem riski olan okullara mı harcasanız. Zira devlet bu konuda kaplumbağa hızında hareket ediyor ve Allah korusun en küçük bir depremde bile felaket yaşanabilir!

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Sayın Kudret ÖZERSAY, Eski Eserler Dairesi’deki ihalesiz işler konusunda bu kez de karşı taraf atağa geçip sizin bakanlık döneminde de aynı yöntemin uygulandığı konusunda açıklama yaptı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından detaylı bir açıklama şart oldu!

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Sayın Burçin DÖVEÇ,Yeni Boğaziçi’ndeki dev tesisiniz konusunda bölge halkından şikayet mesajları gelmeye aşladı. Özellikle çevre kirliliği ve çocukların mağdur olmaları hayati önem taşıyor, teknik bir açıklama yapmanız çok önemli...

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Sayın Dalman AYDIN, kurum içinde yıllardan beridir odası olan sendikayı buradan uzaklaştırmak çok da doğru bir strateji olmayacak. Zira aksine gerginlik büyüyecek ve çalışma barışını büyük darbe vurmuş olacaksınız, bir daha düşünmekte yarar görüyoruz...

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Sayın Mehmet ÇILDIR, Demokrat Parti son birkaç haftadır içten içe kaynarken sizin olaylara uzak kalmanız ve sadece gelişmeleri izlemeniz dikkatlerden kaçmıyormuş. Parti kurmaylarından birisi olarak denge unsuru olabilirsiniz zira şu anda akil insanlara büyük ihtiyaç var!

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Sayın Raziye KOCAİSMAİL, bir kanser haftası daha geride kalırken devlet erkanı yine nutuklarla işi geçiştirmeye çalışırken bu yolda tek başınıza kalmanız hem manidar hem de taktir edilecek bir duruştur. Özellikle kanser ilaçlarının bir kısmının hala temin edilmemesi hastalarda endişelere neden oluyor...

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Sayın Murat ŞENKUL, Girne Kordonboyu’nun kapatılarak tamiratın başlamasını memnuniyetle öğrendik...Şimdiye kadar yıllardın atıl bırakılan bölge umarız Girne Antik liman kalitesinde turistlerin hizmetine en kısa zamanda açılır ve artık yüzümüz kızarmaz!

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Sayın İsmail ARTER, uzun bir sessizlik döneminden sonra yeniden hellim üretimine başladığınızı öğrendik, hayırlı işler bol kazançlar temenni ederiz. Bundan sonra artık sizin için çiftlik ağası dönemi de resmen başlamıştır değil mi?

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Sayın Necati ÖZSOY, bu kadar genç bir yaşta torun sahibi olmak herkese nasip olmaz minik yavruya bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar dileriz. Torundan sonra yürüyüşünüzün bile değiştiği söyleniyor, keyfinizi çıkarın artık...

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