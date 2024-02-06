6 Şubat 2023 tarihinde felaketle gelen acıyı hep birlikte yaşadık...

Yaşadık ama evlatlarını kaybeden ana babalar hiç unutmamacasına yaşayacaklar!

Şimdi onların tek beklentisi adalet...

Suçluların yargılanması ve ağır cezalar alması!

Öyle olsa bile en azından yüreklerine su serpilecek ama yine de unutmayacaklar...

Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor ve dağlıyor!

Bitmek bilmeyecek olan bir acı bu...

İçlerinde travmayı hiç atlatamayacak olanlar var!

Ya da atlatmış gibi görünenler...

Hepsinin içinden birer can koptu gitti!

Evlat acısının ne olduğunu sadece yaşayanlar bilir...

Gerisi de palavra!

...

Devlet erkanı minik yavrularımızı anma yarışına girdiler...

Ailelerin yanındayız diyorlar başka bir şey demiyorlar!

Bugün mezarları başında da nutuk sallayacaklar...

Çoğu da hiç inandırıcı olmayacak!

Çünkü yüreğine ateş düşen onlar değil sadece ana ve babalar...

Gerisi de siyasi şovdan öte gitmeyecek!

Acılı ana babalara sarılıp timsah gözyaşı dökecekler sadece...

Bu günün akşamı her şeyi unutup normal hayatlarını yaşacaklar!

Ama aileler evlerine gittiğinde çocuklarının giysilerini koklayıp göz yaşları yüreklerine inmeye devam edecek...

Tek bir damla yaş, mermi gibi inecek bağırlarına!

...

Bundan tam 365 gün geride kaldı artık...

Minik yavrular, şampiyonlar da geri gelmeyecek!

Onun için palavra filan sıkmaya hiç gerek yok...

Bundan sonra yapılacak olan tek bir şey var!

Yaşanan acılardan ders çıkarmak...

Yenilerinin önüne geçmek!

Geriye dönüm baktığımızda ne görüyoruz biliyor musunuz?

Biz bu acı olaydan dersimizi çıkarmamışız...

Bakın hekimler dün açıklama yaptı;

Sağlık merkezleri hala depreme dayanıklı değil, diye...

İnsanın içi ürperiyor!

Hem de sağlık merkezlerinin depreme dayanıklı olmaması da ne demek?

365 Gündür eliniz kolunuz bağlı mı beklediniz!

...

Hele de okulların durumu...

Deprem riski olan onlarca okul binası var!

Acı felaketin üzerinden 365 gün geçti ama binaların tamiri için daha ihaleye bile çıkılmadı...

İyi de neyi bekliyorsunuz işte bunu anlamak hiç mümkün değil!

Bari bir Allahın kulu çıkıp açıklama yapsın...

Bu okullar ne zaman tamir edilecek, ne zaman sonuçlanacak, öğrenci ve öğretmenler eğitim verip alacaklar!

Cevap yok...

Sadece susuyorlar!

Belli ki derslerini almamışlar...

Onun için timsah göz yaşlarını da dökmeye hiç gerek yok!

En azından dürüst olun yahu...

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Bir de kanser haftasını idrak ediyoruz ya...

Devlet erkanı memleket insanını ne de çok severmiş öyle!

Her türlü önlemi alacalarmış...

Bu ülkenin kanser üreten iki tane bacası var, biri Teknecik’te diğeri Kalecik’te!

Bizimkiler kanser nutukları atıyor ama iki baca da hala zehir saçıyor...

İnsanlar göz göre göre illet hastalıkla mücadele ediyor!

Kimseden tek bir açıklama bile yok...

Devlet Laboratuvarı ona keza!

Bina yıllar önce yandı şu anda iki odalı bir binada hizmet vermeye çalışıyor ama yenisinin yapılması için kılını kıpırdatan kimse yok...

İnanılır gibi değil!

Demek ki ne yapıyorsunuz?

Nutukları bir yana bırakıp biz dersimi almadık diyerek poponuzun üzerine oturup susuyorsunuz!

Ta ki dersinizi alana kadar...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Mustafa YÜCETAN, görev yaptığınız Girne Sigortalar Dairesi’nde vatandaşa ve görevlilere karşı olumsuz tutumunuz ve sözlerinizden dolayı şikayetler gelmeye başladı. Hele de bir kadın muhasibe davranışınız hoş değildi bu tavrınızdan bir an önce vazgeçmeniz öneriliyor, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Murat ŞENKUL, gün Girne kordon boyunda gezen vatandaşlar gördükleri karşısında hayretler içinde kaldıklarını belirten mesajlar göndermeye başladılar. Özellikle de çocuk oyun paklarının tam bir felaket içinde olduklarını iddia ediyorlar buraya bir ziyaret gerçekleştirin bakalım...

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Sayın Burak MAVİŞ, ilgili bakanlık sendika üyelerinizden bir üyeye fena takmış olmalı ki öğretmenlik mesleğinden atılması için girişimde bulundu diye duyduk. Diğer üyeleriniz de infial içinde bir an önce hükümet nezdinde girişimde bulunmasını istiyorlar!

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Sayın Fikri TOROS, ülkenin bir erken genel seçim eşiğine geldiği doğrudur ancak partili bazı vekilleriniz var ki bunun kesinlikle kabul edilemez olduğu yönünde yorumlarda bulunmaya başladılar.Hele de maaşlar bu kadar artmışken hiç de akıl karı değildir demeye başladılar...

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Sayın Besim TİBUK, çok yakında Gönyeli kavşağında satın aldığınız araziye tüm Kıbrıs’ın en büyük alışveriş merkezi ile dev su parkının yapımı için kolları sıvadığını duyduk. Kesinlikle başkente çok yakışacak ve ilgi merkezi olacak çok da gecikmeyin deriz...

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Sayın Mahmut ERDEN, YDP kurultayını heyecanla bekleyenler arasında sizin de bulunduğunuz ve Arıklı’nın kaybetmesi halinde yine eski partinize geri dönüp aktif olarak siyaset yapacağınız konuşuluyor. Hadi bakalım gazanız mübarek olsun!

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Sayın Ebru TÖREHAN, erken genel seçimlerin ne zaman yapılacağı belli olmasa da vekil adaylığı için şimdiden sosyal medyada propaganda çalışmalarına başladığınız ve bu konuda hayli profesyonel bir ekiple çalıştığınız gözlemleniyormuş. Siyaset kana karışınca bir türlü temizlenmiyor değil mi? Hayırlara vesile olsun artık!

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Sayın Ahmet ÖZANT, Çalışma Bakanlığı serbest hekimlerle protokol imzalayıp sizi geri planda bırakınca sinirinizin devam ettiği ve şimdi de bakanı istifaya etmeye çağırdığınız görülüyor. Yani bu kadar inat ve hırsa ne gerek var ki, hep muhalif olmak mı zorundasınız?

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Sayın Ertan BİRİNCİ, bu sıralar diyeti bir yana bırakıp dönerci ve kebapçılarda fazlasıyla görüldüğünüz tespit edilmiş. Atın ölümü arpadan olsun diye boşuna söylememişler ama değil mi? Afiyet bal şeker olsun...

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Sayın Mahmut TEKİNAY, pek muhterem kız kardeşinizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin...

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