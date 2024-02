ÖZ KIZINI TACİZ EDECEK KADAR

SIFATSIZ VARLIKLAR

BİR BİTMEDİNİZ BELANIZI VERSİN…



AMAN ALLAHIM AMAN

YEDİM BİTİRDİM KENDİMİ. ÖLDÜM ÖLDÜM DE GERİ KALKTIM.

KEDİLER KÖPEKLER UYUYACAK DA BEN UYUMAYACAĞIM.



Aklım beynim ruhum durdu haberi görünce. Nasıl başlayım bilemedim. Ne söylenebilir, nasıl küfür yakışır, ne şekilde hitap edilir bulamadım. Bu nasıl bir acizlik, bu nasıl bir BABA’lıktır. Bu nasıl bir nefistir be Allah aşkına. Hep bitti şimdi çocuklara başladılar. Hemde ÖZ BE ÖZ EVLATLARA. Allah belanızı versin her ne kadar böyle cibilliyetsiz varlık varsa.

Beee hayvan bile olamayacak varlık, kimsin be sen? Be bir insan , bir insan evladına bunu nasıl yapar ya? Allah sen bizim aklımıza mukayyet ol yarabbim. Böyle insanlar ile aynı ülkede yaşıyoruz. Evladını taciz eden, evladına nefsi kalkan insan müsveddeleri ile aynı havayı soluyor, aynı ülkeyi paylaşıyor, aynı marketlere giriyoruz.



Aile içi taciz, toplumun en vahşi gerçeklerinden biridir ve bu soruna karşı mücadele etmek için acaba NASIL BİR YAPTIRIM VE YASARINIZ VAR? ETKİLİ BİR HUKUKİ ADIMLARINIZ VAR MI? MEVCUT YASALARIN ETKİNLİĞİ ÜZERİNDE DURDUNUZ MU? BU ALANDA YAPILMASI GEREKENLERİ İYLEŞTİRDİNİZ Mİ? Koltuklarda oturanlar hiç mi görmüyorsunuz memleketin halini. Be nerede yaşarsınız siz?

Evlatlar taciz tecavüz kurbanı oluyor. Fırından ekmek çıkar gibi , her yerden UYUŞTURUCU çıkıyor. Aile içi tacizin, aile içi şiddetin önüne geçilemiyor. Toplumun yüzleştiği acı bir gerçek olmaya devam ediyor. Bu suçlar katlana katlana devam edebiliyorsa , en az eylemi gerçekleştirenler kadar yasalar ve yargıda o kadar bu olaylarda suçludur. Kişi biliyor ki taciz ederse en fazla 1 yıl yatar çıkar.

Ağam içecekmiş sarhoş olacakmış, öz be öz kendinden olan evladını taciz edecek. Çocuk o korku ile arkadaşını arayıp başına gelenleri anlatacak. Bileme kaç promil alkollü olacakmış. Yeminle yazarken cinnet geçirmemek için direniyorum. İti, kopuğu, manyağı, pedofili, sapkını, sapığı , müptezeli, hırsızı bu ülkede o kadar mevcut ki, yok yoktur. Her türlü insanı barındıran bir ülke olduk. Hangi suça kati ve caydırıcı cezalar uygulandı ki? Hiç durmadan devam ediyor suçlar. Hiç hız kesmeden devam ediyor.

Bu tür insanlık dışı suçlara sıfır tolerans ilkesini benimseyen ve bunu icra eden bir yönetim lazım. Güvenli bir toplum inşa etmek ve onu korumak sizlerin görevi ey koltukçular. Bu utanç verici olayların yaşandığı, küçücük adayı yönetemiyorsunuz. Toplumu her türlü psikolojik olaya maruz bırakıyorsunuz.

Aklına esen içecek içecek ne yaptığını bilmeyecek. Parası olan da çalacak, olmayan da çalacak. Uyuşturucuyu satan satana. Cesetler sahile vura vura. Evlere giren girene. Canı sıkılan hayvan zehirleyecek. Elini kolunu sallayan adaya girecek adam öldürecek. Nasıl bu kadar RAHAT VE SERBEST BİR ÜLKE HA. İpi kopan burya.

Kaldırın başınız ve bakınız ülkenin içler açısı durumuna. Bu kadar başı boş bıraktığınız ülkenin içerisinde artık yaşanmayan hiç bir şey kalmadı. Yakındır kedimizin de köpeğimizin de hem hayatları hem bedenleri tehlikeye girecek. Çocuklarına bunları yapanlar, daha beler beler yaparlar kim bilir. Size rast gelmiyor işte. Toplumun sürüklendiği durumu ve işlenen suçları göremeyecek kadar rant ve çıkar peşinde olduğunuz sürece, bu ülkede seri suç ve suçlular üretilmeye devam edecek.

Sonuç olarak, öz kızını taciz edenlerin hapse atılması, toplumsal adaletin sağlanması ve mağdurların korunması önemli bir adımdır ve bu konuda alınabilecek daha fazla önlemin gerekliliği belki bir gün anlar ve zilyon yaşına gelen siz sayın hükümdarlar bu ülke batmadan ve daha fazla PİSLEŞMEDEN bu adımları atarsınız. Çocuklar harcanmaz, ANNE VE BABA kutsalığına olan inançları tükenmez ve birer suç mekanizması haline gelmezler.



PAMUK PRENSESE BİR ÖPÜCÜKLE NASIL UYANDIN DİYE SORMUŞLAR.

O DA DEMİŞ Kİ, UYANMASAM DAHA ÇOK ÖPECEKLERDİ.

O YÜZDEN UYANSANIZ İYİ OLUR…



KARAKUŞ