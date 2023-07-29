Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Konut sorunu hiç bu kadar sorun olmamıştı.

Yüksek enflasyon inşaat sektörünü derinden vurdu.

Özellikle gençlerin ev sahibi olması artık hayal gibi görünüyor.

Hele asgari ücretli için hayal bile değil. Kiralar da malum zaten cep yakıyor.

Peki bu topraklara bağlanmak isteyen hayat kurmak isteyen gençler ne yapacak?

Nasıl konut sahibi olacaklar!

Bizim gibi ülkelerde toplumun büyük çoğunluğu ömrünü başını sokacak bir dam aramakla geçirir.

Bir ömür çalışır ve bir ev sahibi olur, hayatı borç ödemekle geçer.

Şuan ki konut ve faiz fiyatlarına baktığımızda asgari ücretliye en az 5-10 ömür yaşaması gerekiyor.

Peki bu sorun nasıl çözülür?

Tabi ki devlet babayla!

Devlet babanın kendine hayrı yok diyeceksiniz ama hatırlarsanız Başbakan Ünal Üstel, hane gelirleri 85 bin TL’yi aşmayan ve ilk defa konut sahibi olacak gençlere, 1 milyon 200 bin TL’ye kadar aylık 1 faizli, 10 yıl vadeli “İlk Evim Kredisi”ni vermeye başlayacaklarını açıklamıştı.

1 milyon 200 bin TL şuan 34 bin sterlin civarında yapıyor.

Bu rakama maalesef kümes bile alamazsınız. Ancak düşük faiz oranıyla bir umuttur bir nefestir.

En azından bu vaadin bile hayata geçmesi bazı gençleri ev sahibi yapar diye düşünüyoruz.

Ülkedeki konut sorununun kalıcı çözümü için TOKİ benzeri ciddi bir toplu konut atılımı şart olmuştur.

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Kıbrıs Türk Müteahhitler Derneği Başkanı Cafer Gürcafer, ilk defa konut sahibi olacak gençlere, 1 milyon 200 bin TL’ye kadar aylık 1 faizli kredinin büyük katkısı olacağını söylüyor.

Cafer Gürcafer, insanlarımızın alım gücüne yakın noktalara gelebilmek için sosyal konut projesine özel bir düzenleme olarak inşaat sektörü zerindeki tüm vergilerin de kaldırılacağını duyuruyor.

Gürcafer, Sosyal Konut Projesi’nde ilk kazmayı yıl sonunda vurmayı hedefliyor.

Umarız bu proje de yalan olmaz…

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Öte yandan HP Genel Başkanı Kudret Özersay da “İlk Evim Kredisi”nin kapsam sorunu ve eksikleri olduğunu kaydederek, “Kredi kırsal kesim arsalarına konut yapmakta olan ya da yapacak olan gençleri de kapsamalı" diyor.

Özersay, kredi miktarının döviz karşısında eridiğine de dikkat çekiyor.

Yani proje geciktikçe verilmesi planlanan kredi miktarı döviz karşısında buharlaşıyor.

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Konut sorunuyla ilgili diğer bir sıkıntıda özellikle son depremler sonrası gündeme gelen kentsel dönüşüm konusu.

Yıkılmaya yüz tutmuş ve depreme dayanıksız binalarımız olduğu gibi duruyor.

Rumlardan kalma konutlarda hala hayat devam ediyor.

Bunca konut nasıl yenilenecek nasıl depreme karşı güvenli hale gelecek belli değil.

Herhangi bir çalışma plan program var mı bilmiyoruz.

O kadar çok sorunumuz var ki bakalım buna ne zaman sıra gelecek…